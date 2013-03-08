Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple yöneticisi Phil Schiller'den Android kullanıcılarına: Oralarda güvende olun !

6 yıl
4,4b
1
151
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple yöneticisi Phil Schiller'den Android kullanıcılarına: Oralarda güvende olun !

Apple'ın beyin takımının önemli isimlerinden ve ürün tanıtımlarının vazgeçilmez isimlerinden Phil Schiller, resmi Twitter hesabından yazdığı mesajla Android işletim sisteminin güvenlik zaaflarını hedef aldı.

Apple'ın bugünlere gelmesinde emeği büyük olan firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, dün yayınladığı Twitter mesajında Android kullanıcılarına "Oralarda güvende olun" diyerek F-Secure'un son yayınladığı mobil platformların tehdit raporunun bağlantısını verdi. Peki raporun içeriğinde neler mevcut ve Phil Schiller niçin Android kullanıcılarına güvende olmalarını söyledi ?

Rapora göre sadece 4.çeyrekte Android için 96 yeni tehdit çeşidi ve ailesi keşfedilmiş ki bu sayı, bir önceki çeyrektekinin miktarın yaklaşık iki katı demek oluyor. 301 yeni tehdit çeşidi ve ailesinin bulunduğu 2012 yılı değerlendirmeye tabi tutulduğunda ise tıpkı pazar payındaki artış gibi Android'in tehdit tarafındaki payı da geçen yıla göre ciddi bir artış gösterdiğini görüyoruz. Daha kantitatif ifadeyle geçen yıl tehditlerin %66,7'si Android'e yönelikken, bu sene bu değer %79'a yükselmiş durumda.

Apple'ın işletim sistemi iOS ise, 2012 yılında tehditler konusunda Anroid'e göre çok daha rahat bir dönem geçirmiş. Buna göre iOS, tüm 2012 yılı değerlendirildiğinde tehditler pastasından ancak %0,7 gibi bir pay alarak, güvenlik konusundaki üstünlüğünü bir kez daha kantılamış. Benzer şekilde Blackberry de %0,3'lük payı ile son kullanıcıya ne kadar güvenli bir deneyim sunduğunu göstermekte.

F-Secure tarafından yayınlanan raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Ünlü yönetici Phil Schiller, geçtiğimiz sene de Instagram'ın Android platformuna destek vermeye başlamasıyla birlikte "Android'e geçmesiyle Instagram kötüye gitmeye başladı" diyerek Instagram hesabını kapatmıştı.
Apple yöneticisi Phil Schiller'den Android kullanıcılarına: Oralarda güvende olun !

Tehditlerin, 2012 yılı çeyreklerine göre dağılımları

Apple yöneticisi Phil Schiller'den Android kullanıcılarına: Oralarda güvende olun !
Tam Boyutta Gör

Tehditlerin, son 3 yıla göre dağılımları


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
steelpanther 6 yıl en beğenilen
Şu iOS'deki hapishane durumuna anlam veremiyorum, Android çok özgür diyenlerin yüzde 90'ı bunu apk yükleyebildiği için söylüyor. Tabii ki rom atanlara, rootlayıp overclock vs. yapanlara bir lafım yok ama bir iki launcher yükleyip apk kurmak çok büyük bir fark yaratmıyor bence. Uzun süre Android kullandım, denemediğim rom, uygulamadığım yöntem kalmadı ki bunların hepsi telefon daha stabil çalışsın diyeydi. Şimdi ben neden normalde olması gereken stabilliği garanti kapsamı dışına çıkmayı göze alarak üstleneyim ki? Android kullanıcıları eksileyecek belki ama ben Android'le 1 sene boyunca ulaşmaya çalıştığım stabilliği iOS'de buldum. Yani ekran, işlemci vs. konularda karşılaştırma yapmanıza lafım yok ama mobil işletim sistemi iOS'tur bence.
Şu iOS'deki hapishane durumuna anlam veremiyorum, Android çok özgür diyenlerin yüzde 90'ı bunu apk yükleyebildiği için söylüyor. Tabii ki rom atanlara, rootlayı...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +48
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 6 yıl
ios'taki hapishane modülünden bahsetseymiş birazda.
2 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Edeb'i Muamma 6 yıl
Sanki ordunun haberleşmesini androidle yapıyoruz da dikkatli olalım anasını satayım. En fazla yapabileceği babamın cep telefonuna ulaşmak yada telefonu çökertmek olur.
Sanki ordunun haberleşmesini androidle yapıyoruz da dikkatli olalım anasını satayım. En fazla yapabileceği babamın cep telefonuna ulaşmak yada telefonu çökertm...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 6 yıl
biraz reklam gibi olacak ama işin özü
kontrolsül güç güç değildir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
headcoach 6 yıl
JB li iPhone 5 in tadından yinmiyo derken bu markanın yöneticileri bir bir saçmalıyor.Sen gereksiz işlerle uğraşcağına JB teki uygulamaları işletim sistemine sabitle.Yok bunu yapmazsın çünkü bence bu jailbreak işinde sende varsın.Bilgi çalmanın,hakim olmanın kolay yolu.Android gibi açık kaynak yapma,kurban kendi açsın kuzu kuzu kucağa gelsin.Digiturk dreamboxta lig tv yi kapattı diğer bütün kanallar açık.Yemezler Digiturk,yemezler Apple.Sizlerde bu işlerin içindesiniz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flyer_mig 6 yıl
Zamanla windows gibi şişmese,custom romlu,rootlu bir android işletim sistemini en fazla 5-6 ay kadar değiştirmeden kullanabildim.Bu süre zarfında telefon öle bir yavaşlamıştı ki,telefon araması yapmak için 3-4 saniye bekliyordum.

Telefon : Samsung Galaxy S (512 ram,a8 cortex 1ghz ) hani deseniz galaxy mini,galaxy ace vs.. giriş seviyesi,basit bir telefonda değil.Üst segment ve ilk çıktığında fiyatı 1000 tl nin üzerindeydi.

+Telefonda 30 a yakın uygulama yüklüydü,diyeceksiniz o kadar uygulamanın ne işi var ? Sorarım size 1000 lira nın üzerinde para verilmiş, 1 ghz a8 cortex,8 gb rom ve adı AKILLI TELEFON olarak geçen bir cihazı balta gibi sadece ağaç kesmek için mi,kullanmalıyım ? Kuzenimin çift çekirdekli sgs2 de bile zamanla şişme,yavaşlama oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cbbatuhan26 6 yıl
Amcamın ipad 1 de temple run 2 oynayım dedim.graphic ayarlarını kısacaktım şarjı azdı.Ona bile elletmiyor be.
Hayır abi windowsumu admin olarak android 2.3 ümüde rootlu.Daha bir tane virüs taraması yapmadım.E virüsde girmedi task killer ilen görebiliyoruz.Neyine güvensiz anlamadım.Stabilitede kastiniz nedir ? hiç android 4.2 bir tablet kullandınız mı ? yok e susun.Hayır herkes savunuyor ya birde android vs ios diye kavga çıkarıyorlar onlar kazanıyorlar.Sanane babanın firması mı ? apple android için virüs yazacağına gitsin haritalarını düzeltsin pilini düzeltsin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 6 yıl
@phil schiller: tamam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scot 6 yıl
Elestiriliyorsaniz bilinki dogru yoldasiniz.Neden android tehdit altinda? Suan neden windows tehdit altindysa o yuzden.Peki windows tehdit aldinda diye macos iyimi tabiki hayir. Zamaninda ibm ve dell in yaptigini simdilerde google apple a yapiyor. İphone hep kalacak ama deve selam durmak zorunda kalacak. Apple belki baska bi zaman baska bi inovatif urunle karsimiza cikacak ama artik bi steve leri yok malesef..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ntquartex 6 yıl
Iphone kullanacağıma içi virus dolu android kullanırım daha iyi. Adamların kamera ve ekrandan başka ön plana çıkarabildikleri bi şey yok. Tamamen özenti akımı sonucu oluşan bir şey bu apple hastalığı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serhdemir 6 yıl
Andoroidde neolduğu belirsiz bir program yüklemediğiniz surece bir tehlike oluşturmaz,mobil işletim sistemleri windows gibi değildir, windowsta internet browserınnda gezinirken bile virus,trojen bulaşma ihtimali vardır, androidin browserlarında boyle bir risk yok,androidle windows karşılaştırılsa android 1000 kat guvenli çıkar, özetle rahat olun
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoMMeS 6 yıl
Üstatlar birçoğumuz bankacılık işlemlerini yapıyoruz android üzerinden. Sakata gelmeyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ziper_gazi_ 6 yıl
Janci
keremtuncer Şu iOSdeki hapishane durumuna anlam veremiyorum, Android çok özgür diyenlerin yüzde 90ı bunu apk yükleyebildiği için söylüyor. Tabii ki rom atanlara, rootlayıp overclock vs. yapanlara bir lafım yok ama bir iki launcher yükleyip apk kurmak çok büyük bir fark yaratmıyor bence. Uzun süre Android kullandım, denemediğim rom, uygulamadığım yöntem kalmadı ki bunların hepsi telefon daha stabil çalışsın diyeydi. Şimdi ben neden normalde olması gereken stabilliği garanti kapsamı dışına çıkmayı göze alarak üstleneyim ki? Android kullanıcıları eksileyecek belki ama ben Androidle 1 sene boyunca ulaşmaya çalıştığım stabilliği iOSde buldum. Yani ekran, işlemci vs. konularda karşılaştırma yapmanıza lafım yok ama mobil işletim sistemi iOStur bence.
Aynen katılıyorum. 1 hafta önce ıphone 4s telefonumu verip galaxy s3 aldım ama şuan pişman olma durumundayım. s3 de aşırı kasma yok ama o rehbere grip çıkmak resmen ölüm yada ben ıphone alıştığım için bana çok yavaş geliyor
ve marketi çok dağınık o kadar saçma sapan uygulamalar varki en popüler de gösteriliyor resmen uygulamaları paintle çizmişler. Bir kez daha anladım ios gibi sistem yok. Şimdi ben android kötü demiyorum yanlış anlamayın ama bi ios kadar olamaz Phil Schiller Allah razı olsun biz bilmiyorduk
En çok da Clash Of Clans oynayamıyorun ona üzüliüyorum gitti emeklerim

rehber olayı can sıkıcı evet. ben sorunu exDialer kurarak aştım.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Janci 6 yıl ziper_gazi_
ziper_gazi_

Janci

keremtuncer Şu iOSdeki hapishane durumuna anlam veremiyorum, Android çok özgür diyenlerin yüzde 90ı bunu apk yükleyebildiği için söylüyor. Tabii ki rom atanlara, rootlayıp overclock vs. yapanlara bir lafım yok ama bir iki launcher yükleyip apk kurmak çok büyük bir fark yaratmıyor bence. Uzun süre Android kullandım, denemediğim rom, uygulamadığım yöntem kalmadı ki bunların hepsi telefon daha stabil çalışsın diyeydi. Şimdi ben neden normalde olması gereken stabilliği garanti kapsamı dışına çıkmayı göze alarak üstleneyim ki? Android kullanıcıları eksileyecek belki ama ben Androidle 1 sene boyunca ulaşmaya çalıştığım stabilliği iOSde buldum. Yani ekran, işlemci vs. konularda karşılaştırma yapmanıza lafım yok ama mobil işletim sistemi iOStur bence.
Aynen katılıyorum. 1 hafta önce ıphone 4s telefonumu verip galaxy s3 aldım ama şuan pişman olma durumundayım. s3 de aşırı kasma yok ama o rehbere grip çıkmak resmen ölüm yada ben ıphone alıştığım için bana çok yavaş geliyor
ve marketi çok dağınık o kadar saçma sapan uygulamalar varki en popüler de gösteriliyor resmen uygulamaları paintle çizmişler. Bir kez daha anladım ios gibi sistem yok. Şimdi ben android kötü demiyorum yanlış anlamayın ama bi ios kadar olamaz Phil Schiller Allah razı olsun biz bilmiyorduk
En çok da Clash Of Clans oynayamıyorun ona üzüliüyorum gitti emeklerim


rehber olayı can sıkıcı evet. ben sorunu exDialer kurarak aştım.


Teşekkürler hocam indirip kurdum, uygulama çok güzel 1 saniye bile sürmeden rehberi açıyor tekrardan teşekkür ederim beni bu eziyetten kurtardın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ziper_gazi_ 6 yıl
android istediğini yapabilme özgürlüğüdür. elbette kötü niyetlilerde olacaktır, neye talep varsa ona spam vs. çıkar bu bir gerçek. listedekilerin kaçtenesinin işlemci çekirdek frekanslarıyla oynayabiliyoruz ?
böyle bi liste pc işletim sistemleri için hazırlansa windows en tepede olur, bu windowsu kötümü yapar ? herkes linux yada mac'emi geçer ?
güvenlik açığı vermemek için flasplayer bile koymuyor adamlar, ama sms kısmındaki güvenlik açığı olunca kendi mesaj servisimizi kullanın diyip işin içinden çıkmaya kalkıyorlardı.
android avukatı oldum ya la.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4383 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, google ve
5 etiket daha ios Apple android blackberry Güvenlik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Toshiba Qosmio X870 3D "bir oyuncunun ihtiyacı olandan fazlası" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim