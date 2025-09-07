2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26'nın beta sürümünde sessiz sedasız bir iyileştirme yaptı. Şirket, iPhone ve iPad kullanıcılarının uzun süredir kullandığı ekran kaydı özelliğinin kalitesini yükseltti. iOS 26'nın beta sürümüyle birlikte artık ekran kaydı, cihazın kendi doğal çözünürlüğünde yapılabiliyor.

iPhone 17 serisinin RAM ve depolama bilgileri ortaya çıktı 18 sa. önce eklendi

Ekran kaydı özelliği bildiğiniz üzere iOS 11 ile hayatımıza girmişti. Ancak o zamandan bu yana çözünürlük kısıtlıydı. Kayıtlar en fazla 1920 piksel çözünürlükle yapılabiliyordu. Hal böyle olunca iPhone 16 Pro Max gibi yeni nesil cihazlarda düşük kaliteli videolar ortaya çıkıyor, kayıt çözünürlüğü 884×1920 pikselde sınırlı kalıyordu.

Tam Boyutta Gör

Dosya boyutunda büyük artış yok

iOS 26'nın en son beta sürümüyle birlikte bu durum değişti. Artık sistem, ekranın tam çözünürlüğünü kullanıyor. Örneğin, iPhone 16 Pro Max'te kayıtlar 1320×2868 piksele ulaşıyor. Daha da sevindirici olan şey kalite artışına rağmen dosya boyutunun çok fazla büyümemesi. 12 saniyelik bir ekran kaydı, eski versiyonlarda 18.9 MB iken, yeni versiyonda sadece 24.2 MB yer kaplıyor.

Apple'ın iOS 26'da hayata geçireceği ekran kaydı ve ekran görüntüsü yenilikleri bununla sınırlı değil. Şirket HDR desteği, CarPlay'de ekran görüntüsü almayı kapatma ve Görsel Araştırma (Visual Lookup) entegrasyonu gibi ek özellikler üzerinde de çalışıyor. Şimdilik bu yenilikler yalnızca iOS 26 beta kullanıcılarına açık. Tam sürümün ise Eylül ayının ortalarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26 ile ekran kaydı kalitesi nihayet yükseliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: