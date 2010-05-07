Apple, Mac OS X: 10.6.4 10F46 Derlemesini yayınladı

Haber Editörü
Mart ayının sonunda Mac OS X: 10.6.3'ü yayınlayan Apple, Snow Leopard'ın yeni versiyonu için çalışmalara geçtiğimiz hafta başlamış ve 10.6.4'ün 10F37 derlemesini geliştiricilere sunmuştu. Firma, dünde sistemin son versiyonun yeni sürümü 10F46'yı geliştiricilerin kullanımına sundu. Bir önceki sürümle benzer özellikler gösteren 10F46 derlemesi; geliştiricilere Grafik sürücüleri, SMB, USB, Voice Over ve VPN konuları üzerine odaklanmalarına imkan verirken, bir önceki sürümde meydana gelen hataları da gideriyor.
Mac OS X: 10.6.4'ün bu yaz içersinde son kullanıcıya sunulması bekleniyor.
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1) Ara Ara Safari, Quicktime yada diğer 3. parti Apple yazılımları ile Java yada güvenlik güncellemeleri windows gibi software update penceresinden yapılır. Zaten yeni güncellemeler var diye uyarır. Ve internetten update edebilirsin. (Windows'ta ara ara sana sorduğu irili ufaklı birçok güncelleştirmeler gibi)
2) Yine aynı mantıkla software update penceresinden yapabileceğin fakat 500-600 MB gibi 2-3 ayda bir yayınlanan büyük güncellemeler vardır. Bunlar İşletim sisteminin sürüm numarasını değiştiren updatelerdir. Yani 10.6.3 ü 10.6.4 yapar. (Service Pack Mantığı)
Mac yada windows arasında update açısından bir fark yoktur aslında. Hemen sinirlenme...