Apple, yeni iPad modelindeki 4G ibaresini kaldırdı

Lansmanı yapıldığında 3G ve 4G ağlarda en hızlı bağlantıyı sunduğunu duyuran yeni iPad'in bu iddiası problemler yaşamasına neden oldu. Apple, yeni iPad modelinin hücresel ağ destekli versiyonlarını WiFi + 4G şeklinde isimlendirmişti. Ancak her bölgede uyumlu bağlantılar olmadığı için bu hareket tüketiciyi yanıltma şeklinde algılandı.





ABD çapında 4G ağlara uyumlu iken Avustralya gibi ülkelerde 4G bantları değişiklik gösterdiği için uyumsuzluk sorunları ortaya çıkıyor. Avustralya'da bu konuda tüketici mahkemelerine davalar açılmış durumda. İngiltere'de de içerisinde 4G ibaresi geçen reklamlarını Apple uyarı üzerine kaldırmak zorunda kaldı.





Bunun yanında 3G altyapısının olduğu ülkelerde yeni iPad, LTE hızlarına yakın bağlantı sunsa da sonuçta 4G ibaresinin altı bu bölgelerde doldurulamıyor. Bu da tüketici mahkemelerinin aleyhte karar vermesine veya elektronik cihaz onay mercilerinin engel çıkarmasına neden oluyor.





Şikayetlerin ve müdahalelerin artması üzerine Apple çareyi isim değişikliğine gitmekte buldu. Bundan böyle yeni iPad, WiFi + Cellular(hücresel) şeklinde isimlendirilecek.





Apple; ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, BAE, Vietnam, Tayland, Singapur, Yeni Zelanda, Malezya, İrlanda ve Hong Kong'da resmi sitesinde değişikliklere başladı. Apple artık çok hızlı hücresel bağlantıların desteklendiği şeklinde reklamlarını da değiştirmiş durumda.





Apple böylece gelecekteki cezalardan da kurtulmuş oldu.