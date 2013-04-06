Apple'ın Street View teknolojisi patent başvurusunda ortaya çıktı





Haritalama hizmeti sunan pek çok firmanın zamanla sokak görünümü teknolojisini benimsemeye başladığı görülüyor. Street View adıyla Google tarafından yaygın kullanıma sunulsa da, Bing, Yandex gibi rakipler de kısa sürede benzer hizmetleri devreye soktu.





Apple'ın iOS 6 ile sunmaya başladığı harita hizmetinde henüz sokak görünümü özelliği yok. Ancak ortaya çıkan patent başvurusu, firmanın çok daha önceden teknoloji üzerinde çalışmaya başladığını gösteriyor.





Patent, iPhone veya iPad üzerinde entegre sensörler yardımıyla panoramik sokak görünümleri yapılmasını sağlayan bir grafik kullanıcı arayüzünü tarif ediyor.





Sokak görünümü Apple tarafından biraz farklı ele alınmış. Sistem kullanıcının yönünü hesap etmek yerine kamera, akselerometre, jiroskop ve diğer sensörlerle kullanıcı hareket ettikçe sokak görünümünü de ona göre hareket ettirme prensibini belirlemiş.





Kullanıcı cihazını sağa-sola-yukar-aşağı yönlere hareket ettirdikçe görüntü de ona göre pozisyon alabiliyor. Bir noktada sokak görünümüne geçmek için de baloncuğu o noktaya hareket ettirmek gerekiyor. Sokak görünümü cihaz belleğinden veya hücresel ağlar ile uzak sunuculardan çağırılabiliyor.





Bununla birlikte farklı mekanlara yaklaşınca ilgili bilgiler veren bir baloncuk da mekan görselinin yanında beliriyor. Ayrıca birden fazla cihazın birbiri ile etkileşime geçerek görünüm alanını genişletmesi de mümkün olabiliyor.





İç mekanlarda ise kullanıcının sokak görünümünde iken bir nesneye dokunarak satın alma opsiyonlarına yönlendirilmesi de sağlanıyor. Patent başvurusu 2011 yılında yapılmış. Ancak Apple'ın bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Harita hizmetinin hali hazırdaki kötü şöhreti düşünüldüğünde Apple'ın dikkat çekici bir atılım yapabileceği değerlendiriliyor.









http://appleinsider.com/articles/13/04/04/apple-patent-filing-points-to-street-view-technology-possibly-bound-for-maps-app