Apple'ın 5 inçlik Retina ekranlı yeni cihazı 2013'de

iPhone'un ilk işareti 2001 yılında geldi; iPad nam-ı diğer Tablet Mac iddiası ise 2002 yılında. Her iki cihazın da satışa sunulmasından sonra Apple dünyasında bu denli beklenen bir cihaz olmadı; fakat anlaşılan şimdiye kadar. Çünkü Macotakara'nın son iddiasına göre Apple, 5 inçlik Retina Ekran'lı yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Macotakara'nın Çin'deki güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 5 inçlik Retina Ekran'ında 1600x960 ya da 1280x960 piksellik görüntü sağlayabilen bu cihazın 2013 yılında raflardaki yerini alması bekleniyor.

Bu cihazın ne olacağı konusunda ise tahmin yürüttüğümüzde ilk akla gelen şey büyük iPod Touch olabileceği yönünde. Ancak haberdeki çözünürlükler mevcut iOS cihazlarının çözünürlüklerinden çok daha farklı olduğu için bahsi geçen cihazın iOS'li olması güçleşiyor. Dolayısıyla daha detaylı yeni bilgilere gelene kadar yorum yapmak zor görünüyor.

http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=16145