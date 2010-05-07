Apple, Mac OS X: 10.6.4 10F46 Derlemesini yayınladı

Mart ayının sonunda Mac OS X: 10.6.3'ü yayınlayan Apple, Snow Leopard'ın yeni versiyonu için çalışmalara geçtiğimiz hafta başlamış ve 10.6.4'ün 10F37 derlemesini geliştiricilere sunmuştu. Firma, dünde sistemin son versiyonun yeni sürümü 10F46'yı geliştiricilerin kullanımına sundu. Bir önceki sürümle benzer özellikler gösteren 10F46 derlemesi; geliştiricilere Grafik sürücüleri, SMB, USB, Voice Over ve VPN konuları üzerine odaklanmalarına imkan verirken, bir önceki sürümde meydana gelen hataları da gideriyor.

Mac OS X: 10.6.4'ün bu yaz içersinde son kullanıcıya sunulması bekleniyor.