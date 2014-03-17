Apple'dan Jailbreak takımına teşekkür

Apple, iOS 7.1’de kapattığı güvenlik açıklarından birini bildirdiği için jailbreak takımı evad3rs’e teşekkür etti.

Apple’ın internet sayfasının destek bölümünde yer alan detaylı “iOS 7.1’in Güvenlik İçeriği” dökümanında, evad3rs’in bildirdiği güvenlik açığı ile “kötü amaçlı yedekleme ile dosya sisteminin” değiştirilmesine neden olabilecek açığın kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Aynı dökümanda Apple, aralarında Google gibi firmalarda güvenlik uzmanı olarak çalışan birçok araştırmacıya da bildirdikleri güvenlik açıklarından ötürü teşekkür etti.

http://support.apple.com/kb/HT6162