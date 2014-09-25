Apple ve HP gibi firmaların Çinli tedarikçilerinde öğrenci işçi skandalı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple ve HP gibi teknoloji devlerinin Çin'deki tedarik zincirlerinde öğrenci işçi skandalı ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre, meslek lisesinde okuyan öğrenciler, staj için gittikleri üretim tesislerindeki zorlu koşullarda uzun saatler çalışmaya zorlanıyorlar. Gelen bilgilere göre öğrenciler, "mezun olamazsınız" tehdidi ile haftanın 6 günü, günde 12 saat boyunca aralıksız görev yapıyorlar. Bu durum Çin'deki çalışma kanunlarına aykırılık teşkil etse de, öğrencilerin yorgunluktan üretim hattında uyuya kaldığı rapor ediliyor.
Çin Hükümeti, işçi açığını kapatabilmek adına mesleki eğitim alanı öğrencilerin çalışmasına belli koşullarda izin verirken, düzenli olarak ödeme alan kimi öğrencilerin eğitimlerine geçici olarak ara verdiği bildiriliyor. Yaşam koşullarının pek kolay olmadığı ülkede, genç yaşta maaş ile tanışan öğrencilerin çoğu, bunu bir fırsat olarak görüyor olabilirler. Bazı öğrencilerin, düzenli çalışan bir fabrika işçisi kadar maaş aldığı söylenirken, büyük çoğunluğun daha ufak bir aylık ödeme sonrasında okullarına geri döndüğü ifade ediliyor.
Açıkçsı bu ve buna benzer vak'alar Çin'de sık sık gündeme geliyor. Dünya kamuoyunun baskıları sonucunda, çalışma şartlarını iyileştirici çeşitli adımlar atılmış olmasa da hala istenen düzeye gelinmiş değil. Haberimize konu olan son olayın yaşanmış olması da bunun bir başka önemli göstergesi. Bu eleştriler sonrası Apple tepe yöneticisi Tim Cook, iş ortağı üreticilerin Çin'deki tesislerini gezerek adeta gözdağı verirken, Foxconn'da yaşanan intihar olayları, işçilere yapılan baskı ve zulüm, uzun süren dünya gündeminden düşmemişti.
Çalışma şartlarının geçmişe göre kısmen iyileştiği Çin'de, buna bağlı olarak üretim maliyetleri de yükselmiş durumda. Hiç şüphesiz bu, kuruş hesabı yapan küresel oyuncular için keyifli bir haber değil. Hatta öyle ki, Çin'e alternatif üretim bölgeleri için araştırmalar sürüyor. Kimilerine göre Hindistan ve Vietnam, yeni üretim merkezi olmaya aday görünüyorlar.
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Türkiye'ye gelin bakın bakalım ne var ?
Pek çok ürünümüz ithal ve donumuza kadar Çin malı neredeyse.
Yakın gelecekte en fazla 10 yıl sonra Kpss 'de devlet memuru olmak için sınava üniversite bitirdikten sonra giren en az 3-4 milyon kişi göreceksiniz.
Devlet belki bu başvuranların en fazla %15'ini alacak kadrolara.
Çünkü Türkiye'de o kadar fazla işgücü olacak ki ve maalesef işgücü potansiyelinin o kadar altında işveren olacak ki en az %25 işsizlik görülecektir.
O yüzden değil 3-5 çocuk 1 çocuk bile yapmadan önce iyi düşünün.
rte'nin sadakaya mahkum gönüllü köleler ordusuna 1 nefer de siz katmayın..
Türkiye'de her dünyaya getirilen yeni bir bebek geleceğin potansiyel gönüllü kölesi olacaktır eğer varlıklı bir ailede doğmamışsa.
@Bilgisayar Bağımlısı
Her ne kadar tek partili demokrasi Çin'i yönetmekte yetersiz kalsa da ÇKP'nin dinamik yapısı ve yeniliğe açık olması -Çinli liderlerin hırsları, Çinliler'in agresif ve gaddar toplumsal ruhu- ile birleşince Çin Devleti hızla dünyanın en büyük gücüne doğru dönüşüm geçirmektedir ve tek partili sistem yıkılsa bile((ki yıkılması gayet olası çünkü ekonomik gelir-zenginlik dağılımın bu kadar bozuk olması komünist ünvanlı komünist rejimin en büyük sorunu ve ÇKP bu sorunu çözme konusunda teredütler içindedir.)) üstün akademik, teknolojik ve ekonomik ilerlemesi sayesinde Çin'in yaşadığı bu gelişim ivmesi kolay kolay durmayacaktır.
Bir insan olarak Çin'in köklü tarihi kökenlerinden gelen mutlak hedefler koyan gaddar vizyonunu tasvip etmesemde Çin'in azmi ve gelecek için uğraşma arzusu saygıyı haketmektedir. Çin'in bir geleceği var ama Türkiye'nin ve Ortadoğu ülkelerinin geleceği hakkında pek ümitli değilim.
atma be Apple her zaman Foxconn'u kontrol ediyor haberi olmaması diye bir şey soz konusu değil...
geçen yıl temmuz ayında okulun yaz stajı vardı,stajdaki iş yeri sahibi normalde 300 saat olan yani mantıken hesapladık 09:30 ile 17:00 arası çalıştırabiliyor böyle bir süresi var ama iş yeri sahibi saat sabah 08:00 akşam 20:00 çalıştırıyor çalışmazsan stajını yakmakla tehtid ediyor ki birkaç arkadaşımın stajını yaktılar.Okuldan MEB'e kadar şikayet etmediğimiz yer kalmadı ama icraat 0
hothardware.com/...
bizim baştakiler görmesin haberi..
Bu kadar ileri seviyede olmasa bizde de mevcut böyle kölelik sistemi.Meslek liselerinde zorunlu staj var.Ne adam gibi çalışan muhammelesi görüyorsun ne de öğrenci muammelesi.
Torna,tesviye,makina gibi bölümlerde okuyan meslek liseler için durum çok daha zor.Gidip demircide,sanayide staj yapıyorlar.Usta ne derlerse yapıyorlar.Benim gibi web programcılığı bölümü falan yine bilgisayar başında oluyor.Gerçi alakasız yere gidersen amelelikte yapıyorsun bilgisayarcı olsan bile.Staja girdiğim yerde bana bilgisayar vermiyorlardı.Bende naylon yaptım
Ben hiç böyle düşünmüyorum.
Çin ABD'lilere kölelik yapmıyor. Tüm dünyaya kölelik yapıyor, Çinde üretim yaptıran tonla Avrupa, Japon gelişmiş ülke firması var. Basit Türk firmaları bile Çin de üretim yaptırıyorlar, daha 2 gün önce aldığım basit TV askısınn kutusunun üzerinde bile üretim yeri PRC yazıyordu, ama Türk markasıydı.
Çin elindeki olan tek şeyi pazarlıyor tüm dünyaya, taa Mao Tse Tung'un 1977'lerde ölümünden bu yana, yani 1.5 milyar işgücünü, ülkelerine yoğun yabancı yatırımıda var.
Bunun yalnızca derli toplu bir Devlet, yasal garanti altına alınmış özel mülkiyetle başarılabileceğinize dikkatinizi çekeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en istekli olduğu zamanda bile böyle bir gelişmenin yasal alt yapısını yapamadı.
Çok değil 30-35 yıl bu tempoda giderlerse dünyanın 1. sınıf ülkelerinden olacaklar. Rahmi Koç'un dediği gibi şimdilik Çin yalnızca öğreniyor ve çalışıyor. Ama 20-25 yıl sonra öğrenmiş, kendi fabrikasını, üretimini tasarımını yapıyor olacak.
Üretime dönük çalışıyorlar, bilime ayırdıkları kaynaklar devasa. ABD'ye Üniversiteden sonra okumaya giden Çinli öğrencilerin sayısı devasa.
Çinin bir geleceği var. Ama onun bunun parasıyla yaşamaya alışkın, üretmeyen, öğrenmeyen Türkiye gibi ülkelerin hiçbir gelecekleri yok!