Apple yöneticisi Phil Schiller'den Android kullanıcılarına: Oralarda güvende olun !

Apple'ın beyin takımının önemli isimlerinden ve ürün tanıtımlarının vazgeçilmez isimlerinden Phil Schiller, resmi Twitter hesabından yazdığı mesajla Android işletim sisteminin güvenlik zaaflarını hedef aldı.

Apple'ın bugünlere gelmesinde emeği büyük olan firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, dün yayınladığı Twitter mesajında Android kullanıcılarına "Oralarda güvende olun" diyerek F-Secure'un son yayınladığı mobil platformların tehdit raporunun bağlantısını verdi. Peki raporun içeriğinde neler mevcut ve Phil Schiller niçin Android kullanıcılarına güvende olmalarını söyledi ?

Be safe out there: f-secure.com/static/doc/lab… — Philip Schiller (@pschiller) 7 Mart 2013

Rapora göre sadece 4.çeyrekte Android için 96 yeni tehdit çeşidi ve ailesi keşfedilmiş ki bu sayı, bir önceki çeyrektekinin miktarın yaklaşık iki katı demek oluyor. 301 yeni tehdit çeşidi ve ailesinin bulunduğu 2012 yılı değerlendirmeye tabi tutulduğunda ise tıpkı pazar payındaki artış gibi Android'in tehdit tarafındaki payı da geçen yıla göre ciddi bir artış gösterdiğini görüyoruz. Daha kantitatif ifadeyle geçen yıl tehditlerin %66,7'si Android'e yönelikken, bu sene bu değer %79'a yükselmiş durumda.

Apple'ın işletim sistemi iOS ise, 2012 yılında tehditler konusunda Anroid'e göre çok daha rahat bir dönem geçirmiş. Buna göre iOS, tüm 2012 yılı değerlendirildiğinde tehditler pastasından ancak %0,7 gibi bir pay alarak, güvenlik konusundaki üstünlüğünü bir kez daha kantılamış. Benzer şekilde Blackberry de %0,3'lük payı ile son kullanıcıya ne kadar güvenli bir deneyim sunduğunu göstermekte.

F-Secure tarafından yayınlanan raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Ünlü yönetici Phil Schiller, geçtiğimiz sene de Instagram'ın Android platformuna destek vermeye başlamasıyla birlikte "Android'e geçmesiyle Instagram kötüye gitmeye başladı" diyerek Instagram hesabını kapatmıştı.

Tehditlerin, 2012 yılı çeyreklerine göre dağılımları

Tehditlerin, son 3 yıla göre dağılımları