Apple Türkiye'deki fiyatlara zam yapmadı: iPhone 16 indirime girdi!

Apple iPhone'a zam yaptı mı?
Mevcut iPhone modellerinde fiyat artışı olmadı. iPhone 16e'nin fiyatı sabit kalırken iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde ufak bir indirim yapıldı. iPhone 16 modelinin fiyatı 69.999 TL'den 65.999 TL'ye düştü. iPhone 16 Plus fiyatı 79.999 TL'den 76.999 TL'ye indi. iPhone 16e ise 49.999 TL'ye satılmaya devam ediyor. iPhone 15 ve iPhone 16 Pro modelleri satıştan kaldırıldı.
|iPhone Modeli
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat (09.09.2025)
|iPhone 16 128 GB
|69.999 TL
|65.999 TL
|iPhone 16 Plus 128 GB
|79.999 TL
|76.999 TL
|iPhone 16 Plus 256 GB
|85.499 TL
|82.999 TL
|iPhone 16e 128 GB
|49.999 TL
|49.999 TL
|iPhone 16e 256 GB
|55.499 TL
|55.999 TL
|iPhone 15 128 GB
|59.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 15 Plus 128 GB
|69.999 TL
|Satıştan Kalktı
|iPhone 17 256 GB
|Yeni
|77.999 TL
|iPhone 17 Air 256 GB
|Yeni
|97.999 TL
|iPhone 17 Pro 256 GB
|Yeni
|107.999 TL
|iPhone 17 Pro Max 256 GB
|Yeni
|119.999 TL
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|AirPods 4
|7.699 TL
|7.999 TL
|AirPods 4 ANC
|10.299 TL
|10.999 TL
|AirPods Max
|29.999 TL
|32.999 TL
|Apple TV 4K Wi-Fi
|7.499 TL
|8.299 TL
|HomePod Mini
|4.899 TL
|5.3999 TL
|HomePod
|14.899 TL
|16.299 TL
TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?
