"Apple'ın A7 işlemcisi rakiplerini endişelendirdi"





Apple'ın dünyanın ilk 64-bit destekli mobil işlemcisi A7'yi tanıtmasının ardından bazı otoriteler reklam stratejisi olarak nitelemiş, bazı tasarımcılar ise kendi 64-bit tasarımlarını hızlandırmıştı.





Bir Qualcomm çalışanına dayandırılan iddialara göre A7 işlemcisi mobil işlemci tasarımcıları arasında paniğe neden oldu. Apple'ın A7 hamlesi beklenmedik bir anda geldi ve tasarımcılar hazırlıksız yakalandı. Qualcomm da dahil işlemci tasarımcıları lansman sonrası oldukça şaşırmış durumdaydı.





64-bit A7 işlemcisinin anında büyük performans farkları ortaya koyması pek mümkün değil. Zira pek çok uygulama henüz 64-bit için optimize edilmedi. Ancak bir anda herkesin dilinde 64-bit desteği dolaşmaya başladı ve Apple yine teknoloji dünyasını etkilemeyi başardı. Tasarımcıları korkutan da Apple'ın bu etkiyi oluşturabilmesi.





iPhone 5S lansmanı ile birlikte Samsung'un 64-bitlik işlemcilerine son şeklini verdiği gündeme gelirken, Qualcomm da orta seviyeye yönelik 64-bitlik Snapdragon yongasetini lanse etmişti. Ancak tasarımcı devleri şimdilik 64-bit mimarisine geçişi çok gerekli görmüyor ve Ar-Ge harcamalarına değmeyeceğini düşünüyor.





İddia sahibi çalışan, tasarımcıların 64-bit yol haritalarının henüz Apple kadar ileride olmadığını, çünkü bugüne kadar bu sistemin gerekli olduğunu düşünmediklerini sözlerine ekliyor ve değişimin sakin ve istikrarlı bir şekilde süreceğini belirtiyor.

http://appleinsider.com/articles/13/12/17/apples-64-bit-a7-soc-set-off-panic-for-chipmakers