    5G Türkiye'de aktif edilmeye başladı! İşte 5G'yi açmanın yolları

    Türkiye, 1 Nisan tarihinde 5G teknolojisine geçiş yapacak. Peki iOS ve Android’te 5G nasıl açılır? İşte Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell 5G açma ayarları:     

    Türkiye’de 5G serüveninin başlamasına sayılı günler kaldı. Halihazırda operatörler test kapsamında 5G’yi çeşitli bölgelerde aktif etmeye başlamış durumda. Türkiye genelinde 5G’ye geçiş ise 1 Nisan tarihinde olacak ve 81 ilde 5G aktif hale gelecek. Peki Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell 5G nasıl açılır?

    Android 5G nasıl açılır?

    Android işletim sistemine sahip Samsung, Xiaomi, Redmi, Oppo veya Vivo gibi popüler marka telefonlarda 5G'yi açmak oldukça benzer ve basit bir işlemdir. Menü isimleri cihazdan cihaza ufak farklılıklar gösterse de genel adımlar şu şekildedir:
    • Telefonunuzun Ayarlar uygulamasına giriş yapın.
    • Bağlantılar, Ağ ve İnternet veya SIM Kartlar ve Mobil Ağlar seçeneğine dokunun.
    • Kullandığınız hattı seçin veya doğrudan Mobil Ağlar bölümüne girin.
    • Ağ Modu veya Tercih Edilen Ağ Türü seçeneğini bulun.
    • Açılan listeden 5G/LTE/3G/2G (Otomatik) veya doğrudan 5G seçeneğini işaretleyin.

    iPhone 5G nasıl açılır?

    Apple kullanıcıları (iPhone 12 ve üzeri modeller 5G destekler) için 5G'yi aktif hale getirmek birkaç saniyelik bir işlemdir:
    • Telefonunuzdan Ayarlar menüsünü açın.
    • Hücresel seçeneğine dokunun.
    • Hücresel Veri Seçenekleri bölümüne girin.
    • Ses ve Veri seçeneğine tıklayın.
    • Karşınıza çıkan ekranda pil tasarrufu sağlayan "5G Otomatik" veya sürekli 5G arayan "5G Açık" seçeneklerinden birini işaretleyin.
    • “5G Açık” seçilirse her zaman 5G kullanılır (pil ömrü kısalabilir), “5G Otomatik” ise gerekmedikçe LTE’ye geçerek pil ömrünü korur.

    Vodafone 5G nasıl açılır?

    Vodafone 4.5G uyumlu tüm SIM kartlar 5G ile de uyumludur. Vodafone hattınızda 5G altyapısını aktif hale getirmek için dijital kanalları veya SMS yöntemini kullanabilirsiniz:

    • Uygulama ile: Telefonunuzdan "Vodafone Yanımda" uygulamasına girin, "5G Hizmet İzni" aramasını yaparak ilgili seçeneği aktif hale getirin.
    • SMS ile: Telefonunuzun mesajlar bölümüne girin, 5G yazıp 7000'e kısa mesaj gönderin. (Gelen onay mesajı ile servisiniz aktif edilecektir).

    Turkcell 5G nasıl açılır?

    Turkcell 4.5G uyumlu tüm SIM kartlar 5G ile de uyumludur. Turkcell hattınızda yeni nesil hızı deneyimlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

    • Uygulama ile: Turkcell uygulaması üzerinden "İşlemler > Ayarlarım > İnternet Ayarlarım > Bağlantı ve Hız Ayarlarım" adımlarını izleyin.
    • SMS ile: Cihazınızın Mesajlar uygulamasını açın, büyük harflerle 5G yazın ve 2200'a kısa mesaj olarak gönderin.

    Türk Telekom 5G nasıl açılır?

    Türk Telekom’da kulanılan 4.5G SIM kartı 5G teknolojisi destekliyor. Türk Telekom aboneleri 5G’yi açmak için aşağıdaki yolları kullanabilir:

    • Çağrı Merkezi ile: Türk Telekom 5G’yi açmak için 444-1-444 Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.
    • SMS ile: Cihazınızın Mesajlar kısmına girip 5G yazarak 5555'e ücretsiz bir SMS gönderin. Aboneliğinizin başladığına dair bir bilgi mesajı alacaksınız.

    5G hız testi nasıl yapılır?

    Bağlantınızı başarıyla kurduktan sonra 5G'nin vadettiği yüksek hızları kendi gözlerinizle görmek için hız testleri yapabilirsiniz. Ancak uyaralım, 5G hız testi yüksek miktarda veri tüketebilir (1-3GB).

    • Telefonunuzun üst ekranında 5G simgesini (Wi-Fi'nin kapalı olduğundan emin olun) gördüğünüzü doğrulayın.
    • Cihazınıza uygulama mağazasından Speedtest by Ookla gibi güvenilir bir hız testi uygulaması indirin veya telefonunuzun tarayıcısından fast.com veya DH Hız Testi adresine gidin.
    • Ekranın ortasında yer alan büyük "Başla" (Go) butonuna dokunun.
    • Uygulama önce ağ ping (gecikme) sürenizi, ardından İndirme (Download) ve son olarak Yükleme (Upload) hızınızı ölçecektir. İşlemin bitmesini bekleyin ve sonuçları inceleyin.
    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 3 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

