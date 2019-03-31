Apple yonga ekibinin lideri görevinden ayrıldı

Son dönemde yonga tasarımcılarında ardı ardına görevden ayrılma haberleri duyuyoruz. Bunların bir kısmı rakip firmalara geçerken bir kısmı da farklı projelerde kendilerine yeni bir yol çiziyor. Bu trende Apple baş yonga tasarımcısı da katıldı.

Gerard Williams III kimdir?

iPhone 5 modelinde kullanılan Apple A7 yonga setinden başlayarak iPhone XS serisindeki Apple A12 Bionic yonga setine kadar firmanın yonga tasarım ekibinin liderliğini üstlenen Gerard Williams III geçtiğimiz ay itibariyle görevini bıraktı.

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Gerard Williams III yonga sektöründe önemli işler başarmış bir isim. Mobil yonga segmentinde ilk 64-bitlik yongaya imza atan Gerard Williams III ayrıca Apple’ın özelleştirilmiş yonga mimarisini bir adım öteye taşıdı. Yine mobil sektörde ilk yapay zekâ yongasını geliştiren isimlerden birisi.

ARM bünyesinde Cortex-A8 ve Cortex-A15 çekirdeklerinin geliştirilmesine katkıda bulunan Williams, bu çalışmaları sayesinde Apple’ın radarına girmişti. Kendi özelleştirilmiş yongalarını tasarlamak isteyen Apple o dönem Williams’ı elinden kaçırmadı.

Gerard Williams III henüz LinkedIn hesabını güncellemediği için bundan sonra ne tür projelere yönelecek bilinmiyor. Bununla birlikte Apple A13 yonga setine önemli katkılar yaparak ayrıldığı tahmin ediliyor.