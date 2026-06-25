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    Apple zam yaptı Amazon ise indirim: İşte indirimli MacBook ve iPad'ler

    Apple bugün fiyatlara yüzde 30'a varan oranda zam yaparken Amazon'da Prime Day kapsamındaki indirimli fiyatlar devam ediyor. Zamdan etkilenmeden alışveriş yapmak için son fırsat!

    Apple zam yaptı Amazon ise indirim: İşte indirimli MacBook'lar Tam Boyutta Gör
    Apple Türkiye'de bugün tüm MacBook ve iPad modellerine yüzde 20-30 arası zam geldi. En ucuz MacBook Neo fiyatı 45.999 TL'ye, MacBook Air M5 fiyatı 84.999 TL'ye, iiPad Air M4 fiyatı ise 47.999 TL'ye yükseldi.

    Apple zammı sonrasında diğer sitelerde fiyat artışları yapılırken Amazon'da Prime Day kapsamındaki indirimler tam gaz devam ediyor. Stoktaki mevcut MacBook Air, iPad Air ve iPad Pro modelleri son günlerin en düşük fiyatından satılıyor. Apple zammından etkilenmeden alışveriş yapmak için son şanslar!

    Prime Day indirimli tüm ürünler için tıkla:

    Amazon Prime Day

    İndirimli MacBook ve iPad Modelleri

    İndirimli iPhone Modelleri

    İndirimli Apple Watch Modelleri


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