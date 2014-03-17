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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan Jailbreak takımına teşekkür

5 yıl
8,5b
1
15
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan Jailbreak takımına teşekkür
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Apple, iOS 7.1’de kapattığı güvenlik açıklarından birini bildirdiği için jailbreak takımı evad3rs’e teşekkür etti.

Apple’ın internet sayfasının destek bölümünde yer alan detaylı “iOS 7.1’in Güvenlik İçeriği” dökümanında, evad3rs’in bildirdiği güvenlik açığı ile “kötü amaçlı yedekleme ile dosya sisteminin” değiştirilmesine neden olabilecek açığın kapatıldığı bilgisine yer verildi.

Aynı dökümanda Apple, aralarında Google gibi firmalarda güvenlik uzmanı olarak çalışan birçok araştırmacıya da bildirdikleri güvenlik açıklarından ötürü teşekkür etti.


http://support.apple.com/kb/HT6162 Yorum Yaz
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Guest-1A72C1774 5 yıl en beğenilen
Tim'e mesaj attım seni işe alacak Shady sen de kurtulucaksın biz de
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O.Beverly 5 yıl Guest-1A72C1774
Ne alıp veremediğiniz var yahu bırakın çocuk görevini yapsın, haber için teşekkürler
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Apple Specialist 5 yıl
cal0x un twitterine göre çıkmış 7.1 jb ama denenmemiş
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iFenix 5 yıl Apple Specialist
Apple-Apple

cal0x un teitterine göre çıkmış 7.1 jb ama denenmemiş

"cal0x"u Bende Takip Ediyorum :) Umarım Güzel Haberler Gelir :)
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SharpThunder 5 yıl
1 hafta oncesinin haberi
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seven44 5 yıl
ilginç
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semih4444 5 yıl
İnşallah 7.1'e jb çıkarabilirler pek ummuyorum ama....



Geçenlerde evad3rs 7.1'e jb yapmayacaklarını sadece canları sıkılırsa uğraşacaklarını belirtmişlerdi belkide apple adamları hırslandırıyodur ki jb yapsınlar 7.1'e
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mehmedaltair 5 yıl
Danışıklı dövüş
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E_Aydin35 5 yıl
Bence bu tesekkür, İOS 7.1 daha yeniyken JB cikarttirmayip bu etiketi koruduklari icindir..
Sonucta önünde sonunda cikacak.. :)
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clopin 5 yıl
Anlaşmış bunlar jb beklemeyin
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bora_akar 5 yıl
Eski düşman, şimdi dost oldu. 7.1 e jb çıkması an meselesi :)
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MysticDesign 5 yıl bora_akar
bora_akar

Eski düşman, şimdi dost oldu. 7.1 e jb çıkması an meselesi :)

yada hiç bi zaman evad3rs tarafından çıkmaması
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Guest-1A72C1774 5 yıl en beğenilen
Tim'e mesaj attım seni işe alacak Shady sen de kurtulucaksın biz de
2 Yanıt Yanıtla +26
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O.Beverly 5 yıl Guest-1A72C1774
Ne alıp veremediğiniz var yahu bırakın çocuk görevini yapsın, haber için teşekkürler
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Steve Jobs 5 yıl Guest-1A72C1774
Buralarda Tim'e ben mesaj atarım koç.

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