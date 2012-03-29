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Apple'ın 5 inçlik Retina ekranlı yeni cihazı 2013'de

7 yıl
31,5b
1
48
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone'un ilk işareti 2001 yılında geldi; iPad nam-ı diğer Tablet Mac iddiası ise 2002 yılında. Her iki cihazın da satışa sunulmasından sonra Apple dünyasında bu denli beklenen bir cihaz olmadı; fakat anlaşılan şimdiye kadar. Çünkü Macotakara'nın son iddiasına göre Apple, 5 inçlik Retina Ekran'lı yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Macotakara'nın Çin'deki güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 5 inçlik Retina Ekran'ında 1600x960 ya da 1280x960 piksellik görüntü sağlayabilen bu cihazın 2013 yılında raflardaki yerini alması bekleniyor.

Bu cihazın ne olacağı konusunda ise tahmin yürüttüğümüzde ilk akla gelen şey büyük iPod Touch olabileceği yönünde. Ancak haberdeki çözünürlükler mevcut iOS cihazlarının çözünürlüklerinden çok daha farklı olduğu için bahsi geçen cihazın iOS'li olması güçleşiyor. Dolayısıyla daha detaylı yeni bilgilere gelene kadar yorum yapmak zor görünüyor.


http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=16145 Yorum Yaz
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erci541 7 yıl en beğenilen
Bana da buyuk ikramiye vurursa 2012'nin son ceyreginde ferrari alma ihtimalim olabilir.

Bu nasil habercilik biktirdiniz artik.
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Bodom After Midnight 7 yıl
Ben sıkıldım böyle haberlerden hep aynı gelecege yonelik kolpa haberler
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snomask 7 yıl
iOS'lu olmayan yeni bir apple cihazı düşünebiliyor musunuz gerçekten?
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DH Misafiri 7 yıl
Yav he he
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RAN7843 7 yıl
büyük ekran her zamn çekicidir bana göre
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DH Misafiri 7 yıl
desiya
Yalan..

evet yalan :) boş
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gokooo 7 yıl
myhotyro
gokoooNeden bu tür haberlerden bu kadar rahatsız oluyorsunuz anlamış değilim. İhtimal haberi sevmeyen okumasın.Habere gelecek olursak bence mümkün gözükmüyor çünkü iPhone ve iPad en ideal boyutlara sahip zaten. Büyüğüne küçüğüne gerek yok.
Birincisi bu bir haber değil. Donanım haberde bir filtre olsun, kullanıcya sorsunlar dedikodular gözüksün evet/hayır diye. Ben seçeyim dedikodular gözükmesin diye, o zaman olur. Öteki türlü 10 dedikodu arasında hangisi haberdi araki bulasın.İkincisi sana göre ideal boyutlar bana göre ideal değil. Herkes kendi fikrini söylesin, başkalarına kendi doğrularını dikte etmesin.

Birinci söylediğiniz doğru güzel olabilir hatta. Ancak ikincisi konusunda zaten bence demişim biraz dikkatli okumak lazım :)
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gokooo 7 yıl
Tolga*
gokooo Neden bu tür haberlerden bu kadar rahatsız oluyorsunuz anlamış değilim. İhtimal haberi sevmeyen okumasın. Habere gelecek olursak bence mümkün gözükmüyor çünkü iPhone ve iPad en ideal boyutlara sahip zaten. Büyüğüne küçüğüne gerek yok.
Ciğerim 2-3 tanesi tutsa neyse deriz de tutmuyor haberleri :D

O da doğru ne diyeyim :D
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atalay_xxx 7 yıl
sacma sapan muhabbetınızle haberı kırletmeyın. beyenmıyosan okuma yazma bıseyde kırletme haberı.
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ZZ RAT 7 yıl
Biz 15 gun oncesinden yeni cikacak Apple urununun ozelliklerini bilmezken 1 yil sonrasina ait dedikodular geyikten ote degildir.
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engurlu 7 yıl
Herkes bu haberlerden bikmis ama mesaj yazmaktan da geri kalmamis..Uydurma yada dogru muneccim degiliz bilemeyiz ama bence tartisilmasi gereken guzel bir haber..Örnegin ;
Apple samsung dan feyz mi aliyor ??
Bu cihaz Galaxy NOTE un pazarina mi goz dikecek ??
PSP vita gibi bi oyun konsolu mu olacak acaba ??
1 Yanıt Yanıtla
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Psycna 7 yıl engurlu
engurlu

Herkes bu haberlerden bikmis ama mesaj yazmaktan da geri kalmamis..Uydurma yada dogru muneccim degiliz bilemeyiz ama bence tartisilmasi gereken guzel bir haber..Örnegin ;

Apple samsung dan feyz mi aliyor ??
Bu cihaz Galaxy NOTE un pazarina mi goz dikecek ??
PSP vita gibi bi oyun konsolu mu olacak acaba ??



apple samsungdan feyz mi aliyor? hic gulecegim yoktu gercekten.
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aziz77 7 yıl
apple ve samsung galaxy reklamlarından bıktıka rtık.başka firmalar yok mu?sony ,lg,htc,sharp vestel arçelik ne dir bu yav.
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mczaga 7 yıl
7" li geliyordu bir ara şimdide 5" mi geliyor?
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