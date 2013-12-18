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"Apple'ın A7 işlemcisi rakiplerini endişelendirdi"

5 yıl
1,8b
1
47
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın dünyanın ilk 64-bit destekli mobil işlemcisi A7'yi tanıtmasının ardından bazı otoriteler reklam stratejisi olarak nitelemiş, bazı tasarımcılar ise kendi 64-bit tasarımlarını hızlandırmıştı.

Bir Qualcomm çalışanına dayandırılan iddialara göre A7 işlemcisi mobil işlemci tasarımcıları arasında paniğe neden oldu. Apple'ın A7 hamlesi beklenmedik bir anda geldi ve tasarımcılar hazırlıksız yakalandı. Qualcomm da dahil işlemci tasarımcıları lansman sonrası oldukça şaşırmış durumdaydı.

64-bit A7 işlemcisinin anında büyük performans farkları ortaya koyması pek mümkün değil. Zira pek çok uygulama henüz 64-bit için optimize edilmedi. Ancak bir anda herkesin dilinde 64-bit desteği dolaşmaya başladı ve Apple yine teknoloji dünyasını etkilemeyi başardı. Tasarımcıları korkutan da Apple'ın bu etkiyi oluşturabilmesi. 

iPhone 5S lansmanı ile birlikte Samsung'un 64-bitlik işlemcilerine son şeklini verdiği gündeme gelirken, Qualcomm da orta seviyeye yönelik 64-bitlik Snapdragon yongasetini lanse etmişti. Ancak tasarımcı devleri şimdilik 64-bit mimarisine geçişi çok gerekli görmüyor ve Ar-Ge harcamalarına değmeyeceğini düşünüyor.

İddia sahibi çalışan, tasarımcıların 64-bit yol haritalarının henüz Apple kadar ileride olmadığını, çünkü bugüne kadar bu sistemin gerekli olduğunu düşünmediklerini sözlerine ekliyor ve değişimin sakin ve istikrarlı bir şekilde süreceğini belirtiyor. 

http://appleinsider.com/articles/13/12/17/apples-64-bit-a7-soc-set-off-panic-for-chipmakers Yorum Yaz
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eternity 5 yıl en beğenilen Balawitz
Balawitz
Samsung'dan nefret ederim fakat Samsung'un teknolojiye kazandırdıkları ile Apple'ın kazandırdıklarını karşılaştırsan Apple'ınki devede kulak kalır.

Bir dönem çalıştıgım için biliyorum,genelde lisans satın alir ve piksel tabanli bir çok teknolojisinin patenti ve mucidi sharptir.
BalawitzSamsung'dan nefret ederim fakat Samsung'un teknolojiye kazandırdıkları ile Apple'ın kazandırdıklarını karşılaştırsan Apple'ınki deved...
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TRSOF 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Qualcoom, MTK işlemcileri 3aya yine tokatlar.

Ama en iyisi wp di mi

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busterr 5 yıl Turat
Turat
mehmedaltair

Turat

mehmedaltair

Balawitz

Samsung'dan nefret ederim fakat Samsung'un teknolojiye kazandırdıkları ile Apple'ın kazandırdıklarını karşılaştırsan Apple'ınki devede kulak kalır.

Klasik x'den nefret ederim ama diyip x'i övme içerikli bir mesaja daha hoşgeldiniz
samsung anca düzgün çalışmayan gözle kaydırma falan kazandırsın teknoloji dünyasına


Apple 'ın yarı iletken üreten fabrikası mı vardı?


Mesajı neresinden okudun
samsung'un tek marifeti fabrika zaten teknolojiye katkısı yok demişim


Donanım olmadan yazılımı nasıl üreteceksin?


Ayrıca apple ın ne katkısı var. İpod dışında? İ tunes dışında? Çoğu patenti satın alınma. Tasarımı desen olağanüstü bir şey değil. Ses kalitesi zaten yerlerde oraya hiç girmiyorum bile .Reklamlarıyla iyi göz boyuyor. Tek satış taktiği bu. Sizde yazılım satın alınca destek oluyorum modunda oluyorsunuz ama pc deki işletim sisteminiz yazılımlarınız öyle değil.


Apple'ın ne mi katkısı var, şaka mısın sen? iPod, Macbook gibi ince bilgisayarlar, akıllı telefon çağı, Tablet çağı, şimdi de telefonlarda 64 Bit çağı başladı bunların hepsini Apple başlattı. iPhone'dan önce kaçımız dokunmatik ekranlı akıllı telefon kullanıyorduk? Apple yapmasaydı seneler boyu kimin aklına gelcekti merak ediyorum hiç yoktan Tablet diye birşey çıkarmak? Retina ekran 2010'da geldi o zamanlar kimse o kadar yüksek ppi görmemişti herkes telefonu görünce vaay diyordu Samsung anca iki yıl sonra farketti geçebildi çözünürlüğü. Veya şu 64 Bit olayı bile en basitinden Apple'ın yenilikçiliğini ortaya koyuyor, adım gibi eminim Apple 64 Bit işlemcileri mobilde piyasaya sürmeseydi Samsung vs gibi firmalar 2-3 sene daha 64 Bit çıkarmazlardı. Çünkü adamlarda yaratıcılık diye birşey yok, ürünleri ne de olsa alcaklar niye maliyeti arttıralım diye açıkça söylemişler bugün haber olmuş. Apple'ın en önemli özelliği özellikle mobilde çağ atlatıyorlar, teknoloji hızlı ilerliyor sayelerinde. Öbür firmalar o birşey çıkardıktan sonra onu kopyalıyor rekabette geri kalmamak için. Adamlar rekor üstüne rekor kırıyor sende burda bıdıbıdı konuşuyorsun
TuratmehmedaltairTuratmehmedaltairBalawit...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bırakın allah aşkına a7 64 bit olsa nolur a15 128 bit olsa nolur zaten iphoone kullananların %70 i twitter face instagramdan başka ne yapıyor telden ha bide arama msjlasma mekanlarda cheking yapma boş muhabbet
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broodofqueen 5 yıl okan_cehapelioglu
Twitter feya Foursquare iman gücüyle çalışmıyorki :) Bahsettiğin işleride işlemci yapıyor.. Fakat asıl atladığın konu oyunlar.. 64 bit ile cep telefonları ve tabletler el konsollarını piyasadan silecekler.

64 Bit işletim sisteminin daha verimli olduğu gerçek, bunu masaüstü sistemlerde görüyoruz. O yönünü tartışmak çok saçma.. Gereksiz demek, ne bileyim en hafifinden bilgisizliktir. Zamanımı yoksa değilmi? Önemli olan bu. Bence teknolojide ne kadar önde olursanız o kadar iyi, yani Apple doğru yapıyor.

Edit : İmla
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byhose 5 yıl
Ben bile, naçizane ARM nin, A53 tasarımını yaptığı zaman, elinde başka kozu kalmayan apple nin 64 bite geçeceeni anladim. Bu beyinsiz beyin takımları ne iş yapar?
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beşkazalı48 5 yıl
Samsung un teknolojiye katkıları ö şüphesiz büyük hatta Apple bir dönem işlemcilerini oradan temin esiyordu ama iphonelere direkt koymuyordu kendi özelleştirmelerini yapıyordu işlemci üzerinde ufak çaplı güncelleme vs ile örn. A6x ile bu işlemciyi adlandırıyodu. Bunu. Üzerine işlemci ve işletim sisteminin uyumlu çalışması alın size halen 2 çekirdekli işlemciyi bir telefonun 4 çekirdekli işlemcili telefona kafa tutması hatta sentetik testlerde geride bırakması.
bu arada M7 kodlu yardımcı işlemci fikride yadsınamaz bu işlemci ana işlemcinin yardımcısı. Bazı uygulamalarda cihaz ana işlemciye gerek duymadan m7 sayesinde o işlemleri yapabiliyor.
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suphion 5 yıl
Apple 64-Bit yaptıysa vardır bir bildiği.
Flash konusunda diretti o kadar herkes yerdi, ama sonuç ortada.

Ancak şöyle bir durum var, yeni teknoloji diyip ilerisi için 64 bit alan adamlar, 64 bit yaygınlaşana kadar 2 kere daha telefon değiştirir.
Ayrıca Steve Jobs olmadığı için güvenemiyorum, bu hamle gerçekten çok erken yapılmış olabilir.

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JoeyBane 5 yıl
Karalamaya başlayın hemen.
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from_anatolia 5 yıl
Yahu Apple geleceği görmüş, 3 şeritli otoban yerine 6 şeritli yapmış. Bu yüzden eleştiriliyor. İstanbul'da da zamanında E5 bu mantıkla yapılsaydı şimdi trafik sorunu daha az olacaktı.
Sadece günü düşünmek küçük insanların/şirketlerin işidir. Önemli olan geleceğe yatırım yapabilmek...

5S sahibi olarak söylüyorum, 5S geçiş telefonudur. Sonraki iPhone'larda 64bit işlemci daha da optimize edilecek, parmak okuyucu daha da stabilize edilip geliştirilecektir.

4-4S mevzusundan çok farklı 5-5S mevzusu.
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aozgec 5 yıl
way nasıl haberleri olmuyor anlamıyorum. Bu işlemcileri kim üretiyor? Apple olsa anlicam. hiç mi sızmaz kardeşim. hiç mi bunları ilginç bulan mühendis yok?? biraz mantık dışı gibim bişi.
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donanımcı123 5 yıl
Fasa fiso, mobil işlemci üreticilerinin her zaman elinde önümüzdeki 10 yılın teknolojisine sahip işlemciler hazırdır argesi bitmiştir, ısıtılmak üzere donduruculara konmuştur, 2 yılda bir buzluktan sırayla indirip yeni işlemci yaptık önceki işlemciden yüzde 10 daha iyi, şimdi bu işlemciyi 15s e takıp size 4000 dolardan iteleyeceğiz, sizde alacaksınız diyecekler.

Edit: Alan fanlar zaten eksilemeye başladı bile.
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srsy 5 yıl
Habere yorumdan çok fanboy vs leri... gel bir de buradan yak :D
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E_Aydin35 5 yıl
Şuanlık 64 bit işlemci mimarisinin uygulamalar ile birlikte yaygınlaşma ihtimali çok düşük olsa bile, bence Apple'ın yaptığı hamle ileri görüşlülüğünü gösterir nitelikte..
Mimariyi daha kimse bu girişimde bulunmadan yapıp-hazırlayıp-sunmak sağlam bir Ar-Ge çalışmasınıda gösterir.
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MaxCavalera 5 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Şuanlık 64 bit işlemci mimarisinin uygulamalar ile birlikte yaygınlaşma ihtimali çok düşük olsa bile, bence Apple'ın yaptığı hamle ileri görüşlülüğünü gösterir nitelikte..
Mimariyi daha kimse bu girişimde bulunmadan yapıp-hazırlayıp-sunmak sağlam bir Ar-Ge çalışmasınıda gösterir.

Aslında apple A6'daki kadar sağlam bi ar-ge çalışması yapamadı. Apple A6'da vfpv4 kullanan cortex-a15'le,vfpv3 kullanan cortex-a9'un karışımı kendi tasarımları vardı.Armv7 komut seri üstüne armv7s geldi.Ama A7'de ise hali hazırda 64 bit destekleyen armv8-a komut seti kullanıldı.Bu yüzden işleri A6'ya göre biraz daha kolay oldu. 64 bit işlemciyi çıkarmasının nedeni klasik Apple stratejisi, yani piyasayı şekillendirme. Retina ekrandan sonrada hd ve full hd furyası başladı.Şimdide özel mimarili 64 bit işlemci furyası başlıyacak. Apple işte gazı verdi çekildi. 64 bit işlemci ve ios 7'de aslında iPhone 6 hazırlığı.Asıl donanımsal ve yazılımsal herşeyi iPhone 6'ya sakladı Apple.Hiç değilse birçok piyasa analisti ve gözlemcisi böyle diyor. iPhone 5S sadece bir sıçrama tahtasıymış.Bekleyip görecez artık :))
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Ekrem_1905 5 yıl
Benim anlamadığım htc one işlemcisi 4 çekirdekli 1.7 ghz olmasına rağmen 2 çekirdekli iphone 5s i testlerde geçemiyor. çok ilginç.
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DH Misafiri 5 yıl
apple işlemci tasarlamaz arm tasarlar apple alır modifiye eder samsung gibi firmalarda üretir...şu apple fanlarından gına geldi , babalarının firması gibi yahudi firmalarını savunmuyorlar mı uyuz oluyorum.
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ezimuse 5 yıl
Developerlar yatacak yer ariyor :)
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