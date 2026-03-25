    Apple'dan tüm cihazlara acil güncelleme!

    Apple, eski iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac kullanıcıları için kritik güvenlik açıklarını kapatan yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. Bunlar arasında iOS 18.7.7 ve fazlası yer alıyor.

    iPhone XS ve XR için iOS 18.7.7 güvenlik güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın dün yayınladığı yeni yazılım sürümleri arasında iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 ve daha fazlası yer alıyor. Daha eski işletim sistemi sürümlerini çalıştıran cihazlar da yeni güncelleme aldı. Apple, iOS 18.7.7, iPadOS 18.7.7, macOS 15.7.5, macOS 14.8.5, watchOS 8.8.2 ve watchOS 5.3.10 güncellemelerini de yayınladı.

    iPhone XS ve XR için iOS 18.7.7 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple, iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7 sürümlerini yayınlayarak, en son iOS 26 işletim sistemini desteklemeyen eski cihazları etkileyen önemli güvenlik açıklarını kapatmış oldu. iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve 7. nesil iPad için indirilebilen güncelleme, 22H333 yapı numarasını taşıyor. İşte güncellemenin getirdikleri:

    • Eski desteklenen cihazlar için önemli güvenlik düzeltmeleri
    • Kötü amaçlı web sitelerinin güvenlik korumalarını aşmasına veya verileri açığa çıkarmasına izin verebilecek sorunlar da dahil olmak üzere birden fazla WebKit yaması
    • Bellek sızıntılarını, hassas çekirdek durumu açığa çıkmasını ve beklenmedik sistem sonlandırma risklerini ele alan çekirdek düzeltmeleri
    • Beklenmedik sistem kapanmalarına neden olabilecek bir AppleKeyStore sorunu için düzeltme
    • Hassas kullanıcı verilerine erişimi ele alan Clipboard, Focus, DeviceLink ve iCloud düzeltmeleri
    • Keychain erişim korumalarıyla ilgili bir güvenlik düzeltmesi
    • Ayrıcalıklı bir ağ konumunda trafik kesintisine izin verebilecek 802.1X sorunu dahil olmak üzere ağla ilgili düzeltmeler
    • Çeşitli sistem bileşenlerinde medya, uygulama gizliliği, dosya ayrıştırma ve hizmet reddi riskleri için ek düzeltmeler

    Apple'ın sürüm notlarında diğer yeni güncellemelerin de güvenlik güncellemelerine odaklandığı belirtiliyor. Bu nedenle, Apple cihazlarda en son keşfedilen güvenlik açıklarına karşı korunmak için cihazınıza en son yazılımı yüklediğinizden emin olun.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

