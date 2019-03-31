Sony 2000 kişiyi işten çıkarıyor

Kısa süre önce sürekli zarar eden Sony Mobile bölümünün firmanın diğer karlı bölümleri ile birleşeceği ve böylece sürekli zarar göstermenin önüne geçileceği bilgisi gelmişti. Değişikliğin sadece bununla kalmayacağı anlaşılıyor.

Dev işten çıkarma

Gelen bilgilere göre mobil bölümde küçülmeye gidilecek. Sony yaklaşık olarak yüzde 50 civarında bir küçülme planlıyor. Yaklaşık 4000 kişilik global bir kadroya sahip olan mobil bölümde 2000 kişi işten çıkarılacak.

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Japon devinin kendi ülkesinde çalışanların bir kısmını başka bölümlere transfer edeceği belirtiliyor. Avrupa ve Japonya’da bulunan çalışanlara ise gönüllü emeklilik teklifi sunulacak. 2014 yılında da mobil bölümden 1000 kişi işini kaybetmişti.

Sony zaten bir süredir faaliyette olduğu pazar sayısını azaltma eğiliminde. Asya kıtasındaki pek çok ülkede akıllı telefon satışlarına son vermişti. Bununla birlikte Avrupa ofislerinde yaşanacak işten çıkarmalar bu bölgede de bir çıkış mı olacak sorusunu akıllara getiriyor. Halbuki Avrupa pazarı firmanın başarılı olduğu bölgelerden birisiydi.

Sony işten çıkarmalar ile birlikte sabit giderlerini önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. Bu sayede hem zarar azaltılacak hem de yeni projeler için kaynak oluşturulacak. İşten çıkarmaların 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.