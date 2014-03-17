Apple'dan Jailbreak takımına teşekkür

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Apple, iOS 7.1’de kapattığı güvenlik açıklarından birini bildirdiği için jailbreak takımı evad3rs’e teşekkür etti.
Apple’ın internet sayfasının destek bölümünde yer alan detaylı “iOS 7.1’in Güvenlik İçeriği” dökümanında, evad3rs’in bildirdiği güvenlik açığı ile “kötü amaçlı yedekleme ile dosya sisteminin” değiştirilmesine neden olabilecek açığın kapatıldığı bilgisine yer verildi.
Aynı dökümanda Apple, aralarında Google gibi firmalarda güvenlik uzmanı olarak çalışan birçok araştırmacıya da bildirdikleri güvenlik açıklarından ötürü teşekkür etti.
http://support.apple.com/kb/HT6162 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"cal0x"u Bende Takip Ediyorum :) Umarım Güzel Haberler Gelir :)
Geçenlerde evad3rs 7.1'e jb yapmayacaklarını sadece canları sıkılırsa uğraşacaklarını belirtmişlerdi belkide apple adamları hırslandırıyodur ki jb yapsınlar 7.1'e
Sonucta önünde sonunda cikacak.. :)
yada hiç bi zaman evad3rs tarafından çıkmaması
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