Apple’dan her 10 Mac kullanıcısından 2’sini etkileyecek uyarı

Cupertino’lu teknoloji devi Apple’dan OS X 10.7.2 Lion’dan önceki işletim sistemlerini kullanan Mac kullanıcılarına iChat ile ilgili önemli bir uyarı geldi.

Firmanın destek sayfasında yer alan yeni duyuruya göre OS X 10.7.2’den önceki işletim sistemlerinde, iChat üzerinden @me.com ya da @mac.com kimlikleriyle AIM’e giriş yapılabilmesi 17 Mayıs 2014’den itibaren mümkün olmayacak. Her 10 Mac kullanıcısından 2’sini etkileyecek olan bu kararın “güvenli ve güvenilir bir deneyim sağlamak için” alındığını belirtilirken; karar karşısında kullanıcıların izleyebileceği iki yol var.

İlk çözüm olarak AIM servislerini me.com veya mac.com kimlikleriyle kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların Mac'lerini OS X 10.7.2 ve sonraki sürümlere yükseltmesi gerekiyor. Ya da ikinci bir alternatif olarak, ki bu yol eski OS X’leri kullanmaya devam etmek isteyen ya zorunda kalan kullanıcılara yönelik, yeni bir AIM kimliği oluşturmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.