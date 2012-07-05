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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın Çin'de başı dertten kurtulmuyor. Şimdiki sorun "Siri"

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
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56
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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İlginç bir patent davası bu sefer Çin’den geldi. İlginç diyoruz çünkü şimdiye kadar ismini duymadığımız Shangi Zhi Zhen Internet Technology isimli firma, Apple’ın 2010 yılında Siri Inc.’i satın alarak 2011 yılında iPhone 4S ile kullanmaya başladığı akıllı sesli asistanı Siri’de kendilerine ait olan patenti ihlal ettiği gerekçesiyle Shangai mahkemesinde Apple'a karşı patent ihlal davası açtı.
Firmanın basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Apple ile Mayıs ayında iletişime geçmeye çalıştıkları ancak herhangi bir cevap alamadıklarını, bu sebeplerle dava başvurunun Haziran ayında yapıldığı belirtildi. Açıklamada dava sebebinin Xiao i Robot isimli Siri benzeri sistem için ellerinde olan patentin Apple tarafından ihlal edilmesi olduğu dile getirilirken; amaçlarının dünyanın en değerli şirketine karşı fikri haklarını korumak olduğu ifade edildi.
Apple cephesinden şimdilik herhangi bir açıklama gelmez iken, Zhi Zhen müşterileri arasında China Mobile ve China Telecom Corp gibi firmalar olduğunu belirtelim. 
Hatırlanacağı üzere Apple, kısa bir süre önce Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde "iPad"'in isim hakkı için Çin'li Proview firmasına 60 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı. 


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ksk_kaan 7 yıl en beğenilen
Apple her önüne gelene dava açıyor zaten.İyi olmuş.
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esqhia 7 yıl
Çoklu dokunmatik panellerde birçok patent sahibi olan ve genelde laptopların touch padlerini üreten ELAN firması da apple a dava açmasına ve kaybetmesine rağmen yine de apple yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon dolar ödemişti ELAN firmasına.Amaç belli;sus payı,benimle uğraşma,iyi geçinelim parası ödedi apple.
Bu olaya gelirsek:firma davayı kazansa ne olur,kazanmasa ne olur.Kazansa 60,kaybetse 10milyon dolar alır yerine oturur.apple yine,küçük dağları ben yarattım havalarında,slide to unlock olayını bile yasaklamaya çalışıp,kendi ekosistemiyle dünyada tekel olmaya çalışmaya devam edecek..
NOT:A harfi özellikle küçük yazılmıştır.Malum telif hakkım yok.Orjinal değil diye ona da dava falan açmasın şimdi kimse..
Çoklu dokunmatik panellerde birçok patent sahibi olan ve genelde laptopların touch padlerini üreten ELAN firması da apple a dava açmasına ve kaybetmesine rağmen...
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|M|N|Ç| 7 yıl
Bence bunlarI GOOGLE fişekliyo,Gidin başını boş durdurmayın yoksa sağa sola hırlıyo diyodur :D
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Pardus Linux 7 yıl
E bir yerlerden çıkacak tabi eden bulur hesabı. Hani benim gücüm olsa bulur bir bahane gider Apple'a uyuzluğuna ava açarım.
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ketrp 7 yıl
bıktım su patent davalarından dava acmadan önce anlasmaya calıssa firmalar
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E_Aydin35 7 yıl
Tek temmellim Apple'ın kaybetmesi, neden derseniz her ay veya hafta birine ihlal yüzünden dava açan Apple bir kerede kendi haatsı yüzünden kaybetsin :)
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Python 7 yıl

OverClocK1ng

Dostum apple konularında hep eleştiriyorsun,helal olsun bedavadan reklam yapıyorsun,reklamın iyisi kötüsü olmuyor,arkada iş dönüyor,ön tarafta ise tiyatro
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Kasatka 7 yıl
Yav kardesim bende samsung google ve htc yi anlamiyorum.
Atiyorum bu firma hakli ama APPLE karsisinda duracak gucu yok.
Ben olsam bu ucunun yerinde al sana para anlasma direkt mahkemede yasaklatma karari iste derim ve her turlu zararini da ben karsilarim bu kucuk firmanin.
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theraptorx 7 yıl
Herkese ekmek kapısı olmuş. Adamlar bulup geliştiriyor. Sonra şans eseri daha önce bunu düşünmüş ama gerçek hayata geçirememiş kişi/kurumlar dava açıp havadan para kazanıyorlar. Yazık
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pergamonist 7 yıl
Umarım kaybeder davayı. :))
Davanın bu kadar geç açılması da pek mantıklı değil. Gerçi başı çok sıkışırsa sus payı verip geçer gibi geliyor.
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tarkowskitat 7 yıl
su forma bir teknoloji meraklisi oldugumdan oturu bilgi almak icin giriorum bilgim oldukcada yardim etmeye calisiorum soru sorana.
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Zuko 7 yıl
Ulan Apple'ı savunurken iTunes denen saçma şeyle savunmayın bari!
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LeagueOfLegends 7 yıl Zuko
Erchamion

Ulan Apple'ı savunurken iTunes denen saçma şeyle savunmayın bari!

itools akar
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DGT 7 yıl
Amma cahil ve ezikler varmış aramızda. Google patent davası açmıyormuşta , ios google çubuğunu kullanıyormuşta. O çubuk yani standart arama motoru olmak için google apple a deve yüküyle para ödedi zır cahilim benim. Google de patenti olan birşeyi üretsin biride görelim. Gerçi google argesi malesef patent fazla alabilecek birşey üretmiyor.
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ufuk777 7 yıl
ya sıkılmadımız mı artik su andriod ios kavgasindan ?
herkonuda bi tartisma yok apple dan nefret ediorum yok androidden nefret ediorum:s nie nefret ediosum kardesim?zorla mi aldirdilar sana?
farkinda deil misin tum tartismalarin ayni sekilde bosbos dwm edip hicbir tarafin digerinin ustunlugunu kabul etmedini ve buyuzden sayfalarca bos lafin forumu kirlettini...ya andriod iostan daha iyiyse kullan andriod appledan nefret etmek zorunda misin
nie illa bisilerin taraftari olma egilimindesiniz futbolda takim kavgasi siyasette parti kavgasi su kucucuk cebine soktugun alet yuzunden bile ergen ergen tartismalar..yok o daha iyi yok fanboy yok hateboy..
su forma bir teknoloji meraklisi oldugumdan oturu bilgi almak icin giriorum bilgim oldukcada yardim etmeye calisiorum soru sorana.
cidden su dusuk sevieli tartismalara bi son verilse cok iyi olur..apple seven apple kullansin andriod seven de android birakin artik kiminki daha buyuk muhabbetini yaw(su yaziyi forumdaki hemen her konuya kopyalasam kopyalarim okadar fazla var su gereksiz tartismalar)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Şimdi S-voice kopya diyolardı.Kopyanın kopyasınamı terfi etti ?
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