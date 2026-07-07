QCY'den uygun fiyatlı premium kulaklık: MeloBuds N65

QCY MeloBuds N65 neler sunuyor?
MeloBuds N65'in öne çıkan özelliklerinden biri gelişmiş aktif gürültü engelleme sistemi. QCY’nin “SkyDome Noise-Canceling Matrix V8+” adını verdiği sekiz mikrofonlu yapı sayesinde kulaklık, şirketin verilerine göre 60 dB’e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sağlayabiliyor. Adaptif ANC sistemi çevredeki gürültü seviyesine göre otomatik ayarlama yaparken, uygulama üzerinden şeffaf mod, toplu taşıma modu ve rüzgar gürültüsü azaltma dahil altı farklı manuel mod seçilebiliyor.
Telefon görüşmelerinde ise yapay zeka destekli algoritmalar devreye giriyor. Sekiz mikrofonlu sistem, kullanıcı sesini ön plana çıkarırken arka plan gürültüsünü filtreliyor ve saatte 35 km hıza kadar rüzgar sesini azaltabiliyor.
Kulaklık ayrıca dahili altı eksenli jiroskop yardımıyla çalışan dinamik uzamsal ses teknolojisini de destekliyor. Bu sistem, baş hareketlerini algılayarak ses konumlandırmasını gerçek zamanlı şekilde ayarlıyor ve 360 derecelik surround ses hissi oluşturuyor.
Pil ömrü tarafında MeloBuds N65, ANC kapalıyken tek şarjla 11 saate kadar, ANC açıkken ise 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi ANC kapalıyken 50 saate, ANC açıkken ise 27 saate kadar çıkıyor. LDAC kullanıldığında tek şarj kullanım süresi 6 saate düşüyor. Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarjla yaklaşık 2,5 saat müzik dinleme imkanı sağlanıyor.
QCY Audio uygulaması üzerinden toplantı transkripsiyonu, dinamik EQ ayarları, baş hareketleriyle kontrol ve 30’dan fazla dili destekleyen çeviri özelliği gibi ek yazılım araçlarına da erişilebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: