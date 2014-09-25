Apple ve HP gibi firmaların Çinli tedarikçilerinde öğrenci işçi skandalı

Apple ve HP gibi teknoloji devlerinin Çin'deki tedarik zincirlerinde öğrenci işçi skandalı ortaya çıktı. Wall Street Journal'ın haberine göre, meslek lisesinde okuyan öğrenciler, staj için gittikleri üretim tesislerindeki zorlu koşullarda uzun saatler çalışmaya zorlanıyorlar. Gelen bilgilere göre öğrenciler, "mezun olamazsınız" tehdidi ile haftanın 6 günü, günde 12 saat boyunca aralıksız görev yapıyorlar. Bu durum Çin'deki çalışma kanunlarına aykırılık teşkil etse de, öğrencilerin yorgunluktan üretim hattında uyuya kaldığı rapor ediliyor.

Çin Hükümeti, işçi açığını kapatabilmek adına mesleki eğitim alanı öğrencilerin çalışmasına belli koşullarda izin verirken, düzenli olarak ödeme alan kimi öğrencilerin eğitimlerine geçici olarak ara verdiği bildiriliyor. Yaşam koşullarının pek kolay olmadığı ülkede, genç yaşta maaş ile tanışan öğrencilerin çoğu, bunu bir fırsat olarak görüyor olabilirler. Bazı öğrencilerin, düzenli çalışan bir fabrika işçisi kadar maaş aldığı söylenirken, büyük çoğunluğun daha ufak bir aylık ödeme sonrasında okullarına geri döndüğü ifade ediliyor.

Açıkçsı bu ve buna benzer vak'alar Çin'de sık sık gündeme geliyor. Dünya kamuoyunun baskıları sonucunda, çalışma şartlarını iyileştirici çeşitli adımlar atılmış olmasa da hala istenen düzeye gelinmiş değil. Haberimize konu olan son olayın yaşanmış olması da bunun bir başka önemli göstergesi. Bu eleştriler sonrası Apple tepe yöneticisi Tim Cook, iş ortağı üreticilerin Çin'deki tesislerini gezerek adeta gözdağı verirken, Foxconn'da yaşanan intihar olayları, işçilere yapılan baskı ve zulüm, uzun süren dünya gündeminden düşmemişti.

Çalışma şartlarının geçmişe göre kısmen iyileştiği Çin'de, buna bağlı olarak üretim maliyetleri de yükselmiş durumda. Hiç şüphesiz bu, kuruş hesabı yapan küresel oyuncular için keyifli bir haber değil. Hatta öyle ki, Çin'e alternatif üretim bölgeleri için araştırmalar sürüyor. Kimilerine göre Hindistan ve Vietnam, yeni üretim merkezi olmaya aday görünüyorlar.