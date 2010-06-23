Apple'dan beyaz iPhone 4'le ilgili açıklama geldi

Yarın iPhone 4'ü satışa sunmaya hazırlanan Apple, "beyaz iPhone 4" ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Firmanın basın odasında yer alan açıklamada beyaz iPhone 4'lerin üretimindeki zorluklardan dolayı raflardaki yerlerini ancak Temmuz ayının ortasında alacağı, siyah iPhone 4'lerdeyse böyle bir sorun bulunmadığını belirtildi.

Yapılan basın açıklamasının yanı sıra Apple, iPhone 4'ün kullanım kılavuzunu ürünün destek sayfasında yayınladı.

Bu arada iPhone 4'ün satışa sunulmasına 1 gün kala, Apple mağazalarının önünde iPhone kuyruğu oluşmaya başladı;

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