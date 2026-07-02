Yeni iPad Pro, 2027'de geliyor: Performansa odaklanacak

Ekran boyutları ve tasarım değişmeyecek
Bloomberg'in haberine göre Apple, gelecek yıl piyasaya sürülecek dört yeni iPad Pro modelini test ediyor. Yeni modeller de 11 inç ve 13 inç ekran seçeneğiyle gelecek. Ana yükseltme, Apple'ın yeni nesil çiplerinden gelecek ancak nihai işlemci seçimi hâlâ Apple'ın 2027 yol haritasına bağlı.
Daha güçlü işlemci ve buhar odası soğutma sistemi
Yeni iPad Pro modelleri M6 ya da M7 çipini kullanacak. Apple önce M6 çipini tanıtmayı planlıyor ancak M7 çipinin de 2027'nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Her iki işlemcinin de Apple'ın yeni 2 nanometre işlem teknolojisini kullanacağı bildiriliyor. M7 ise daha güçlü yapay zeka optimizasyonları sağlayacak.
Apple, iPad Pro için buhar odası soğutma sistemini de test ediyor. Bu sistem, tabletin uzun süreli video düzenleme, oyun oynama veya çalışma sırasında daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak.
Yeniden tasarlanmış MacBook Pro ile geliyor
Apple’ın yeni iPad Pro'yu 2027 baharında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yıl lansman ikiye bölündüğünden, baharda yeni iPhone modellerini de (iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2) göreceğiz. Yeniden tasarlanmış MacBook Pro da bu dönemde gelebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş