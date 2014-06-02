Apple'ın WWDC 14 Etkinliği Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da

Kurucu ve Yayın Direktörü
Toplam Girdi: 107
21:59WWDC 2014 etkinliği önemli değişiklikler ile sona erdi.
21:56iPhone 4S ve iPad 2 üzeri
21:56iOS 8 betası bugün başlıyor
21:50Swift'in demo tanıtımı yapılıyor
21:47Swift'in daha hızlıi güvenli, modern ve interakfit olduğu söyleniyor
21:47Yeni progamlama dili Swfit tanıtılıyor
21:46XCode hakkında bilgiler veriliyor
21:45Video da gösterilen Zen Garden iOS 8'den sonra ücretsiz olarak kullanıma sunulacak
21:43Metal'in performansını gösteren harika bir video gösteriliyor
21:42Metal ile sıcaklık düşerek çok çekirdekşi işlem performansı artıyor
21:41Metal ile OpenGL katmanı kısılıyor ve önemli geliştiriciler ile çok daha performanslı ve kaliteli oyunlar elde edilebiliyor
21:38HomeKit, Siri entegrasyonu ile garaj kapsını kapatabiliyor, ışıkları kapatıyor veya sıcaklığı düşürebiliyor
21:37HomeKit ile ev içi otomasyonu kuruluyor
21:36Touch ID bilgileri diğer uygulamalar tarafında elde edilemiyor. Ayrıca kamera temelli yeni geliştirmeler ve manuel özellikler geliyor
21:35Touch ID yani parmak okuma teknolojisinin oldukça sevildiği ve diğer uygulamalar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.
21:35Touch ID hakkında bilgi veriliyor
21:34iOS 8'e diğer geliştiriciler tarafında hazırlanan klavyeler yüklenebiliyor
21:33Safari ile farklı dillerdeki siteler yüklenen Bing Translator ile çevrilebiliyor. Bu çeviri canlı olarak sitede yapılıyor.
21:32Bildirim merkezine eklenen ufak widget'ler ile futbol takımları gibi konularda hızlı bilgi alınabiliyor
21:31Yeni altyapı sayesinde uygulamalar içerisine diğer birçok özellik dahil edilebiliyor. Örneğin bir fotoğraf düzenleme için dahili sistem yanında diğer eklenti uygulamaları da kullanılabiliyor.
21:28Yazılım geliştirme kiti hakkında bilgiler veriliyor
21:28Craig Federighi yeniden sahnede
21:27Apple Store'de artık uygulamalar hakkında ufak videolar yer alıyor. Ayrıca TestFlight isimli bölümde Beta testleri (Geliştirici davetiyeli) yapılabiliyor.
21:26Kullanıcılar artık birden fazla uygulamayı bir seferde özel paketler halinde satın alabiliyor.
21:25Apple Store'da kategori temelli yeni uygulama keşfedilebiliyor, en çok aranan kelimeler görünebiliyor. Sonsuz gezinme geliyor ve benzer uygulamalar seçilebiliyor.
21:24Apple Store'da 1.2 milyon uygulama bulunuyor. App Store'u her yıl 300 milyon kişi ziyaret ediyor, 75 milyar uygulama indiriliyor
21:23Tim Cook yeniden sahnede ve geliştirici araçları hakkında konuşuyor
21:23iOS 8 ile Siri artık 22 yeni dil tanıyor ve ses tanıma yapabiliyor.
21:22İlk Clod depolama 5GB'a kadar ücretsiz. 20GB 0,99$, 200$ 3,99$ aylık
21:21OS X 10.10 Yosemite üzerinde fotoğraf düzenleme araçları tanıtılıyor
21:19iOS üzerinde yapılan bir fotoğraf düzenlemesi iPad üzerinde devam ettirilebiliyor ve arada iCloud temelli iletişim kuruluyor.
21:18Smart Editing ile fotoğraf düzenleme basitleşiyor ve yapılan değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler alınabiliyor. Otomatik yanında manuel ayarlamalar da yapılabiliyor.
21:16Smart Editing ile fotoğraflar hızlı şekilde düzenlenebiliyor.
21:16iOS 8 ile fotoğraflar arasında arama yapmak artık çok daha kolay
21:15Famil Sharing aynı zamanda aile arasında satın alınan içerikler de paylaşabiliyor. 6 aile üyesine kadar destek var ve aynı kredi kartı kullanılabiliyor.
21:14iOS 8'le gelen Family Sharing özelliği, aile arasında fotoğraf, takvim, hatırlatma listesi paylaşılabiliyor ve çocukların cihazları harita üzerinden gösterebiliyor.
21:12Mayo Clinic uygulamasıyla hasta ile doktor arasında daha etkili bir iletişim kurulabiliyor
21:11iOS 8 ile gelen HealthKit ve Health ile sağlık ve aktivite bilgileri tek bir uygulamada toplanıyor
21:09Şirket bazlı satın alınan iOS cihazlar özel uygulamalara hızlı şekilde kavuşabiliyor
21:06Craig Federighi yeniden sahnede
21:06Sesli mesajlar kulağa götürünce açılıyor, yollamak için de aynı yol kullanılabiliyor.
21:05iOS 8 ile yollanan sesli ve görüntülü mesajlar direkt olarak mesaj penceresinde görüntülenebiliyor.
21:04iOS 8'de mikrofon butonu üzerinden sesli mesaj yollanabiliyor. Mesajlaşılan kişiler hakkında harita temelli bilgiler alınabiliyor ve görüşmelere yeni kişiler eklenebiliyor. Yapılan görüşmelerin görselleri bir arada tutuluyor.
21:01iOS 8 ile grup mesaj geliyor ve grup için birçok değişiklik yapılabiliyor
21:00iOS 8'in yazı tavsiye özelliği kişiye göre öneri sunabiliyor. Türkçe şimdilik destekli diller arasında görülmüyor
20:59iOS 8 artık yazılanlar hakkında otomatik öneriler sunabiliyor. Bu sayede çok daha hızlı yazı yazılabiliyor
20:58iOS 8'de Spotlight ile artık uygulamalar aranabiliyor, girilen içeriğe bağlı olarak örneğin Wikipedia bilgileri geliyor ve ya filmler hakkında hızlı bilgiler edinebiliyor
20:56iOS 8'in dahili e-posta istemcisi gelişmiş kaydırma ve hızlı erişim özellikleri sunuyor
20:55iOS 8 ile direkt olarak bildirim üzerinde Facebook temelli beğenme gerçekleştirilebiliyor
20:54iOS 8'nin kilit ekranında farklı seçimler yapılabiliyor
20:54iOS 8 ile Mail yazma sırasında diğer e-posta içeriklerine erişim imkanı getirilmiş
20:52iOS 8'in de bildirim sistemi yenilenmiş durumda. Artık interaktif bildirim sistemi var ve böylece direkt olarak yukarıdan etkileşim sağlaabiliyor
20:51Craig Federighi yeniden sahnede
20:51iOS 8'in geliştiricilere daha iyi olanaklar sunacağı söyleniyor
20:50iOS 8 resmi olarak tanıtıldı
20:50Android'in zararlı yazılımlar hakkındaki kötü durumu anlatıldı
20:49Android'e göre en son sürüm mobil işletim sistemine iOS tarafında daha yüksek oranda geçiş yapıldı
20:48Tim Cook'a göre iOS 7 işletim sistemi %97 oranında beğenildi.
20:47
100 milyon iPod Touch, 200 milyon iPad, 500 milyon iPhone satışı yapıldı. Geçtiğimiz yıl 130 milyon yeni kullanıcı ilk Apple cihazını satın aldı. Bu kullanıcıların çoğu Android'den geldi.
20:46Tim Cook, sıranın iOS'e geldiğini söylüyor
20:46Tim Cook yeniden sahnede
20:45OS X 10.10 Yosemite geliştircilere bugün açılıyor. Diğer kullanıcılara ise sonhabar aylarında ücretsiz olarak geliyor.
20:43Craig Federighi, Mac üzerinden Dr. Dre'yi arıyor
20:42Handoff hakkında demo gösterimi yapılıyor
20:40Artık Mac bilgisayarlar üzerinden telefon görüşmesi yapılabiliyor
20:38Handoff özelliğiyle OS X ile iOS cihazlar arasında ortak çalışma yapılabiliyor. Örneğin iOS cihazda başlanan bir mail hızlı şekilde Mac üzerinde bitirilebiliyor.
20:36Craig Federighi yeniden sahnede
20:35Mail uygulaması içerisinde artık çizim yapılarak işaretleme yapılabiliyor.
20:33Yeni Safari ile sekmeler arasında daha hızlı geçiş yapılabiliyor.
20:33Safari artık arama barında Wikipedia tarzı noktalardan öneri verebiliyor
20:32Safari'nin arama barından direkt olarak favori sayfalara erişim sağlanabiliyor.
20:31Safari artık daha hızlı çalışarak daha az enerji tüketiyor
20:30Safari'nin yeni eklenen pencere seçeneğiyle gizli gezinti yapılabiliyor.
20:30Spotlight önerileri artık Safari arama çubuğunda da internet için gösterilecek
20:29Safari ile dahili olarak RSS kaydı yapılabiliyor ve gelişmiş paylaşma özellikleri dikkat çekiyor.
20:29Safari'nin yeni tasarımıyla içeriklere daha iyi odaklanabiliyor.
20:28Kullanıcılar iCLoud Drive ile dosyalarını ve dökümanlarını depolayabilecek
20:28Mail Drop ile büyük boyutlu dosyalar e-posta temelinde aktarabiliyor. 5GB'a kadar destek verilen bu eklentiler şifreleniyor
20:26iCLoud artık kişisel bir depolama alanı haline geldi ve iCloud Drive adını aldı
20:25iCloud Drive tanıtılıyor
20:24Arama özelliği yine iOS'daki gibi oldukça gelişmiş. Aranan kelime hem internet hem de sistem içerisinde aranıyor ve görsel olarak sonuçlar zenginleştiriliyor.
20:24Spotlight ile ayrıntılı internet araması yapılabiliyor
20:24Spotlight üzerinden direkt olarak yüklü uygulamaların dokümanları açılabiliyor
20:22Alttaki menü barında sade ikonlar göze çarparken arka plan olarak gri bir yapı tercih edilmiş
20:22Bildirim merkezine farklı "widget" eklentileri dahil edilebiliyor.
20:22Bildirim merkezinde iOS 7'de olduğu gibi hava durumu, borsa bilgileri, bildirimler günlük veya toplu olarak görülebiliyor
20:22Yosemite ile gelen mesajlar uygulaması da şeffaf yapısıyla dikkat çekiyor
20:21Yeni takvim uygulaması günlük görüntü de sunuyor
20:21Craig Federighi, OS X 10.10 Yosemite hakkında bir sunum gerçekleştiriyor
20:20
Yosemite'nin bildirim merkezi artık günlük görüntü sunuyor ve genişletilebiliyor.
Hızlı arama ve uygulama başlatma için eklenen Spotlight merkezde şeffa şekilde açılıyor ve aramalardan ayrıntılı bilgiler elde edilebiliyor
20:18OS X 10.10 Yosemite ile "siyah" renk seçeneğin de geliyor
20:17OS X 10.10 ile şeffaf pencereler devreye giriyor ve bu şefaflık dock bölümünde de devam ediyor
20:16OS X 10.10'un tasarımı iOS 7 ile büyük benzerlikler taşıyor. Çok sade bir yapı karşımızda.
20:14OS X 10.10'un adı "Yosemite" olarak belirlendi
20:12
Craig Federighi sahnede
20:1240 milyon OS X Mavericks yüklemesi yapıldı
20:10Endüstri geneli düşerken, Mac satışları yükseliyor
20:099 milyon kayıtlı geliştirici mevcut
20:08Tim Cook geliştiriciler hakkında bilgiler aktarıyor
20:06Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıktı.
20:02Apple'ın Android'e de göndermelerde bulunduğu etkinlik reklamları dönmeye başladı
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Apple'ın iOS 8'de temel fotoğraf görüntüleme ve metin yazma için iki yeni uygulama sunacağı belirtiliyor
<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/3e9b52b9-47c3-4872-bf9d-da76f4605409.jpg' alt='' />
19:52WWDC 2014 yayını aktif hale getirildi
19:50Etkinlik alanında çekilen fotoğraf üzerinde kırmızı renkli iTunes logosu yanında, yenilenmiş ayarlar, kişiler, takvim, notlar ve Safari simgeleri de açık şekilde görülebiliyor.
19:37Ortaya çıkan OS X 10.10 görselinde kırmızı renkli iTunes logosu dikkat çekiyor.
19:34
WWDC 2014 etikinlik alanında resmi olmayan ilk fotoğraflar gelmeye başladı. İşte iOS 7'nin tasarım çizgisiyle hazırlanan OS X 10.10
https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/b3a37a41-b30f-43a1-a000-0b6b0abbb341.jpeg
17:36
Dünya devlerinden Apple'ın Türkiye saati ile 20:00'de başlayacağı WWDC etkinliğini yani Dünya çapındaki geliştiriciler konferansı yayınını bizlerde her zamanki gibi canlı olarak sizlere aktaracağız. Her yıl yapılan WWDC konferansında genellikle yeni iOS sürümleri ve Apple cihazları tanıtılıyor.
Canlı yayında açıklanması beklenen kesin olan iOS 8 ve Mac OS 10.10 bulunuyor. Onun dışında bir ihtimal iPhone 6'nınn da tanıtımı yapılabilir.
Sızan bilgilere göre diğer ufak tefek geliştirmeler ise şöyle;
- iHealth : Yani bir tür çevresel cihazlarla beraber çalışacak sağlık uygulaması,
- iWatch : Yıllardır beklenen iOS cihazlarla beraber çalışacak akıllı saat,
- iBeacon : Bluetooth üzerinden haberleşme teknolojisi ile mobil ödeme sistemi.
- Ev otomasyon sistemi : Evdeki cihazlara "Made for iPhone" sertifikası kazandırarak kolay yönetimi.
- Üyelikli müzik servisi: iBeats ile beraber ücretli bir üyelik sistemine geçiş olabilir.
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Anladık site sahibisin ama bu kadar paralı olduğunu göstermek için 2 kez aynı apple konusu açmana gerek yok
sitede maşallah reklamsız piksel kalmamış.hatta tavsiyem reklam içinde reklam al derim.taşın suyunu çıkar.
iOS 8 destekleyen cihazlar:
Adamlar 130 milyon kişi(buyuk kismi androidden)ekstradan ıphone'a gecti diyor sen son kozları diyorsun