Apple'dan beyaz iPhone 4'le ilgili açıklama geldi

Haber Editörü
Yarın iPhone 4'ü satışa sunmaya hazırlanan Apple, "beyaz iPhone 4" ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Firmanın basın odasında yer alan açıklamada beyaz iPhone 4'lerin üretimindeki zorluklardan dolayı raflardaki yerlerini ancak Temmuz ayının ortasında alacağı, siyah iPhone 4'lerdeyse böyle bir sorun bulunmadığını belirtildi.
Yapılan basın açıklamasının yanı sıra Apple, iPhone 4'ün kullanım kılavuzunu ürünün destek sayfasında yayınladı.
Bu arada iPhone 4'ün satışa sunulmasına 1 gün kala, Apple mağazalarının önünde iPhone kuyruğu oluşmaya başladı;
Regent Street, Londra
San Francisco, California
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır.Bence Doğubank'ı bırak hiçbir yerden almak mantıklı değil zira sorunlu çıktı.3GS'e devam.
benim de dikkatimi çekti bilen varsa açıklayabilirmi?
anlamak güç.. sanki kaçıyor yada köküne kıran girecek de yitip gidecek
bundan önceki serilerde beyaz daha çok hoşuma gidiyordu ama iphone 4 de ön tarafta beyaz olunca o cazibesini yitirmiş gibi
geldi bana.
''iphone 4 black forever''
Lafı ağzımdan aldın.