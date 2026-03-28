    Apple'dan son çağrı: Milyonlarca iPhone'a güvenlik bildirimi!

    Apple, aktif web tabanlı saldırılara ilişkin kullanıcıları uyaran iOS ve iPadOS'un eski sürümlerini çalıştıran iPhone ve iPad'lere kilit ekranı bildirimleri göndermeye başladı.

    apple ios 17 güvenlik bildirimleri Tam Boyutta Gör
    Apple, eski iOS ve iPadOS sürümlerini çalıştıran iPhone ve iPad'lere kilit ekranı bildirimleri göndererek kullanıcılara eski yazılımları hedef alan aktif web tabanlı saldırılar hakkında uyarıda bulundu. Bu bildirimler, "Kritik Yazılım Güncellemesi" uyarısı olarak çıkıyor ve kullanıcıları doğrudan yazılım güncelleme menüsüne yönlendiriyor.

    Kritik güvenlik uyarıları, iOS 17 ve önceki sürümü çalıştıran cihazlara gönderiliyor

    Daha önceki raporlar iOS 13 ve iOS 14 gibi çok daha eski sistemlere odaklanmış olsa da, uyarılar iOS 17 dahil olmak üzere çok çeşitli eski sürümleri çalıştıran cihazlarda görünüyor.

    Apple, saldırganların iOS 17.2.1'e kadar birden fazla iOS sürümündeki bilinen güvenlik açıklarından yararlanan Coruna ve DarkSword gibi exploit kitleri kullandığını söylüyor. Kullanıcılar kötü amaçlı bir linke tıkladıklarında ya da bir web sitesine girdiklerinde hassas verileri ele geçirilmiş oluyor.

    Apple: iPhone'u güncel tutun, varsa Kilit Modu'nu açın

    Apple, güvenlik sorunlarını gideren iOS 15.8.7 ve iOS 16.7.15 güncellemelerini yayınladı. iOS 15'ten iOS 26'ya kadar güncel sürümleri çalıştıran cihazlar için bir tehlike söz konusu değil. Apple, kullanıcıların cihazlarını güncel tutmalarını ve varsa Kilit Modu'nu etkinleştirmelerini tavsiye ediyor.

