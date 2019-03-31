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Sony 2000 kişiyi işten çıkarıyor

Mobil bölümün sürekli zarar etmesi Sony’yi farklı kaynak arayışlarına itti. Yaklaşık 2000 kişiyi işten çıkarma kararı alan Sony böylece sabit giderlerini azaltabilecek.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce sürekli zarar eden Sony Mobile bölümünün firmanın diğer karlı bölümleri ile birleşeceği ve böylece sürekli zarar göstermenin önüne geçileceği bilgisi gelmişti. Değişikliğin sadece bununla kalmayacağı anlaşılıyor.

Dev işten çıkarma

Gelen bilgilere göre mobil bölümde küçülmeye gidilecek. Sony yaklaşık olarak yüzde 50 civarında bir küçülme planlıyor. Yaklaşık 4000 kişilik global bir kadroya sahip olan mobil bölümde 2000 kişi işten çıkarılacak.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Casper Via A2 satılacak"

Japon devinin kendi ülkesinde çalışanların bir kısmını başka bölümlere transfer edeceği belirtiliyor. Avrupa ve Japonya’da bulunan çalışanlara ise gönüllü emeklilik teklifi sunulacak. 2014 yılında da mobil bölümden 1000 kişi işini kaybetmişti.

Sony zaten bir süredir faaliyette olduğu pazar sayısını azaltma eğiliminde. Asya kıtasındaki pek çok ülkede akıllı telefon satışlarına son vermişti. Bununla birlikte Avrupa ofislerinde yaşanacak işten çıkarmalar bu bölgede de bir çıkış mı olacak sorusunu akıllara getiriyor. Halbuki Avrupa pazarı firmanın başarılı olduğu bölgelerden birisiydi.

Sony işten çıkarmalar ile birlikte sabit giderlerini önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. Bu sayede hem zarar azaltılacak hem de yeni projeler için kaynak oluşturulacak. İşten çıkarmaların 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-cuts-half-smartphone-division-2020-report_id114940 Yorum Yaz
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qoqoCAN 1 ay en beğenilen
Tasarımcıyı da atıyorlar mı ?
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Boldrex 1 ay
Kalın çerçevenin acısını 2000 kişi çekiyor
Yanıtla +19
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SHADOW 1 ay
bile bile dandik kamera, yeniliklere ayak uyduramayan tasarim derken dukkani batirdilar
kapansa pek bir sey degismez, alan kalmadi zaten sonyyi
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__Nikolaus__ 1 ay
Yeniden yapılanma, daha agresif fiyatlar ve biraz daha modern cihazlar ile yeniden yükselişe geçebilir Sony, cok büyük bir marka ismi, htc gibi bir firma degıl sonuc olarak.
Gidipte kumanda gibi cihazlarını S10+ dan daha yüksek fiyata satmaya çalısarak daha cok çalışan çıkarır.
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Moving On 1 ay
Beklenen bir durumdu, kendi kendilerini bitirdiler.
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Virtual Reality 1 ay
*** Sony Corporation özeti ***

Sony neleri kaybetti;
- Amerikalı rakibi kafasına vura vura walkman piyasasını elinden aldı. (iPod)
- G.Koreli rakipleri kafasına vura vura televizyon piyasasını elinden aldılar. (Samsung, LG)
- Amerikalı, G.Koreli, Çinli ve Taiwanlı rakipleri kafasına vura vura monitör piyasasını elinden aldılar. (AOC, Philips, Samsung, ASUS, Viewsonic, LG, BenQ, HP, Dell, Acer)
- Çinli ve Taiwanlı rakipleri kafasına vura vura notebook piyasasını elinden aldılar. (Lenovo, MSI, Asus, Acer)
- Amerikalı rakipleri kafasına vura vura Blu-ray piyasasını elinden aldılar (Hulu, HBO, Netflix)
- Yine Amerikalı rakipleri kafasına vura vura 10 yıl içinde oyun konsolu piyasasını elinden alacaklar gibi. (Google Stadia ve iyi bir tarayıcıya sahip, ofis ve biliumum windows programlarının çalışabildiği Windows 10'lu gelecek nesil Xbox)
- Akıllı telefon üreticileri kafasına vura vura amatör video kamera piyasasını elinden aldılar. (Akıllı telefonlar gündelik hayatta yeterli kalitede video çekebildikleri için kaç kişi camcorder almayı tercih ediyor ki?)
- Telefon piyasasında ise tam anlamıyla hiç olmadı. Zaten, ölü Ericsson'u satın alarak ölü doğmuştu. (Sony Türkiye'nin, yurt dışında ki lansmanlara ve fuarlara ücretsiz götürdüğü Türkiye de ki teknoloji basını ve aman bedava gezmemizden olmayalım diyen bir çok editör, takipçilerini Sony telefonlara yönlendirip yaktılar. Sony telefon iyidir, kalitedir balonu oluşturdular. İçi çıkar ve yalanla dolu koca bir balondu. Nitekim patladı. Sony telefonlar ikinci elde değer görmüyor.)
Durum bu. Bir zamanlar yukarıdaki sektörlerde lider olan, hatta bazılarında tekel olan Sony için tehlike çanları çalıyor !
Sony'nin elinde ne kaldı;
- Film stüdyolarına sattıkları veya kiraladıkları profesyonel video kameralar.
- Sinema salonlarına sattıkları veya kiraladıkları profesyonel projeksiyonlar ve ses sistemleri.
- Müzik piyasasına sattıkları veya kiraladıkları profesyonel kayıt cihazları ve ses sistemleri.
- Batarya, pil teknolojileri.
- Sony/Columbia Pictures film stüdyosu.
- Kendi oyun konsolu için üretim yapan oyun stüdyoları.
- Profesyonel fotoğraf makinesi ve lens piyasası.
Bu aptallıkla devam ederse bu piyasalarıda bir bir elinden alacaklar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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joven 1 ay
Sony marka bilinirliği tüm telefon üreticilerinden daha
fazladır Sony yapması gereken markasına yakışır bir
telefon çıkartmak hepsi okadar
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joven 1 ay
Sony bugün tasarım odaklı bir ürün çıkartsa ertesi
gün müşterisi hazır.
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mladenbmv 1 ay
bence ceo ları şutlamak lazım çok başarısız lar resmen şirketi batırısn diye para veriyorlar,tasarancılar v.s hepsini şutlayın nasıl olsa bir işe yaramıyorlar hele bir de kamera bölümü var hiç işe yaramaz zamanında sony z1 aldım 20 megapiksel ama daha düşük kamerali olanlar daha iyi çekiyor ve zum yapınca kumlamaya yamıyordu.
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ERIKCI 1 ay
sony.mobile'ın donanım işinden çıktığı ve blackberry gibi markasını lisansladığı günleri bekliyorum. belki o zaman düzgün bir şeyler ortaya çıkabilir.
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sreylare 1 ay
Gerizekalı CEO atılmalıydı kamera sektörümüz baltalanmasın diye en iyi kamerayı kullanmıyoruz diyen, 1000 kişi+2000 atılacak olan değil.
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esmerbuyucu 1 ay
Battı balık yan gider 😂
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SEO-Uzmanı 1 ay
boşuna vicdan yaptırmayın, :(
sony moniy almayacağız işte ! :)
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Marquis-de-Sade` 1 ay SEO-Uzmanı
Yaş kaç?
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