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Apple, "yenilenmiş" iPad 2'lerin satışına başladı

7 yıl
22,4b
1
38
iPad
Shady
Haber Editörü
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Bozulmuş cihazları, fabrikada tekrardan elden geçirerek tamir ettikten sonra uygun fiyattan satışa sunan Apple, iPad 2'nin de benzer şekilde yenilenmiş modellerin satışına başladı.

Fiyatı dışında "0" cihazlar ile hiçbir farkı olmayan (yeni garanti, yeni batarya ve kasa dahil) yenilenmiş iPad 2'lerin fiyatları şöyle;

  • 64 GB Wi-Fi: (İki renkte mevcut); 649 Dolar (Normal; 699 dolar)
  • 32 GB Wi-Fi + 3G: (4 farklı kombinasyon da mevcut); 679 Dolar (Normal; 729 dolar)
  • 64 GB Wi-Fi + 3G (4 farklı kombinasyon da mevcut); 779 Dolar (Normal; 829 dolar)

Eğer Amerika'dan iPad 2 satın almayı düşünüyorsanız, yenilenmiş modellere göz atmakta fayda var.


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tgezer 7 yıl en beğenilen
50 $ fark için değmez bence .
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myfranco 7 yıl
64GB wifi+3G'e yaklaşık 880$ yerine tasarruf edeceğim diye gidip 830$ vermem açıkcası. Hani 150$lık birşeyde 100$ deseler tamam ancak bu fiyatta bu kadar düşük bir refurbished karını kardan saymamak lazım. En az 150$lık bir düşme olması lazımdı bence. O zaman cazip olur.
64GB wifi+3G'e yaklaşık 880$ yerine tasarruf edeceğim diye gidip 830$ vermem açıkcası. Hani 150$lık birşeyde 100$ deseler tamam ancak bu fiyatta bu kadar düşük...
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brightmobil 6 yıl
Türkiye'de Swap ve refurbished ürün satış başladı. Yurt dışından tek farkı var 1 yıl garanri yerine 2 yıl garantili
www.brightmobil.com
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VioLee 6 yıl
Doğru söylüyorsunuz 50$ İçin gidip kimse refurbished ürün almaz arada 100-150 $ olsa neyse
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VioLee 6 yıl brightmobil
brightmobil

Türkiye'de Swap ve refurbished ürün satış başladı. Yurt dışından tek farkı var 1 yıl garanri yerine 2 yıl garantili
www.brightmobil.com

Biraz inceledim BB9700,iPhone 3GS,Galaxy S2 vs. Sıfırlanmış Tamir Edilmiş Ürünlere Göre Çok Pahalı Fiyatlarda Düşüş Yapılırsa Satış Oranı Oldukça Artıcaktır.
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creykvan 7 yıl
Daha geçen hafta amerikadan 830 dolara almıştım. Özellik olarak bir fark yok herhalde bunların aralarında. Yenilenmiş diye bir şey eklememişlerdir umarım.
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RB26DETT 7 yıl
Sıfırıyla Bukadar Yakın Olursa Fiyatlar Kimse Almaz Bunları. En Az $100 Fark Olmalı Bence.
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gamefry 7 yıl
apple disindaki firmalar yenilenmis urun satinca ciddi fiyat indirimi yapiyorlar. fakat bu apple hikmetse sadece 50 dolar indirim yapmis. kimsenin bu cihazlari aldigini sanmiyorum. birde arizali yeni alinmis urun degisim diye apple store'a gotururseniz size degisimde bunlardan birini veriyorlar, sifir bir cihaz degil...
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antonidas 7 yıl
başka firmada yenilenmiş ürün diye bir şey duymadım, duyanınız var mı? defolu ürün duydum ama yenilenmiş ürün bana biraz mantıksız geldi
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Barlas 7 yıl antonidas
antonidas
başka firmada yenilenmiş ürün diye bir şey duymadım, duyanınız var mı? defolu ürün duydum ama yenilenmiş ürün bana biraz mantıksız geldi

Cogu firma refurbishedleri kendi storelarinda satar. Online satis resmi olarak ben de gormedim. Apple disinda da refurbished satan firmalar, mekanik bakimi vs yaptiktan sonra makyajlamadan satiyorlar bildigim kadariyla. Bir Kodak foto mak. bir de Sony walkman aldim refurbished olarak, sorunsuz calisiyorlar ama bir onceki kullanicinin cizikleri vs uzerinde duruyor. Boyle refurbishedlerde de arkadaslarin da bahsettigi gibi cok guzel indirimler oluyor. Apple kasayi da degstirdiginden bu kadar yuksek fiyat cekiyor sanirim.
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artcraft35 7 yıl
ayıp
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78erhan78 7 yıl
Allah askina adamlar size onu sifir diyede yutturabilir nerden bileceksiniz kasayi degistiriyorlarmis

Size sifir diye rebuflish satmadiklari ne malum kim nerden bilebilir ki
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heycan 7 yıl

78erhan78
Allah askina adamlar size onu sifir diyede yutturabilir nerden bileceksiniz kasayi degistiriyorlarmis

Size sifir diye rebuflish satmadiklari ne malum kim nerden bilebilir ki

Aynen dediğinize katılıyorum sonuçta diğer firmalar bunu söylemiyor bile fakat fiyat birazda esnetilebilir veya bu cihazların garanti süreli normal cihazlara göre biraz daha uzatilabilir
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bilgehankalkan 7 yıl

78erhan78

Allah askina adamlar size onu sifir diyede yutturabilir nerden bileceksiniz kasayi degistiriyorlarmis

Size sifir diye rebuflish satmadiklari ne malum kim nerden bilebilir ki


Cihazların kutuları farklı oluyor düzünden.
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silver021 7 yıl
apple ın çöpleri karıştırdığını bilmiyordum. :)
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umutarslan.com 7 yıl
myfranco
64GB wifi+3Ge yaklaşık 880$ yerine tasarruf edeceğim diye gidip 830$ vermem açıkcası. Hani 150$lık birşeyde 100$ deseler tamam ancak bu fiyatta bu kadar düşük bir refurbished karını kardan saymamak lazım. En az 150$lık bir düşme olması lazımdı bence. O zaman cazip olur.

tarafsız yorumun için teşekkürler.50 dolar için yapılacak iş değil.adamlar 99dolara sıfır tablet sattı :) zaten bunu almaya gidenede 29 dolara kılıf verecekler.adamlar gram zarar etmiyor :)
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mustafa1300 7 yıl
:) bu apple yi hiç sevmiyorum
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Captan_Price 7 yıl
niye böyle gurur meselesi yaptınız? 90 lira ucuza almanın neresi kötü. 90 lira az para mı?
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manivela 7 yıl Captan_Price
Captan_Price

niye böyle gurur meselesi yaptınız? 90 lira ucuza almanın neresi kötü. 90 lira az para mı?


100 liranın yanında oldukça iyi bir para,
1400 liranın yanında evet, az..
madem yenilenmiş de olsa kullanılmış ürünü tekrardan satıyorlar, %6'dan fazla iskonto yapmaları gerekirdi bence
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