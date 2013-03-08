Apple yöneticisi Phil Schiller'den Android kullanıcılarına: Oralarda güvende olun !

Apple'ın beyin takımının önemli isimlerinden ve ürün tanıtımlarının vazgeçilmez isimlerinden Phil Schiller, resmi Twitter hesabından yazdığı mesajla Android işletim sisteminin güvenlik zaaflarını hedef aldı.
Apple'ın bugünlere gelmesinde emeği büyük olan firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, dün yayınladığı Twitter mesajında Android kullanıcılarına "Oralarda güvende olun" diyerek F-Secure'un son yayınladığı mobil platformların tehdit raporunun bağlantısını verdi. Peki raporun içeriğinde neler mevcut ve Phil Schiller niçin Android kullanıcılarına güvende olmalarını söyledi ?
Be safe out there: f-secure.com/static/doc/lab…
— Philip Schiller (@pschiller) 7 Mart 2013
Rapora göre sadece 4.çeyrekte Android için 96 yeni tehdit çeşidi ve ailesi keşfedilmiş ki bu sayı, bir önceki çeyrektekinin miktarın yaklaşık iki katı demek oluyor. 301 yeni tehdit çeşidi ve ailesinin bulunduğu 2012 yılı değerlendirmeye tabi tutulduğunda ise tıpkı pazar payındaki artış gibi Android'in tehdit tarafındaki payı da geçen yıla göre ciddi bir artış gösterdiğini görüyoruz. Daha kantitatif ifadeyle geçen yıl tehditlerin %66,7'si Android'e yönelikken, bu sene bu değer %79'a yükselmiş durumda.
F-Secure tarafından yayınlanan raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Tehditlerin, 2012 yılı çeyreklerine göre dağılımları
Tehditlerin, son 3 yıla göre dağılımları
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kontrolsül güç güç değildir...
Telefon : Samsung Galaxy S (512 ram,a8 cortex 1ghz ) hani deseniz galaxy mini,galaxy ace vs.. giriş seviyesi,basit bir telefonda değil.Üst segment ve ilk çıktığında fiyatı 1000 tl nin üzerindeydi.
+Telefonda 30 a yakın uygulama yüklüydü,diyeceksiniz o kadar uygulamanın ne işi var ? Sorarım size 1000 lira nın üzerinde para verilmiş, 1 ghz a8 cortex,8 gb rom ve adı AKILLI TELEFON olarak geçen bir cihazı balta gibi sadece ağaç kesmek için mi,kullanmalıyım ? Kuzenimin çift çekirdekli sgs2 de bile zamanla şişme,yavaşlama oluyor.
Hayır abi windowsumu admin olarak android 2.3 ümüde rootlu.Daha bir tane virüs taraması yapmadım.E virüsde girmedi task killer ilen görebiliyoruz.Neyine güvensiz anlamadım.Stabilitede kastiniz nedir ? hiç android 4.2 bir tablet kullandınız mı ? yok e susun.Hayır herkes savunuyor ya birde android vs ios diye kavga çıkarıyorlar onlar kazanıyorlar.Sanane babanın firması mı ? apple android için virüs yazacağına gitsin haritalarını düzeltsin pilini düzeltsin.
rehber olayı can sıkıcı evet. ben sorunu exDialer kurarak aştım.
Teşekkürler hocam indirip kurdum, uygulama çok güzel 1 saniye bile sürmeden rehberi açıyor tekrardan teşekkür ederim beni bu eziyetten kurtardın
böyle bi liste pc işletim sistemleri için hazırlansa windows en tepede olur, bu windowsu kötümü yapar ? herkes linux yada mac'emi geçer ?
güvenlik açığı vermemek için flasplayer bile koymuyor adamlar, ama sms kısmındaki güvenlik açığı olunca kendi mesaj servisimizi kullanın diyip işin içinden çıkmaya kalkıyorlardı.
android avukatı oldum ya la.
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