    iOS 26 ile ekran kaydı kalitesi nihayet yükseliyor

    Apple'ın iPhone ve iPad kullanıcıların sunduğu ekran kaydı özelliği iOS 26 ile birlikte daha kaliteli hale geliyor. Artık ekran kayıtları cihazın tam çözünürlüğünde yapılabilecek.

    iOS 26 ile ekran kaydı kalitesi nihayet yükseliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26'nın beta sürümünde sessiz sedasız bir iyileştirme yaptı. Şirket, iPhone ve iPad kullanıcılarının uzun süredir kullandığı ekran kaydı özelliğinin kalitesini yükseltti. iOS 26'nın beta sürümüyle birlikte artık ekran kaydı, cihazın kendi doğal çözünürlüğünde yapılabiliyor.

    Ekran kaydı özelliği bildiğiniz üzere iOS 11 ile hayatımıza girmişti. Ancak o zamandan bu yana çözünürlük kısıtlıydı. Kayıtlar en fazla 1920 piksel çözünürlükle yapılabiliyordu. Hal böyle olunca iPhone 16 Pro Max gibi yeni nesil cihazlarda düşük kaliteli videolar ortaya çıkıyor, kayıt çözünürlüğü 884×1920 pikselde sınırlı kalıyordu.

    iOS 26 ile ekran kaydı kalitesi nihayet yükseliyor Tam Boyutta Gör

    Dosya boyutunda büyük artış yok

    iOS 26'nın en son beta sürümüyle birlikte bu durum değişti. Artık sistem, ekranın tam çözünürlüğünü kullanıyor. Örneğin, iPhone 16 Pro Max'te kayıtlar 1320×2868 piksele ulaşıyor. Daha da sevindirici olan şey kalite artışına rağmen dosya boyutunun çok fazla büyümemesi. 12 saniyelik bir ekran kaydı, eski versiyonlarda 18.9 MB iken, yeni versiyonda sadece 24.2 MB yer kaplıyor.

    Apple'ın iOS 26'da hayata geçireceği ekran kaydı ve ekran görüntüsü yenilikleri bununla sınırlı değil. Şirket HDR desteği, CarPlay'de ekran görüntüsü almayı kapatma ve Görsel Araştırma (Visual Lookup) entegrasyonu gibi ek özellikler üzerinde de çalışıyor. Şimdilik bu yenilikler yalnızca iOS 26 beta kullanıcılarına açık. Tam sürümün ise Eylül ayının ortalarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

