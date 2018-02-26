Apple yüksek ses kalitesine sahip yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor

Gelecekteki Apple ürünlerini tahmin etmede büyük başarısı olan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın AirPods dışında başka bir kulaklık seti geliştirdiğini belirtti. Kuo, kulaklıkların yeni bir tasarıma sahip olacağını ve yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceğini söylüyor.

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Yeni kulaklık modelinin, Apple'ın 2014 yılında satın alıp bünyesine kattığı Beats'in ürettiği efsane kulak üstü modellerine benzemesi bekleniyor. AirPods'un rahatlığında ancak daha yüksek bir ses kalitesi sunması hedeflenen kulaklıklar kablosuz bağlantı özelliğine de sahip olacak.

Yeni kulaklığa Apple markası verilecek

https://www.theverge.com/2018/2/25/17050482/apple-over-ears-headphones-rumor-kgi-securities-airpods

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Bünyesinde Beats'i barındıran Apple, yeni üreteceği kulaklıklaraverecek. Şirketin yeni kulaklıklarının, bir diğer kablosuz kulaklık setiolacağını şimdiden belirtelim. Teknoloji deviise AirPods'unbir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.