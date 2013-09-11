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Apple'dan iPod ailesinde ilginç revizyon (!)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
46
iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan iPod ailesinde ilginç revizyon (!)
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 Geleneksel eylül etkinliklerinin vazgeçilmez konusu olan iPod’lardı ancak bu durumun geçmişte kaldığını dün görmüş olduk. Her geçen gün azalan satış sayısı neticesinde Apple’ın geliştirme sürecini büyük ölçüde yavaşlattığı iPod’lar, dünkü etkinlikte hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Ancak ilginç şekilde etkinlikten saatler sonra Apple’ın iPod ailesinin bazı üyelerinde tasarımsal revizyona, aslında sadece renk güncellemesinden ibaret, gittiği Apple Store üzerinden anlaşıldı.

iPhone 5’in siyah-arduvaz rengine benzer ancak ton farkının bulunduğu iPhone 5S’in yeni rengi uzay grisi rengi, siyah rengin yerini alarak iPod Touch, Nano ve Shuffle’larda da kullanılmaya başladı.

Donanımsal anlamda herhangi bir değişikliğin yapılmadığı iPod’larda, fiyatlarda da bir değişiklik şimdilik görünmezken, mevcut fiyatları hatırlatmakta fayda var:

  • 32GB iPod Touch: 299 dolar
  • 64GB iPod Touch: 399 dolar
  • 16GB iPod Nano: 149 dolar
  • 2GB iPod Shuffle: 49 dolar

Öte yandan ilk iPod’un şu anki tek ikizi, gerçek iPod ya da bilinen adıyla iPod Classic’te de herhangi bir revizyona gidilmiş değil. Apple, bu iPod’da en son revizyonu 2009 yılında kapasite güncellemesi ile gerçekleştirmişti.


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La Belle Indifference 6 yıl en beğenilen
apple bunadı beyler.
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ozzy55ozzy 6 yıl
cagataykoroglu
Telefon kadar cihazı neden alalım? Zaten telefon aynı işi yapıyor.

iphone 4 desteği olmayan uygulamaları o telefonda nasıl açmayı planlıyorsunuz acaba ayrıca hala şunu anlayamadınız 32gb ipod touch 750tl iphone 4 8gb 1000tl şimdiki oyunlar bile 1 gb den aşşağı değil bunun müziği var videosu var fotoğrafı var lütfen biraz düşünün buraya yorum yazarken
cagataykorogluTelefon kadar cihazı neden alalım? Zaten telefon aynı işi yapıyor.iphone 4 desteği olmayan uygulamaları o telefonda nas...
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danGerfuLL 6 yıl
Ha bir de iPod Touch'a dem vuranlar, gun ortasinda elinde iPhone ve sarj aletiyle priz arayanlardir. iPod'un sarjinin bitmesi 'Aradiginiz kisiye su anda ulasilamiyor lutfen daha sonra tekrar deneyiniz.' sebep olmuyor.

Kisaca geciniz.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
ben ipad touch ve ipadleri iphonedan daha başarlı buluyorum fiyatları o kadar ucuk değil
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muhamnet 6 yıl
Şımarmayacağım... Neden? Asiller Şımarmaz
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suvari25 6 yıl
TR'de ipad mini "ipod"tan ucuz olduğu sürece ipod touch almak ........
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__Nikolaus__ 6 yıl
Market için bile alınır..
Su an hem ipad mini hem ipod Touch 5 var, yakın zamanda miniyi elden cıkarcam ama ipod Touch hep durcak :)
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DarthLuca 6 yıl
telefon isteyen yaşı kücük çocuklar için ideal bir cihaz, hem telefondan vazgeçecek, hemde bir akıllı telefonla yapılan çoğu şeyi yapacak ki çoğu oyun için istiyor. Böylece ebeveynlerde "anne baba telefonu versene oyun oynicam" cümlesinden kurtulur
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tunc-rıdvan 6 yıl
4 aydır 32gblik olanını kullanıyorum gerçi Lumia 520den sonra pek kullanmaz oldum ama çok iyi bir cihaz bence, aldığımdan beri bilgisayarı çok nadir açmaya başladım
Bence yanında ucuz bir telefonla birlikte süper bir ikili (iPod'u pupadan 2 yıl garantili 700e almıştım, Lumiayıda 500e. 1200e çok iyi bir ikili oldu, hemde iki platformu birden deneyimlemiş oldum.)
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regaibyigit. 6 yıl
18XET01
Bunu yeni mi gördünüz, Appleın sitesine girince herhalde, oysa bu 1 aydan fazladır var. Puhahaha :D

burda yeni renk renginden bahsediliyor eskiden siyah rengi vardı siyah kaldırıldı uzay rengi geldi yani aylardır olan bişey değil
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18XET01 6 yıl
Bunu yeni mi gördünüz, Apple'ın sitesine girince herhalde, oysa bu 1 aydan fazladır var. Puhahaha :D
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-ejder- 6 yıl
cagataykoroglu
Telefon kadar cihazı neden alalım? Zaten telefon aynı işi yapıyor.

ucuz.
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mamilan 6 yıl
createemir
Orijinalden alıntı: cagataykorogluTelefon kadar cihazı neden alalım? Zaten telefon aynı işi yapıyor.
Düşük fiyata iOS deneyimi için. Düşük fiyata kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha hızlı olduğu için Düşük fiyata kendi fiyat aralağındaki telefonların açamadığı oyunları sorunsuzca oynamak içim Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha iyi müzik deneyimi için Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha iyi internet deneyimi için Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan 1.5-2 sene daha fazla destek aldığı için Liste arttırılabilir.

böyle bir mantık sadece baltalanır net ipod touch kaybetmeye mahkum bir cihaz para israfı net!
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fatih-8 6 yıl mamilan
mamilan
createemir
Orijinalden alıntı: cagataykorogluTelefon kadar cihazı neden alalım? Zaten telefon aynı işi yapıyor.
Düşük fiyata iOS deneyimi için. Düşük fiyata kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha hızlı olduğu için Düşük fiyata kendi fiyat aralağındaki telefonların açamadığı oyunları sorunsuzca oynamak içim Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha iyi müzik deneyimi için Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha iyi internet deneyimi için Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan 1.5-2 sene daha fazla destek aldığı için Liste arttırılabilir.

böyle bir mantık sadece baltalanır net ipod touch kaybetmeye mahkum bir cihaz para israfı net!

İphone un yanına iPod alırsanız evet para israfı ama akılsız telefon+iPod alırsanız kara bile geçiyorsunuz. Gerçi 5. Nesil icin bu pek geçerli degil ama 4. Nesil icin geçerli denebilir. İkinci elde 300 e tertemizi bulunuyor.
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createemir 6 yıl mamilan
mamilan
createemir
Orijinalden alıntı: cagataykorogluTelefon kadar cihazı neden alalım? Zaten telefon aynı işi yapıyor.
Düşük fiyata iOS deneyimi için. Düşük fiyata kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha hızlı olduğu için Düşük fiyata kendi fiyat aralağındaki telefonların açamadığı oyunları sorunsuzca oynamak içim Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha iyi müzik deneyimi için Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan çok daha iyi internet deneyimi için Kendi fiyat aralığındaki telefonlardan 1.5-2 sene daha fazla destek aldığı için Liste arttırılabilir.

böyle bir mantık sadece baltalanır net ipod touch kaybetmeye mahkum bir cihaz para israfı net!

Madem para israfı alanlar enayi mi ? Yorum tarzınıza bakılırsa yaptığınız Touch düşmanlığından başka birşey değil. Direk cihazı öldürüyorsunuz. 850 tl civarında hangi güncel telefonun donanımı daha iyi ? Hangisi daha iyi batareya ömrü sunuyor ? Hangisi daha iyi oyun, müzik deneyimi sunuyor ? Kaldı ki iPod ile telefonu kıyaslamak bile saçma birşey
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