Apple Türkiye'deki fiyatlara zam yapmadı: iPhone 16 indirime girdi!

Tam Boyutta Gör Apple bugün iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air modellerini tanıttı. Bu modellerle birlikte Apple'ın kur güncellemesine giderek zam yapması bekleniyordu. Apple, birkaç modeldeki değişiklik haricinde fiyatları sabit tuttu. iPad, MacBook, iPhone 16E ve aksesuar fiyatları aynı kaldı.

Apple iPhone'a zam yaptı mı?

Mevcut iPhone modellerinde fiyat artışı olmadı. iPhone 16e'nin fiyatı sabit kalırken iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde ufak bir indirim yapıldı. iPhone 16 modelinin fiyatı 69.999 TL'den 65.999 TL'ye düştü. iPhone 16 Plus fiyatı 79.999 TL'den 76.999 TL'ye indi. iPhone 16e ise 49.999 TL'ye satılmaya devam ediyor. iPhone 15 ve iPhone 16 Pro modelleri satıştan kaldırıldı.

Yeni iPhone Fiyatları 2025 💸 iPhone Modeli Eski Fiyat Yeni Fiyat (09.09.2025) iPhone 16 128 GB 69.999 TL 65.999 TL iPhone 16 Plus 128 GB 79.999 TL 76.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB 85.499 TL 82.999 TL iPhone 16e 128 GB 49.999 TL 49.999 TL iPhone 16e 256 GB 55.499 TL 55.999 TL iPhone 15 128 GB 59.999 TL Satıştan Kalktı iPhone 15 Plus 128 GB 69.999 TL Satıştan Kalktı iPhone 17 256 GB Yeni 77.999 TL iPhone 17 Air 256 GB Yeni 97.999 TL iPhone 17 Pro 256 GB Yeni 107.999 TL iPhone 17 Pro Max 256 GB Yeni 119.999 TL

Fiyatı Zamlanan Apple Ürünleri 2025 Model Eski Fiyat Yeni Fiyat AirPods 4 7.699 TL 7.999 TL AirPods 4 ANC 10.299 TL 10.999 TL AirPods Max 29.999 TL 32.999 TL Apple TV 4K Wi-Fi 7.499 TL 8.299 TL HomePod Mini 4.899 TL 5.3999 TL HomePod 14.899 TL 16.299 TL

