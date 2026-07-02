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Tam Boyutta Gör Apple, 2027 baharı için yeni 11 inç ve 13 inç iPad Pro modelleri hazırlıyor. Güncellemenin büyük bir tasarım değişikliğinden ziyade daha hızlı performansa odaklanması bekleniyor. Yeni iPad Pro serisi muhtemelen mevcut boyutları koruyacak, Apple ise tabletleri zorlu uygulamalar, yaratıcı çalışmalar ve yapay zeka özellikleri için daha güçlü hale getirecek dahili yükseltmeler üzerinde çalışıyor.

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Ekran boyutları ve tasarım değişmeyecek

Bloomberg'in haberine göre Apple, gelecek yıl piyasaya sürülecek dört yeni iPad Pro modelini test ediyor. Yeni modeller de 11 inç ve 13 inç ekran seçeneğiyle gelecek. Ana yükseltme, Apple'ın yeni nesil çiplerinden gelecek ancak nihai işlemci seçimi hâlâ Apple'ın 2027 yol haritasına bağlı.

Daha güçlü işlemci ve buhar odası soğutma sistemi

Yeni iPad Pro modelleri M6 ya da M7 çipini kullanacak. Apple önce M6 çipini tanıtmayı planlıyor ancak M7 çipinin de 2027'nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Her iki işlemcinin de Apple'ın yeni 2 nanometre işlem teknolojisini kullanacağı bildiriliyor. M7 ise daha güçlü yapay zeka optimizasyonları sağlayacak.

Apple, iPad Pro için buhar odası soğutma sistemini de test ediyor. Bu sistem, tabletin uzun süreli video düzenleme, oyun oynama veya çalışma sırasında daha iyi performans göstermesine yardımcı olacak.

Yeniden tasarlanmış MacBook Pro ile geliyor

Apple’ın yeni iPad Pro'yu 2027 baharında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu yıl lansman ikiye bölündüğünden, baharda yeni iPhone modellerini de (iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2) göreceğiz. Yeniden tasarlanmış MacBook Pro da bu dönemde gelebilir.

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Yeni iPad Pro, 2027'de geliyor: Performansa odaklanacak

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