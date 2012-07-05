Apple'ın Çin'de başı dertten kurtulmuyor. Şimdiki sorun "Siri"

İlginç bir patent davası bu sefer Çin’den geldi. İlginç diyoruz çünkü şimdiye kadar ismini duymadığımız Shangi Zhi Zhen Internet Technology isimli firma, Apple’ın 2010 yılında Siri Inc.’i satın alarak 2011 yılında iPhone 4S ile kullanmaya başladığı akıllı sesli asistanı Siri’de kendilerine ait olan patenti ihlal ettiği gerekçesiyle Shangai mahkemesinde Apple'a karşı patent ihlal davası açtı.

Firmanın basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Apple ile Mayıs ayında iletişime geçmeye çalıştıkları ancak herhangi bir cevap alamadıklarını, bu sebeplerle dava başvurunun Haziran ayında yapıldığı belirtildi. Açıklamada dava sebebinin Xiao i Robot isimli Siri benzeri sistem için ellerinde olan patentin Apple tarafından ihlal edilmesi olduğu dile getirilirken; amaçlarının dünyanın en değerli şirketine karşı fikri haklarını korumak olduğu ifade edildi.

Apple cephesinden şimdilik herhangi bir açıklama gelmez iken, Zhi Zhen müşterileri arasında China Mobile ve China Telecom Corp gibi firmalar olduğunu belirtelim.

Hatırlanacağı üzere Apple, kısa bir süre önce Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde "iPad"'in isim hakkı için Çin'li Proview firmasına 60 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı.





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