Apple yöneticisi Phil Schiller'den Android kullanıcılarına: Oralarda güvende olun !

Apple'ın beyin takımının önemli isimlerinden ve ürün tanıtımlarının vazgeçilmez isimlerinden Phil Schiller, resmi Twitter hesabından yazdığı mesajla Android işletim sisteminin güvenlik zaaflarını hedef aldı.

Apple'ın bugünlere gelmesinde emeği büyük olan firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, dün yayınladığı Twitter mesajında Android kullanıcılarına "Oralarda güvende olun" diyerek F-Secure'un son yayınladığı mobil platformların tehdit raporunun bağlantısını verdi. Peki raporun içeriğinde neler mevcut ve Phil Schiller niçin Android kullanıcılarına güvende olmalarını söyledi ?

Be safe out there: f-secure.com/static/doc/lab…