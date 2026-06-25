Apple zam yaptı Amazon ise indirim: İşte indirimli MacBook ve iPad'ler

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Tam Boyutta Gör Apple Türkiye'de bugün tüm MacBook ve iPad modellerine yüzde 20-30 arası zam geldi. En ucuz MacBook Neo fiyatı 45.999 TL'ye, MacBook Air M5 fiyatı 84.999 TL'ye, iiPad Air M4 fiyatı ise 47.999 TL'ye yükseldi.

Apple Türkiye'den cep yakan zam! İşte yeni fiyatlar 3 sa. önce eklendi

Apple zammı sonrasında diğer sitelerde fiyat artışları yapılırken Amazon'da Prime Day kapsamındaki indirimler tam gaz devam ediyor. Stoktaki mevcut MacBook Air, iPad Air ve iPad Pro modelleri son günlerin en düşük fiyatından satılıyor. Apple zammından etkilenmeden alışveriş yapmak için son şanslar!

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İndirimli iPhone Modelleri

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Apple zam yaptı Amazon ise indirim: İşte indirimli MacBook'lar

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