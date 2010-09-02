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iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın geleneksel Eylül etkinliği bu sene de Yerba Buena Center for Arts'da düzenlenerek geride kaldı. Etkinlikte tanıtılan yeni ürünleri bir kenara koyalım ve etkinlikte göze çarpan önemli noktalara kısaca değinelim.

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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Apple'ın etkinliklerinde fazla görmeye alışmadığımız Steve Wozniak, Yerba Buena Center'daki yerini almıştı. Steve Jobs, birlikte Apple'ı kurduğu arkadaşını "Suç arkadaşım" şeklinde takdim ederek Woz'un alkış almasını sağladı...

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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Apple'ın iPod'lara verdiği önemi bu fotoğraf çok iyi anlatıyor. Apple'ın üst düzey yönetici kadrosunun neredeyse tamamı etkinlikteydi.

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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Sağlık sorunlarından sonra Apple'daki görevine geri dönen Steve Jobs'un, geçmiş günlere göre daha sağlıklı ve enerji dolu olduğu gözlerden kaçmadı.

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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Dünya üzerinde 10 ülkede bulunan Apple Store'ların bazı günler 1 milyon teknoloji sever tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Steve Jobs, müşterilerinin %50'sinin ilk kez Mac aldıklarını belirtti.

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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100 milyonuncu iOS'li cihazın satışını Haziran ayında gerçekleştiren Apple, geçen yaklaşık 2,5 aylık dönemde 20 milyon iOS'li cihaz daha satarak, bu platformdaki 120 milyonuncu cihazı da satmış oldu.

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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Günde 230,000 adet yeni iOS'li cihazın aktivasyonunun yapıldığı dile getiren Steve Jobs, rakiplerine de gönderme yapmayı unutmadı; "Arkadaşlarımız belki güncellemeleri de aktivasyon sayılarının içine katıyor olabileceklerini düşünüyoruz. Eğer güncellemeleri de sayarsak bu sayı çok daha artar."

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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250,000'den fazla aktif uygulamaya sahip olduklarını söyleyen Steve Jobs'un açıklamalarına göre şimdiye kadar toplam 6.5 milyar uygulama kullanıcılar tarafından yüklendi. Bu saniyede 200 uygulama demek.

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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Milenyumla birlikte Apple'ın popülerliğini bu kadar çok arttırmasını sağlayan ürün grubu şüphesiz iPod'du. 2001 yılından bu yana geçen 9 senede Apple, 275 milyon iPod satışı yaparak Sony'nin Walkman'i gibi müzik ve teknoloji dünyasına ismini altın harflerle yazdırmayı başardı.

Apple'ın Eylül etkinliğinden kısa kısa
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Apple'ın çevrimiçi mağazası iTunes'dan toplam 11.7 milyar şarkı, 450 milyon TV şovu, 100 milyon film, 35 milyon elektronik kitap yüklenirken, mağazayı kullanan 160 milyon kredi kartlı kullanıcı bulunuyor.


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realbrutal 9 yıl
adamlar her etkinliklerinde böyle çarpıcı rakamlarla başlangıç yapıyorlar
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marikanwap 9 yıl
"Arkadaşlarımız belki güncellemeleri de aktivasyon sayılarının içine katıyor olabileceklerini düşünüyoruz. Eğer güncellemeleri de sayarsak bu sayı çok daha artar."


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