Apple'dan geliştiricilere: Safari Push Notifications için hazır olun

OS X Mavericks’in yayınlanmasına kısa süre kala Apple, geliştiricilere gönderdiği mail ile Safari Push Notifications’lar için destek istedi.

OS X Mavericks içerisinde yer alan yeni Safari’nin önemli özelliklerinden olan SPN ile site sahipleri, Mac kullanıcılarına Apple’ın bildirim sistemine kullanarak bildirim gönderebilecek ve son gelişmelerden kullanıcıları haberdar edebilecek. Sistemin en dikkat çeken tarafı ise bildirimlerin ulaşması için Safari’nin açık olmasına bile gerek olmaması.

Apple’ın geliştirici programına üye olan site sahiplerinin yapacakları birkaç çalışma ile sitelerine entegre edebilecekleri bildirim sistemine OS X Mavericks’in yayınlandığında birçok sitenin destek sunması için Apple, geliştiricilere gönderdiği mail ile hazır olmalarını istedi.

Apple'ın WWDC 2013'de tanıttığı OS X Mavericks; SPN’in yanı sıra Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.