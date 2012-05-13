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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, yeni iPad modelindeki 4G ibaresini kaldırdı

7 yıl
4b
1
16
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Lansmanı yapıldığında 3G ve 4G ağlarda en hızlı bağlantıyı sunduğunu duyuran yeni iPad'in bu iddiası problemler yaşamasına neden oldu. Apple, yeni iPad modelinin hücresel ağ destekli versiyonlarını WiFi + 4G şeklinde isimlendirmişti. Ancak her bölgede uyumlu bağlantılar olmadığı için bu hareket tüketiciyi yanıltma şeklinde algılandı.

ABD çapında 4G ağlara uyumlu iken Avustralya gibi ülkelerde 4G bantları değişiklik gösterdiği için uyumsuzluk sorunları ortaya çıkıyor. Avustralya'da bu konuda tüketici mahkemelerine davalar açılmış durumda. İngiltere'de de içerisinde 4G ibaresi geçen reklamlarını Apple uyarı üzerine kaldırmak zorunda kaldı.

Bunun yanında 3G altyapısının olduğu ülkelerde yeni iPad, LTE hızlarına yakın bağlantı sunsa da sonuçta 4G ibaresinin altı bu bölgelerde doldurulamıyor. Bu da tüketici mahkemelerinin aleyhte karar vermesine veya elektronik cihaz onay mercilerinin engel çıkarmasına neden oluyor. 

Şikayetlerin ve müdahalelerin artması üzerine Apple çareyi isim değişikliğine gitmekte buldu. Bundan böyle yeni iPad, WiFi + Cellular(hücresel) şeklinde isimlendirilecek. 

Apple; ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, BAE, Vietnam, Tayland, Singapur, Yeni Zelanda, Malezya, İrlanda ve Hong Kong'da resmi sitesinde değişikliklere başladı. Apple artık çok hızlı hücresel bağlantıların desteklendiği şeklinde reklamlarını da değiştirmiş durumda. 

Apple böylece gelecekteki cezalardan da kurtulmuş oldu.

http://9to5mac.com/2012/05/12/apple-changes-name-of-ipad-wifi-4g-to-ipad-wifi-cellular-worldwide-following-international-criticism/ Yorum Yaz
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yedado0506 7 yıl
Ve buradaki çoğu ülke sömürgeci olduklarından zengin olmaları pekte şaşırtıcı değil.
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Prequel 7 yıl
AMERICOS
Fazla bir şey beklenmemeli Türkiyeden sonuçta bugün hiç bir ülkede bizim gibi terör ile bu kadar senedir uğraşmıyorlar.Ve buradaki çoğu ülke sömürgeci olduklarından zengin olmaları pekte şaşırtıcı değil.

Türkiye ile Japonya 100 yıl falan önce eş seviyedeydi. Şimdi Japonya 50 tane Türkiye eder. Sırf terör mü sebep? Her ülke askeri yatırım yapıyor ama hiçbiri bizim kadar insanlık-dışı şartlarda yaşamıyor. Üretken insan yok ülkede. Olanlar da eziliyor. Eğitim yerin dibinde. Yönetim rezil ötesi. Sebepler bunlar.
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Talladega 7 yıl
lnfoman
Bütün 4G alyapısını destekleseydi böyle sorun çıkmazdı. Büyük ihtimalle malum ülkelere has ürünler hazırlanacaktır veya The More New iPad beklenecek.Yaarkadaşlar yeni ipadten sonra çıkacak ipade ne diye isim takılacak ki? Şimdi bunu merak ettim.

yeni ipad diye cıkar su an ipod touch a bakın yada ipod urunlerıne genelde 1g 3g diye soylenir tutupda yeni ipod nano 6 diye cıkarmıyor apple yenı model aynı ısım ıle sadece jenerasyon degısıyor mesela bmw 3 serisi hala bmw 3serisi tutupda bmw 60 demıyor kasa kodu yada baska bir kod vererek soylenıyor mesela yeni ipad 3.3 diye jenerasyon degısıyor isim aynı.
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infom@n 7 yıl Talladega
forumiphone

lnfoman

Bütün 4G alyapısını destekleseydi böyle sorun çıkmazdı. Büyük ihtimalle malum ülkelere has ürünler hazırlanacaktır veya The More New iPad beklenecek.Yaarkadaşlar yeni ipadten sonra çıkacak ipade ne diye isim takılacak ki? Şimdi bunu merak ettim.


yeni ipad diye cıkar su an ipod touch a bakın yada ipod urunlerıne genelde 1g 3g diye soylenir tutupda yeni ipod nano 6 diye cıkarmıyor apple yenı model aynı ısım ıle sadece jenerasyon degısıyor mesela bmw 3 serisi hala bmw 3serisi tutupda bmw 60 demıyor kasa kodu yada baska bir kod vererek soylenıyor mesela yeni ipad 3.3 diye jenerasyon degısıyor isim aynı.

Mantıklı

Ama ikinci elde veya Teknolojiyle tanışmak isteyen tüketiciler için kafa karışıklığı yaratır. Araç sektörüne benziyor, tek fark araç sektöründe ayırt edici unsurlar daha belirgin.
Apple mantığı Apple'a uzak kimseler için biraz alışılmış dışı ama düşününce çokta mantıklı.
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lals 7 yıl
bu firmalari anlamıyorum.nefes alsalar haber yapılıyor haber icerigi olmayan seyler bence haber yapılmamalı.
sacma sapan sey kaldırsa ne olur kaldırmasa ne.
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Recharged 7 yıl
Sonradan değiştirmek yerine bunu en başta akıl etselerdi keşke.
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monster34 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
çüşş çüşş fiyata gell fiyata ama bunlar bizim gibi 3. dünya ülkelerine göre yapmıyorlarki :( hani dünyada ekonomide birinci olcakmışız ya vs... gibi masallar dolanıyor ortalıklarda bunları görünce foss tabi bizim rakibimiz gördüğümüz hatta ekonomide geçtiğimizi söledikleri ülkelerde bu telefonlar maaşlarının yarısı hatta bazıları 3 de 1 fiyatında ama hiçbirinde bizim ülkemizdeki gibi maaşlarının 3 katı fazlası değil (asgari ücret üzerinden sölüyorum) EURO bazında hepsi (2011) ; Lüksemburg 1.757,56 Hollanda 1.424,40 Belçika 1.415,24 İrlanda 1.461,85 Fransa 1.365,00 İngiltere 1.138,54 Yunanistan 862,82 (iflas eşiğinde) İspanya 748,30 (iflas eşiğinde) türkiye 302.00 (lafta ekonomide en büyüklerdeniz)

hangisinde yüksekse orada yaşayın derim. ayrıca bizim ülkede çalışana az ücret verildiği için ekonomi iyi bence... bu mesele uzar gider.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
çüşş çüşş fiyata gell fiyata ama bunlar bizim gibi 3. dünya ülkelerine göre yapmıyorlarki :(

hani dünyada ekonomide birinci olcakmışız ya vs... gibi masallar dolanıyor ortalıklarda bunları görünce foss tabi bizim rakibimiz gördüğümüz hatta ekonomide geçtiğimizi söledikleri ülkelerde bu telefonlar maaşlarının yarısı hatta bazıları 3 de 1 fiyatında ama hiçbirinde bizim ülkemizdeki gibi maaşlarının 3 katı fazlası değil (asgari ücret üzerinden sölüyorum)

EURO bazında hepsi (2011) ;

Lüksemburg....1.757,56
Hollanda........1.424,40
Belçika..........1.415,24
İrlanda..........1.461,85
Fransa...........1.365,00
İngiltere........1.138,54
ABD..............940,48
Yunanistan.....862,82 (iflas eşiğinde)
İspanya.........748,30 (iflas eşiğinde)
türkiye...........302.00 (lafta ekonomide en büyüklerdeniz)
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AMERICOS 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

çüşş çüşş fiyata gell fiyata ama bunlar bizim gibi 3. dünya ülkelerine göre yapmıyorlarki :(

hani dünyada ekonomide birinci olcakmışız ya vs... gibi masallar dolanıyor ortalıklarda bunları görünce foss tabi bizim rakibimiz gördüğümüz hatta ekonomide geçtiğimizi söledikleri ülkelerde bu telefonlar maaşlarının yarısı hatta bazıları 3 de 1 fiyatında ama hiçbirinde bizim ülkemizdeki gibi maaşlarının 3 katı fazlası değil (asgari ücret üzerinden sölüyorum)

EURO bazında hepsi (2011) ;

Lüksemburg....1.757,56
Hollanda........1.424,40
Belçika..........1.415,24
İrlanda..........1.461,85
Fransa...........1.365,00
İngiltere........1.138,54
ABD..............940,48
Yunanistan.....862,82 (iflas eşiğinde)
İspanya.........748,30 (iflas eşiğinde)
türkiye...........302.00 (lafta ekonomide en büyüklerdeniz)

Fazla bir şey beklenmemeli Türkiye'den sonuçta bugün hiç bir ülkede bizim gibi terör ile bu kadar senedir uğraşmıyorlar.Ve buradaki çoğu ülke sömürgeci olduklarından zengin olmaları pekte şaşırtıcı değil.
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infom@n 7 yıl
Bütün 4G alyapısını destekleseydi böyle sorun çıkmazdı. Büyük ihtimalle malum ülkelere has ürünler hazırlanacaktır veya The More New iPad beklenecek.
Yaarkadaşlar yeni ipadten sonra çıkacak ipad'e ne diye isim takılacak ki? Şimdi bunu merak ettim.
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Sodalayn 7 yıl
bi haber için 3 başlık açmışsınız.(bu konu ile beraber)

forum.donanimhaber.com/...

forum.donanimhaber.com/...

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cumeyt 7 yıl
bizimkiler 3g demeye devam.
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TuVNeRa 7 yıl
The New Ipad Wi-Fi + Sim
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Makaroncu 7 yıl
Zaten 4g denmesi saçmaydı daha iyi oldu :)
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