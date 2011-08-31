Apple, "yenilenmiş" iPad 2'lerin satışına başladı

Bozulmuş cihazları, fabrikada tekrardan elden geçirerek tamir ettikten sonra uygun fiyattan satışa sunan Apple, iPad 2'nin de benzer şekilde yenilenmiş modellerin satışına başladı.

Fiyatı dışında "0" cihazlar ile hiçbir farkı olmayan (yeni garanti, yeni batarya ve kasa dahil) yenilenmiş iPad 2'lerin fiyatları şöyle;

64 GB Wi-Fi: (İki renkte mevcut); 649 Dolar (Normal; 699 dolar)

32 GB Wi-Fi + 3G: (4 farklı kombinasyon da mevcut); 679 Dolar (Normal; 729 dolar)

64 GB Wi-Fi + 3G (4 farklı kombinasyon da mevcut); 779 Dolar (Normal; 829 dolar)

Eğer Amerika'dan iPad 2 satın almayı düşünüyorsanız, yenilenmiş modellere göz atmakta fayda var.