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Apple'dan beyaz iPhone 4'le ilgili açıklama geldi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
65,9b
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43
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yarın iPhone 4'ü satışa sunmaya hazırlanan Apple, "beyaz iPhone 4" ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Firmanın basın odasında yer alan açıklamada beyaz iPhone 4'lerin üretimindeki zorluklardan dolayı raflardaki yerlerini ancak Temmuz ayının ortasında alacağı, siyah iPhone 4'lerdeyse böyle bir sorun bulunmadığını belirtildi.

Yapılan basın açıklamasının yanı sıra Apple, iPhone 4'ün kullanım kılavuzunu ürünün destek sayfasında yayınladı.

Bu arada iPhone 4'ün satışa sunulmasına 1 gün kala, Apple mağazalarının önünde iPhone kuyruğu oluşmaya başladı;

Apple'dan beyaz iPhone 4'le ilgili açıklama geldi
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Regent Street, Londra

Apple'dan beyaz iPhone 4'le ilgili açıklama geldi
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San Francisco, California


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LexisOrAlv 9 yıl
Alakasız bir soru fakat sizce iphone 3gs 32 gb 14 ay garantili verip dogubanktan iphone 4 16gb yurtdışı garantisiz almak mantiklimidir ?
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deagle100 9 yıl

LexisOrAlv

Alakasız bir soru fakat sizce iphone 3gs 32 gb 14 ay garantili verip dogubanktan iphone 4 16gb yurtdışı garantisiz almak mantiklimidir ?

Hayır.Bence Doğubank'ı bırak hiçbir yerden almak mantıklı değil zira sorunlu çıktı.3GS'e devam.
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Batuist 9 yıl
adamlar resmen kamp kuruyorlar tükanın önünde.. ya ilk giden mağazadaki bütün iphoneları alırsa nolcak??? vallahi linç ederler adamı orada :)) diğer bekleyen herkese bedavaya gelir iphone...
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Androidd 9 yıl
Benim için sorun yok ben beklerim.Acele edip istemedigim siyahı alacagıma 1 ay geç alır beyaz ı alırım yinede..sanki iphone kullanmadık.: )..idare ederiz biraz daha ne olacak...
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Post-it 9 yıl
Steve Jobs twitter hesabında yaptığı bir başka açıklamada beyaz iPhoneların app.storedaki tüm uygulamaları ücretsiz alabilme gibi bir sorunu(!) olduğu ve Apple mühendislerinin bunun üzerinde çalıştıklarını, bu yüzden de gecikme yaşandığını açıkladı.
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Cem 9 yıl
Bende anlam vermezsin onceden bu beklemeye ama ufak bir arkdas ekibiyle eğlenceli olabilir. Telefonu almaya heycan katıyor. Tabi ışi gücü olmayan için.
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Guest-F93BE544A 9 yıl
Beyaz iphonelarda ahizenin ust kisminda bi dikdortgen sekil var siyahlarda ise goremedim nedir bu bilen var mi ?
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| PoSeidoN | 9 yıl

Erdm24

Beyaz iphonelarda ahizenin ust kisminda bi dikdortgen sekil var siyahlarda ise goremedim nedir bu bilen var mi ?


benim de dikkatimi çekti bilen varsa açıklayabilirmi?
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The Catalyst 9 yıl
Siyah iphone ayrı bi güzel!! Ayrı bir tadı var.
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deejaycluber 9 yıl
beyaz bence daha özel
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1963bursa 9 yıl
Mağaza önünde bekleme olaylarının altında yatan karışık kuruşuk işlere hayranım, keşke araştırmacının biri şuna bir gizli kamera atsa.
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Fashionality 9 yıl
mağaza önünde bekleme olayı da ayrı bi maceradır şimdi
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sinuhe.s 9 yıl
yahu ne enteresan insanlar var ne demeye kuyrukta bekleşirler..hatta günler öncesinden


anlamak güç..
sanki kaçıyor yada köküne kıran girecek de yitip gidecek
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technical death metal 9 yıl
haber icin tesekkurler shady
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Rodion Raskolnikov 9 yıl
beyaz iphone bekleyenler için üzücü benim gibi siyah iphone bekleyenler için önemsiz bir haber.


bundan önceki serilerde beyaz daha çok hoşuma gidiyordu ama iphone 4 de ön tarafta beyaz olunca o cazibesini yitirmiş gibi
geldi bana.

''iphone 4 black forever''
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.WondercrafteR. 9 yıl

C.@.N

bundan önceki serilerde beyaz daha çok hoşuma gidiyordu ama iphone 4 de ön tarafta beyaz olunca o cazibesini yitirmiş gibi
geldi bana.


Lafı ağzımdan aldın.
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bulo206 9 yıl
Resimler gözükmüyor üstad.
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