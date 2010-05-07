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Apple, Mac OS X: 10.6.4 10F46 Derlemesini yayınladı

9 yıl
11,9b
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6
iPad
Shady
Haber Editörü
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Mart ayının sonunda Mac OS X: 10.6.3'ü yayınlayan Apple, Snow Leopard'ın yeni versiyonu için çalışmalara geçtiğimiz hafta başlamış ve 10.6.4'ün 10F37 derlemesini geliştiricilere sunmuştu. Firma, dünde sistemin son versiyonun yeni sürümü 10F46'yı geliştiricilerin kullanımına sundu. Bir önceki sürümle benzer özellikler gösteren 10F46 derlemesi; geliştiricilere Grafik sürücüleri, SMB, USB, Voice Over ve VPN konuları üzerine odaklanmalarına imkan verirken, bir önceki sürümde meydana gelen hataları da gideriyor.

Mac OS X: 10.6.4'ün bu yaz içersinde son kullanıcıya sunulması bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
mac'in herbir güncellemesinin servis paketi niteliğinde olması aslında ilginç bir durum.. neden windows gibi yeni bir güncelleme geldiğinde direkt o güncellemeyi internet üzerinden alıp işletim sistemini güncellemiyor.. windows tarafında mac'in bu güncellemeleri daha çok microsoftun servis paketleri olarak karşılık buluyor.. peki iki paket arasında neden apple sistemlerini yeri ve zamanı geldiğinde güncellemiyor??? sadece paketler halinde?? işletim sistemi buna uygun değilmi diye düşünmeden edemedim... bilmiyorum ilginç geldi bana.. microsoftun işletim sistemlerini güncellemek için her sene sadece servis paketlerini beklediğimi düşünüyorumda fiyasko olurdu.. adamlar tak anında internetten güncellemeni yapıyorlar.. neden macte yok anlamadığım tarafı bu.. şimdi kalkıp kimse mac'in ihtiyacı yok demesin.. ciddi düşüncelerini isteyen arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa hem ben hemde merak eden diğer arkadaşlarda faydalanır..
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mertgraph1979 9 yıl
Batuist; MacOS X'inde tabiki güncellenmeye ihtiyacı var. Yoksa update çıkmazdı zaten. Windows'ta olduğu gibi MacOS X'te de update mantığı 2'ye ayrılmıştır.

1) Ara Ara Safari, Quicktime yada diğer 3. parti Apple yazılımları ile Java yada güvenlik güncellemeleri windows gibi software update penceresinden yapılır. Zaten yeni güncellemeler var diye uyarır. Ve internetten update edebilirsin. (Windows'ta ara ara sana sorduğu irili ufaklı birçok güncelleştirmeler gibi)

2) Yine aynı mantıkla software update penceresinden yapabileceğin fakat 500-600 MB gibi 2-3 ayda bir yayınlanan büyük güncellemeler vardır. Bunlar İşletim sisteminin sürüm numarasını değiştiren updatelerdir. Yani 10.6.3 ü 10.6.4 yapar. (Service Pack Mantığı)

Mac yada windows arasında update açısından bir fark yoktur aslında. Hemen sinirlenme...
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