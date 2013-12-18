"Apple'ın A7 işlemcisi rakiplerini endişelendirdi"

Haber Editörü
Apple'ın dünyanın ilk 64-bit destekli mobil işlemcisi A7'yi tanıtmasının ardından bazı otoriteler reklam stratejisi olarak nitelemiş, bazı tasarımcılar ise kendi 64-bit tasarımlarını hızlandırmıştı.
Bir Qualcomm çalışanına dayandırılan iddialara göre A7 işlemcisi mobil işlemci tasarımcıları arasında paniğe neden oldu. Apple'ın A7 hamlesi beklenmedik bir anda geldi ve tasarımcılar hazırlıksız yakalandı. Qualcomm da dahil işlemci tasarımcıları lansman sonrası oldukça şaşırmış durumdaydı.
64-bit A7 işlemcisinin anında büyük performans farkları ortaya koyması pek mümkün değil. Zira pek çok uygulama henüz 64-bit için optimize edilmedi. Ancak bir anda herkesin dilinde 64-bit desteği dolaşmaya başladı ve Apple yine teknoloji dünyasını etkilemeyi başardı. Tasarımcıları korkutan da Apple'ın bu etkiyi oluşturabilmesi.
iPhone 5S lansmanı ile birlikte Samsung'un 64-bitlik işlemcilerine son şeklini verdiği gündeme gelirken, Qualcomm da orta seviyeye yönelik 64-bitlik Snapdragon yongasetini lanse etmişti. Ancak tasarımcı devleri şimdilik 64-bit mimarisine geçişi çok gerekli görmüyor ve Ar-Ge harcamalarına değmeyeceğini düşünüyor.
İddia sahibi çalışan, tasarımcıların 64-bit yol haritalarının henüz Apple kadar ileride olmadığını, çünkü bugüne kadar bu sistemin gerekli olduğunu düşünmediklerini sözlerine ekliyor ve değişimin sakin ve istikrarlı bir şekilde süreceğini belirtiyor.
http://appleinsider.com/articles/13/12/17/apples-64-bit-a7-soc-set-off-panic-for-chipmakers Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir dönem çalıştıgım için biliyorum,genelde lisans satın alir ve piksel tabanli bir çok teknolojisinin patenti ve mucidi sharptir.
Ama en iyisi wp di mi
Apple'ın ne mi katkısı var, şaka mısın sen? iPod, Macbook gibi ince bilgisayarlar, akıllı telefon çağı, Tablet çağı, şimdi de telefonlarda 64 Bit çağı başladı bunların hepsini Apple başlattı. iPhone'dan önce kaçımız dokunmatik ekranlı akıllı telefon kullanıyorduk? Apple yapmasaydı seneler boyu kimin aklına gelcekti merak ediyorum hiç yoktan Tablet diye birşey çıkarmak? Retina ekran 2010'da geldi o zamanlar kimse o kadar yüksek ppi görmemişti herkes telefonu görünce vaay diyordu Samsung anca iki yıl sonra farketti geçebildi çözünürlüğü. Veya şu 64 Bit olayı bile en basitinden Apple'ın yenilikçiliğini ortaya koyuyor, adım gibi eminim Apple 64 Bit işlemcileri mobilde piyasaya sürmeseydi Samsung vs gibi firmalar 2-3 sene daha 64 Bit çıkarmazlardı. Çünkü adamlarda yaratıcılık diye birşey yok, ürünleri ne de olsa alcaklar niye maliyeti arttıralım diye açıkça söylemişler bugün haber olmuş. Apple'ın en önemli özelliği özellikle mobilde çağ atlatıyorlar, teknoloji hızlı ilerliyor sayelerinde. Öbür firmalar o birşey çıkardıktan sonra onu kopyalıyor rekabette geri kalmamak için. Adamlar rekor üstüne rekor kırıyor sende burda bıdıbıdı konuşuyorsun