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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın Street View teknolojisi patent başvurusunda ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Street View teknolojisi patent başvurusunda ortaya çıktı

Haritalama hizmeti sunan pek çok firmanın zamanla sokak görünümü teknolojisini benimsemeye başladığı görülüyor. Street View adıyla Google tarafından yaygın kullanıma sunulsa da, Bing, Yandex gibi rakipler de kısa sürede benzer hizmetleri devreye soktu.

Apple'ın iOS 6 ile sunmaya başladığı harita hizmetinde henüz sokak görünümü özelliği yok. Ancak ortaya çıkan patent başvurusu, firmanın çok daha önceden teknoloji üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.

Patent, iPhone veya iPad üzerinde entegre sensörler yardımıyla panoramik sokak görünümleri yapılmasını sağlayan bir grafik kullanıcı arayüzünü tarif ediyor.

Sokak görünümü Apple tarafından biraz farklı ele alınmış. Sistem kullanıcının yönünü hesap etmek yerine kamera, akselerometre, jiroskop ve diğer sensörlerle kullanıcı hareket ettikçe sokak görünümünü de ona göre hareket ettirme prensibini belirlemiş. 

Kullanıcı cihazını sağa-sola-yukar-aşağı yönlere hareket ettirdikçe görüntü de ona göre pozisyon alabiliyor. Bir noktada sokak görünümüne geçmek için de baloncuğu o noktaya hareket ettirmek gerekiyor. Sokak görünümü cihaz belleğinden veya hücresel ağlar ile uzak sunuculardan çağırılabiliyor.

Bununla birlikte farklı mekanlara yaklaşınca ilgili bilgiler veren bir baloncuk da mekan görselinin yanında beliriyor. Ayrıca birden fazla cihazın birbiri ile etkileşime geçerek görünüm alanını genişletmesi de mümkün olabiliyor.

İç mekanlarda ise kullanıcının sokak görünümünde iken bir nesneye dokunarak satın alma opsiyonlarına yönlendirilmesi de sağlanıyor. Patent başvurusu 2011 yılında yapılmış. Ancak Apple'ın bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Harita hizmetinin hali hazırdaki kötü şöhreti düşünüldüğünde Apple'ın dikkat çekici bir atılım yapabileceği değerlendiriliyor.



http://appleinsider.com/articles/13/04/04/apple-patent-filing-points-to-street-view-technology-possibly-bound-for-maps-app Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl en beğenilen
Once Normal View'ı bi başarsın sonra Street'e geçer bu isler aceleye gelmez..Maazallah elalemin evine filan gireriz ..
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Ciddiyetsiz 6 yıl
farkları vardır elbet ama bana sanki biraz nokia bilen gözü hatırlattı.
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famouse 6 yıl
neden adroit markettekilerle kıyaslıyrsunuz çıkınca test edip görüşlerinizi yazarsınız
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engurlu 6 yıl en beğenilen
Once Normal View'ı bi başarsın sonra Street'e geçer bu isler aceleye gelmez..Maazallah elalemin evine filan gireriz ..
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hobametin 6 yıl
nokia ya patent davası yakındır

bide üstüne kazanırsa (USA'da) hiiiç şaşırmam
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interwap 6 yıl
Varolan şeyler.
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furky86 6 yıl
Ciddiyetsiz
farkları vardır elbet ama bana sanki biraz nokia bilen gözü hatırlattı.

Yok bu köşeleri yuvarlatılmış telefonla olan versiyon olduğu için apple şimdiden alayım demiş... Bildiğin aynı mantık ya ekstradan bir iki özellik eklese ne olur?
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Ciddiyetsiz 6 yıl
farkları vardır elbet ama bana sanki biraz nokia bilen gözü hatırlattı.
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