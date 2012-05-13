Apple, yeni iPad modelindeki 4G ibaresini kaldırdı

Haber Editörü
Lansmanı yapıldığında 3G ve 4G ağlarda en hızlı bağlantıyı sunduğunu duyuran yeni iPad'in bu iddiası problemler yaşamasına neden oldu. Apple, yeni iPad modelinin hücresel ağ destekli versiyonlarını WiFi + 4G şeklinde isimlendirmişti. Ancak her bölgede uyumlu bağlantılar olmadığı için bu hareket tüketiciyi yanıltma şeklinde algılandı.
ABD çapında 4G ağlara uyumlu iken Avustralya gibi ülkelerde 4G bantları değişiklik gösterdiği için uyumsuzluk sorunları ortaya çıkıyor. Avustralya'da bu konuda tüketici mahkemelerine davalar açılmış durumda. İngiltere'de de içerisinde 4G ibaresi geçen reklamlarını Apple uyarı üzerine kaldırmak zorunda kaldı.
Bunun yanında 3G altyapısının olduğu ülkelerde yeni iPad, LTE hızlarına yakın bağlantı sunsa da sonuçta 4G ibaresinin altı bu bölgelerde doldurulamıyor. Bu da tüketici mahkemelerinin aleyhte karar vermesine veya elektronik cihaz onay mercilerinin engel çıkarmasına neden oluyor.
Şikayetlerin ve müdahalelerin artması üzerine Apple çareyi isim değişikliğine gitmekte buldu. Bundan böyle yeni iPad, WiFi + Cellular(hücresel) şeklinde isimlendirilecek.
Apple; ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, BAE, Vietnam, Tayland, Singapur, Yeni Zelanda, Malezya, İrlanda ve Hong Kong'da resmi sitesinde değişikliklere başladı. Apple artık çok hızlı hücresel bağlantıların desteklendiği şeklinde reklamlarını da değiştirmiş durumda.
Apple böylece gelecekteki cezalardan da kurtulmuş oldu.
http://9to5mac.com/2012/05/12/apple-changes-name-of-ipad-wifi-4g-to-ipad-wifi-cellular-worldwide-following-international-criticism/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye ile Japonya 100 yıl falan önce eş seviyedeydi. Şimdi Japonya 50 tane Türkiye eder. Sırf terör mü sebep? Her ülke askeri yatırım yapıyor ama hiçbiri bizim kadar insanlık-dışı şartlarda yaşamıyor. Üretken insan yok ülkede. Olanlar da eziliyor. Eğitim yerin dibinde. Yönetim rezil ötesi. Sebepler bunlar.
yeni ipad diye cıkar su an ipod touch a bakın yada ipod urunlerıne genelde 1g 3g diye soylenir tutupda yeni ipod nano 6 diye cıkarmıyor apple yenı model aynı ısım ıle sadece jenerasyon degısıyor mesela bmw 3 serisi hala bmw 3serisi tutupda bmw 60 demıyor kasa kodu yada baska bir kod vererek soylenıyor mesela yeni ipad 3.3 diye jenerasyon degısıyor isim aynı.
Mantıklı
Ama ikinci elde veya Teknolojiyle tanışmak isteyen tüketiciler için kafa karışıklığı yaratır. Araç sektörüne benziyor, tek fark araç sektöründe ayırt edici unsurlar daha belirgin.
Apple mantığı Apple'a uzak kimseler için biraz alışılmış dışı ama düşününce çokta mantıklı.
sacma sapan sey kaldırsa ne olur kaldırmasa ne.
hangisinde yüksekse orada yaşayın derim. ayrıca bizim ülkede çalışana az ücret verildiği için ekonomi iyi bence... bu mesele uzar gider.
hani dünyada ekonomide birinci olcakmışız ya vs... gibi masallar dolanıyor ortalıklarda bunları görünce foss tabi bizim rakibimiz gördüğümüz hatta ekonomide geçtiğimizi söledikleri ülkelerde bu telefonlar maaşlarının yarısı hatta bazıları 3 de 1 fiyatında ama hiçbirinde bizim ülkemizdeki gibi maaşlarının 3 katı fazlası değil (asgari ücret üzerinden sölüyorum)
EURO bazında hepsi (2011) ;
Lüksemburg....1.757,56
Hollanda........1.424,40
Belçika..........1.415,24
İrlanda..........1.461,85
Fransa...........1.365,00
İngiltere........1.138,54
ABD..............940,48
Yunanistan.....862,82 (iflas eşiğinde)
İspanya.........748,30 (iflas eşiğinde)
türkiye...........302.00 (lafta ekonomide en büyüklerdeniz)
Fazla bir şey beklenmemeli Türkiye'den sonuçta bugün hiç bir ülkede bizim gibi terör ile bu kadar senedir uğraşmıyorlar.Ve buradaki çoğu ülke sömürgeci olduklarından zengin olmaları pekte şaşırtıcı değil.
Yaarkadaşlar yeni ipadten sonra çıkacak ipad'e ne diye isim takılacak ki? Şimdi bunu merak ettim.
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