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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple yüksek ses kalitesine sahip yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor

Apple'ın yıl sonuna doğru piyasaya süreceği, yüksek ses kalitesine sahip yeni bir kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Kulak üstü olacak yeni ürünün detayları haberimizde.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gelecekteki Apple ürünlerini tahmin etmede büyük başarısı olan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın AirPods dışında başka bir kulaklık seti geliştirdiğini belirtti. Kuo, kulaklıkların yeni bir tasarıma sahip olacağını ve yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Matrix'teki telefon geri döndü: İşte karşınızda Nokia 8110 4G"
Yeni kulaklık modelinin, Apple'ın 2014 yılında satın alıp bünyesine kattığı Beats'in ürettiği efsane kulak üstü modellerine benzemesi bekleniyor. AirPods'un rahatlığında ancak daha yüksek bir ses kalitesi sunması hedeflenen kulaklıklar kablosuz bağlantı özelliğine de sahip olacak.

Yeni kulaklığa Apple markası verilecek

Bünyesinde Beats'i barındıran Apple, yeni üreteceği kulaklıklara Apple markasını verecek. Şirketin yeni kulaklıklarının, bir diğer kablosuz kulaklık seti AirPods'tan daha pahalı olacağını şimdiden belirtelim. Teknoloji devi 2018'in ikinci yarısında ise AirPods'un yeni özelliklerle güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
https://www.theverge.com/2018/2/25/17050482/apple-over-ears-headphones-rumor-kgi-securities-airpods Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Al Beats Studio Wireless'ı koy Apple logosunu. Adını da Beatpods koy. 599 dolardan satmazlarsa ben de birşey bilmiyorum. Bir de yetmezmiş gibi Apple Store önlerinde kuyruk oluşur bunun için :D
Al Beats Studio Wireless'ı koy Apple logosunu. Adını da Beatpods koy. 599 dolardan satmazlarsa ben de birşey bilmiyorum. Bir de yetmezmiş gibi Apple Store önler...
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skythunderr 1 yıl
Gercek hifi kulaliklarin kar orani duşük olduğu icin Apple bu işe girmez, girse bile çekilir. Sony bile yillar once çekildi.
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haberelectro 1 yıl
Mobil müzik sektörü patlama yapınca apple ın da ağzı sulanmış. Ama bu işe meraklı olanlar apple a çok yüz vermez. Çinli ve koreli firmalar aldı başını gitti. Bir de sony gerçeği var.
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drjacob 1 yıl
iPhone kutusunda çıksın artık yeter
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Guest-F8946C419 1 yıl
Marka sadakati nedir bilmeyenler hemen gelmiş. Arkadaş kimlerle muhatap oluyoruz şu forumda. Bilmeden herkes her konuda bi de ahkam kesmiyor mu bayılıyorum ;)
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Al Beats Studio Wireless'ı koy Apple logosunu. Adını da Beatpods koy. 599 dolardan satmazlarsa ben de birşey bilmiyorum. Bir de yetmezmiş gibi Apple Store önlerinde kuyruk oluşur bunun için :D
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