Apple'dan iPod ailesinde ilginç revizyon (!)

Geleneksel eylül etkinliklerinin vazgeçilmez konusu olan iPod’lardı ancak bu durumun geçmişte kaldığını dün görmüş olduk. Her geçen gün azalan satış sayısı neticesinde Apple’ın geliştirme sürecini büyük ölçüde yavaşlattığı iPod’lar, dünkü etkinlikte hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Ancak ilginç şekilde etkinlikten saatler sonra Apple’ın iPod ailesinin bazı üyelerinde tasarımsal revizyona, aslında sadece renk güncellemesinden ibaret, gittiği Apple Store üzerinden anlaşıldı.

iPhone 5’in siyah-arduvaz rengine benzer ancak ton farkının bulunduğu iPhone 5S’in yeni rengi uzay grisi rengi, siyah rengin yerini alarak iPod Touch, Nano ve Shuffle’larda da kullanılmaya başladı.

Donanımsal anlamda herhangi bir değişikliğin yapılmadığı iPod’larda, fiyatlarda da bir değişiklik şimdilik görünmezken, mevcut fiyatları hatırlatmakta fayda var:

32GB iPod Touch: 299 dolar

64GB iPod Touch: 399 dolar

16GB iPod Nano: 149 dolar

2GB iPod Shuffle: 49 dolar

Öte yandan ilk iPod’un şu anki tek ikizi, gerçek iPod ya da bilinen adıyla iPod Classic’te de herhangi bir revizyona gidilmiş değil. Apple, bu iPod’da en son revizyonu 2009 yılında kapasite güncellemesi ile gerçekleştirmişti.