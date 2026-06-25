Apple zam yaptı Amazon ise indirim: İşte indirimli MacBook ve iPad'ler

Apple zammı sonrasında diğer sitelerde fiyat artışları yapılırken Amazon'da Prime Day kapsamındaki indirimler tam gaz devam ediyor. Stoktaki mevcut MacBook Air, iPad Air ve iPad Pro modelleri son günlerin en düşük fiyatından satılıyor. Apple zammından etkilenmeden alışveriş yapmak için son şanslar!
Prime Day indirimli tüm ürünler için tıkla:
İndirimli MacBook ve iPad Modelleri
- 👉 M2 çipli MacBook Air laptop 13.6 inç, 16GB RAM, 256 GB SSD
%7 İndirim | 47.425 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 2025 M4 çipli 13 inç MacBook Air Laptop 24GB RAM, 512 GB SSD
%5 İndirim | 68.167 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 iPad mini, A17 Pro çip, 128 GB, Wi-Fi 6E + hücresel bağlantı
%13 İndirim | 32.499 TL
- 👉 M3 çipli 11 inç iPad Air 256 GB Wi-Fi
%6 İndirim | 37.000 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 M3 çipli 13 inç iPad Air: 128 GB Wi-Fi
%7 İndirim | 43.885 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 iPad Pro 11 inç, M4 çip, Nano-Texture Cam, 2 TB, Wi-Fi 6E + hücresel
%2 İndirim | 95.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
İndirimli iPhone Modelleri
- 👉 iPhone 16 128 GB
%5 İndirim | 62.999 TL
- 👉 iPhone 15 Plus 512 GB
%10 İndirim | 73.399 TL
- 👉 iPhone 15 512 GB
%2 İndirim | 74.699 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 iPhone 17 512 GB
%3 İndirim | 89.274, TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 iPhone 17 Pro 256 GB
%3 İndirim | 108.538 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 iPhone 17 Pro Max 2 TB
%2 İndirim | 166.899 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
İndirimli Apple Watch Modelleri
- 👉 Apple Watch SE 3 GPS 44 mm: 13.579 TL
- 👉 Apple Watch Series 11 GPS 42 mm: 20.099 TL
- 👉 Apple Watch SE 3 GPS + Cellular 44 mm: 25.820 TL
- 👉 Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42 mm: 34.699 TL
- 👉 Apple Watch Series 10 GPS + Cellular 42 mm: 47.699 TL
- 👉 Apple Watch Series 11 GPS + Cellular 46 mm: 61.399 TL
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: