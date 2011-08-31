Apple, "yenilenmiş" iPad 2'lerin satışına başladı

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Bozulmuş cihazları, fabrikada tekrardan elden geçirerek tamir ettikten sonra uygun fiyattan satışa sunan Apple, iPad 2'nin de benzer şekilde yenilenmiş modellerin satışına başladı.
Fiyatı dışında "0" cihazlar ile hiçbir farkı olmayan (yeni garanti, yeni batarya ve kasa dahil) yenilenmiş iPad 2'lerin fiyatları şöyle;
- 64 GB Wi-Fi: (İki renkte mevcut); 649 Dolar (Normal; 699 dolar)
- 32 GB Wi-Fi + 3G: (4 farklı kombinasyon da mevcut); 679 Dolar (Normal; 729 dolar)
- 64 GB Wi-Fi + 3G (4 farklı kombinasyon da mevcut); 779 Dolar (Normal; 829 dolar)
Eğer Amerika'dan iPad 2 satın almayı düşünüyorsanız, yenilenmiş modellere göz atmakta fayda var.
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Biraz inceledim BB9700,iPhone 3GS,Galaxy S2 vs. Sıfırlanmış Tamir Edilmiş Ürünlere Göre Çok Pahalı Fiyatlarda Düşüş Yapılırsa Satış Oranı Oldukça Artıcaktır.
Cogu firma refurbishedleri kendi storelarinda satar. Online satis resmi olarak ben de gormedim. Apple disinda da refurbished satan firmalar, mekanik bakimi vs yaptiktan sonra makyajlamadan satiyorlar bildigim kadariyla. Bir Kodak foto mak. bir de Sony walkman aldim refurbished olarak, sorunsuz calisiyorlar ama bir onceki kullanicinin cizikleri vs uzerinde duruyor. Boyle refurbishedlerde de arkadaslarin da bahsettigi gibi cok guzel indirimler oluyor. Apple kasayi da degstirdiginden bu kadar yuksek fiyat cekiyor sanirim.
Size sifir diye rebuflish satmadiklari ne malum kim nerden bilebilir ki
Aynen dediğinize katılıyorum sonuçta diğer firmalar bunu söylemiyor bile fakat fiyat birazda esnetilebilir veya bu cihazların garanti süreli normal cihazlara göre biraz daha uzatilabilir
Cihazların kutuları farklı oluyor düzünden.
tarafsız yorumun için teşekkürler.50 dolar için yapılacak iş değil.adamlar 99dolara sıfır tablet sattı :) zaten bunu almaya gidenede 29 dolara kılıf verecekler.adamlar gram zarar etmiyor :)
100 liranın yanında oldukça iyi bir para,
1400 liranın yanında evet, az..
madem yenilenmiş de olsa kullanılmış ürünü tekrardan satıyorlar, %6'dan fazla iskonto yapmaları gerekirdi bence
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