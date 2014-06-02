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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın WWDC 14 Etkinliği Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da

Dünya devlerinden Apple'ın Türkiye saati ile 20:00'de başlayacağı WWDC 14 etkinliğini yani Dünya çapındaki geliştiriciler konferansı yayınını bizlerde her zamanki gibi canlı olarak sizlere aktaracağız
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
27,5b
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879
iOS / OS X / tvOS / watchOS
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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21:59@Can TunçerWWDC 2014 etkinliği önemli değişiklikler ile sona erdi.
21:56@Can TunçeriPhone 4S ve iPad 2 üzeri
21:56@Can TunçeriOS 8 betası bugün başlıyor
21:50@Can TunçerSwift'in demo tanıtımı yapılıyor
21:47@Can TunçerSwift'in daha hızlıi güvenli, modern ve interakfit olduğu söyleniyor
21:47@Can TunçerYeni progamlama dili Swfit tanıtılıyor
21:46@Can TunçerXCode hakkında bilgiler veriliyor
21:45@Can TunçerVideo da gösterilen Zen Garden iOS 8'den sonra ücretsiz olarak kullanıma sunulacak
21:43@Can TunçerMetal'in performansını gösteren harika bir video gösteriliyor
21:42@Can TunçerMetal ile sıcaklık düşerek çok çekirdekşi işlem performansı artıyor
21:41@Can TunçerMetal ile OpenGL katmanı kısılıyor ve önemli geliştiriciler ile çok daha performanslı ve kaliteli oyunlar elde edilebiliyor
21:38@Can TunçerHomeKit, Siri entegrasyonu ile garaj kapsını kapatabiliyor, ışıkları kapatıyor veya sıcaklığı düşürebiliyor
21:37@Can TunçerHomeKit ile ev içi otomasyonu kuruluyor
21:36@Can TunçerTouch ID bilgileri diğer uygulamalar tarafında elde edilemiyor. Ayrıca kamera temelli yeni geliştirmeler ve manuel özellikler geliyor
21:35@Can TunçerTouch ID yani parmak okuma teknolojisinin oldukça sevildiği ve diğer uygulamalar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.
21:35@Can TunçerTouch ID hakkında bilgi veriliyor
21:34@Can TunçeriOS 8'e diğer geliştiriciler tarafında hazırlanan klavyeler yüklenebiliyor
21:33@Can TunçerSafari ile farklı dillerdeki siteler yüklenen Bing Translator ile çevrilebiliyor. Bu çeviri canlı olarak sitede yapılıyor.
21:32@Can TunçerBildirim merkezine eklenen ufak widget'ler ile futbol takımları gibi konularda hızlı bilgi alınabiliyor
21:31@Can TunçerYeni altyapı sayesinde uygulamalar içerisine diğer birçok özellik dahil edilebiliyor. Örneğin bir fotoğraf düzenleme için dahili sistem yanında diğer eklenti uygulamaları da kullanılabiliyor.
21:28@Can TunçerYazılım geliştirme kiti hakkında bilgiler veriliyor
21:28@Can TunçerCraig Federighi yeniden sahnede
21:27@Can TunçerApple Store'de artık uygulamalar hakkında ufak videolar yer alıyor. Ayrıca TestFlight isimli bölümde Beta testleri (Geliştirici davetiyeli) yapılabiliyor.
21:26@Can TunçerKullanıcılar artık birden fazla uygulamayı bir seferde özel paketler halinde satın alabiliyor.
21:25@Can TunçerApple Store'da kategori temelli yeni uygulama keşfedilebiliyor, en çok aranan kelimeler görünebiliyor. Sonsuz gezinme geliyor ve benzer uygulamalar seçilebiliyor.
21:24@Can TunçerApple Store'da 1.2 milyon uygulama bulunuyor. App Store'u her yıl 300 milyon kişi ziyaret ediyor, 75 milyar uygulama indiriliyor
21:23@Can TunçerTim Cook yeniden sahnede ve geliştirici araçları hakkında konuşuyor
21:23@Can TunçeriOS 8 ile Siri artık 22 yeni dil tanıyor ve ses tanıma yapabiliyor.
21:22@Can Tunçerİlk Clod depolama 5GB'a kadar ücretsiz. 20GB 0,99$, 200$ 3,99$ aylık
21:21@Can TunçerOS X 10.10 Yosemite üzerinde fotoğraf düzenleme araçları tanıtılıyor
21:19@Can TunçeriOS üzerinde yapılan bir fotoğraf düzenlemesi iPad üzerinde devam ettirilebiliyor ve arada iCloud temelli iletişim kuruluyor.
21:18@Can TunçerSmart Editing ile fotoğraf düzenleme basitleşiyor ve yapılan değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler alınabiliyor. Otomatik yanında manuel ayarlamalar da yapılabiliyor.
21:16@Can TunçerSmart Editing ile fotoğraflar hızlı şekilde düzenlenebiliyor.
21:16@Can TunçeriOS 8 ile fotoğraflar arasında arama yapmak artık çok daha kolay
21:15@Can TunçerFamil Sharing aynı zamanda aile arasında satın alınan içerikler de paylaşabiliyor. 6 aile üyesine kadar destek var ve aynı kredi kartı kullanılabiliyor.
21:14@Can TunçeriOS 8'le gelen Family Sharing özelliği, aile arasında fotoğraf, takvim, hatırlatma listesi paylaşılabiliyor ve çocukların cihazları harita üzerinden gösterebiliyor.
21:12@Can TunçerMayo Clinic uygulamasıyla hasta ile doktor arasında daha etkili bir iletişim kurulabiliyor
21:11@Can TunçeriOS 8 ile gelen HealthKit ve Health ile sağlık ve aktivite bilgileri tek bir uygulamada toplanıyor
21:09@Can TunçerŞirket bazlı satın alınan iOS cihazlar özel uygulamalara hızlı şekilde kavuşabiliyor
21:06@Can TunçerCraig Federighi yeniden sahnede
21:06@Can TunçerSesli mesajlar kulağa götürünce açılıyor, yollamak için de aynı yol kullanılabiliyor.
21:05@Can TunçeriOS 8 ile yollanan sesli ve görüntülü mesajlar direkt olarak mesaj penceresinde görüntülenebiliyor.
21:04@Can TunçeriOS 8'de mikrofon butonu üzerinden sesli mesaj yollanabiliyor. Mesajlaşılan kişiler hakkında harita temelli bilgiler alınabiliyor ve görüşmelere yeni kişiler eklenebiliyor. Yapılan görüşmelerin görselleri bir arada tutuluyor.
21:01@Can TunçeriOS 8 ile grup mesaj geliyor ve grup için birçok değişiklik yapılabiliyor
21:00@Can TunçeriOS 8'in yazı tavsiye özelliği kişiye göre öneri sunabiliyor. Türkçe şimdilik destekli diller arasında görülmüyor
20:59@Can TunçeriOS 8 artık yazılanlar hakkında otomatik öneriler sunabiliyor. Bu sayede çok daha hızlı yazı yazılabiliyor
20:58@Can TunçeriOS 8'de Spotlight ile artık uygulamalar aranabiliyor, girilen içeriğe bağlı olarak örneğin Wikipedia bilgileri geliyor ve ya filmler hakkında hızlı bilgiler edinebiliyor
20:56@Can TunçeriOS 8'in dahili e-posta istemcisi gelişmiş kaydırma ve hızlı erişim özellikleri sunuyor
20:55@Can TunçeriOS 8 ile direkt olarak bildirim üzerinde Facebook temelli beğenme gerçekleştirilebiliyor
20:54@Can TunçeriOS 8'nin kilit ekranında farklı seçimler yapılabiliyor
20:54@Can TunçeriOS 8 ile Mail yazma sırasında diğer e-posta içeriklerine erişim imkanı getirilmiş
20:52@Can TunçeriOS 8'in de bildirim sistemi yenilenmiş durumda. Artık interaktif bildirim sistemi var ve böylece direkt olarak yukarıdan etkileşim sağlaabiliyor
20:51@Can TunçerCraig Federighi yeniden sahnede
20:51@Can TunçeriOS 8'in geliştiricilere daha iyi olanaklar sunacağı söyleniyor
20:50@Can TunçeriOS 8 resmi olarak tanıtıldı
20:50@Can TunçerAndroid'in zararlı yazılımlar hakkındaki kötü durumu anlatıldı
20:49@Can TunçerAndroid'e göre en son sürüm mobil işletim sistemine iOS tarafında daha yüksek oranda geçiş yapıldı
20:48@Can TunçerTim Cook'a göre iOS 7 işletim sistemi %97 oranında beğenildi.
20:47@Can Tunçer
100 milyon iPod Touch, 200 milyon iPad, 500 milyon iPhone satışı yapıldı. Geçtiğimiz yıl 130 milyon yeni kullanıcı ilk Apple cihazını satın aldı. Bu kullanıcıların çoğu Android'den geldi.
20:46@Can TunçerTim Cook, sıranın iOS'e geldiğini söylüyor
20:46@Can TunçerTim Cook yeniden sahnede
20:45@Can TunçerOS X 10.10 Yosemite geliştircilere bugün açılıyor. Diğer kullanıcılara ise sonhabar aylarında ücretsiz olarak geliyor.
20:43@Can TunçerCraig Federighi, Mac üzerinden Dr. Dre'yi arıyor
20:42@Can TunçerHandoff hakkında demo gösterimi yapılıyor
20:40@Can TunçerArtık Mac bilgisayarlar üzerinden telefon görüşmesi yapılabiliyor
20:38@Can TunçerHandoff özelliğiyle OS X ile iOS cihazlar arasında ortak çalışma yapılabiliyor. Örneğin iOS cihazda başlanan bir mail hızlı şekilde Mac üzerinde bitirilebiliyor.
20:36@Can TunçerCraig Federighi yeniden sahnede
20:35@Can TunçerMail uygulaması içerisinde artık çizim yapılarak işaretleme yapılabiliyor.
20:33@Can TunçerYeni Safari ile sekmeler arasında daha hızlı geçiş yapılabiliyor.
20:33@Can TunçerSafari artık arama barında Wikipedia tarzı noktalardan öneri verebiliyor
20:32@Can TunçerSafari'nin arama barından direkt olarak favori sayfalara erişim sağlanabiliyor.
20:31@Can TunçerSafari artık daha hızlı çalışarak daha az enerji tüketiyor
20:30@Can TunçerSafari'nin yeni eklenen pencere seçeneğiyle gizli gezinti yapılabiliyor. 
20:30@Ekrem71 Spotlight önerileri artık Safari arama çubuğunda da internet için gösterilecek
20:29@Can TunçerSafari ile dahili olarak RSS kaydı yapılabiliyor ve gelişmiş paylaşma özellikleri dikkat çekiyor.
20:29@Can TunçerSafari'nin yeni tasarımıyla içeriklere daha iyi odaklanabiliyor.
20:28@Ekrem71 Kullanıcılar iCLoud Drive ile dosyalarını ve dökümanlarını depolayabilecek
20:28@Can TunçerMail Drop ile büyük boyutlu dosyalar e-posta temelinde aktarabiliyor. 5GB'a kadar destek verilen bu eklentiler şifreleniyor
20:26@Ekrem71 iCLoud artık kişisel bir depolama alanı haline geldi ve iCloud Drive adını aldı
20:25@Can TunçeriCloud Drive tanıtılıyor
20:24@Ekrem71 Arama özelliği yine iOS'daki gibi oldukça gelişmiş. Aranan kelime hem internet hem de sistem içerisinde aranıyor ve görsel olarak sonuçlar zenginleştiriliyor.
20:24@Can TunçerSpotlight ile ayrıntılı internet araması yapılabiliyor
20:24@Can TunçerSpotlight üzerinden direkt olarak yüklü uygulamaların dokümanları açılabiliyor
20:22@Ekrem71 Alttaki menü barında sade ikonlar göze çarparken arka plan olarak gri bir yapı tercih edilmiş
20:22@Can TunçerBildirim merkezine farklı "widget" eklentileri dahil edilebiliyor.
20:22@Ekrem71 Bildirim merkezinde iOS 7'de olduğu gibi hava durumu, borsa bilgileri, bildirimler günlük veya toplu olarak görülebiliyor
20:22@Can TunçerYosemite ile gelen mesajlar uygulaması da şeffaf yapısıyla dikkat çekiyor
20:21@Can TunçerYeni takvim uygulaması günlük görüntü de sunuyor
20:21@Can TunçerCraig Federighi, OS X 10.10 Yosemite hakkında bir sunum gerçekleştiriyor
20:20@Can Tunçer
Yosemite'nin bildirim merkezi artık günlük görüntü sunuyor ve genişletilebiliyor.
 
Hızlı arama ve uygulama başlatma için eklenen Spotlight merkezde şeffa şekilde açılıyor ve aramalardan ayrıntılı bilgiler elde edilebiliyor
20:18@Can TunçerOS X 10.10 Yosemite ile "siyah" renk seçeneğin de geliyor
20:17@Can TunçerOS X 10.10 ile şeffaf pencereler devreye giriyor ve bu şefaflık dock bölümünde de devam ediyor
20:16@Can TunçerOS X 10.10'un tasarımı iOS 7 ile büyük benzerlikler taşıyor. Çok sade bir yapı karşımızda. 
20:14@Can TunçerOS X 10.10'un adı "Yosemite" olarak belirlendi
20:12@Can Tunçer

Craig Federighi sahnede

20:12@Can Tunçer40 milyon OS X Mavericks yüklemesi yapıldı
20:10@Can TunçerEndüstri geneli düşerken, Mac satışları yükseliyor
20:09@Can Tunçer9 milyon kayıtlı geliştirici mevcut
20:08@Can TunçerTim Cook geliştiriciler hakkında bilgiler aktarıyor
20:06@Can TunçerApple CEO'su Tim Cook sahneye çıktı.
20:02@Ekrem71 Apple'ın Android'e de göndermelerde bulunduğu etkinlik reklamları dönmeye başladı
19:57@Ekrem71 @import url(http://admin.donanimhaber.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);
Apple'ın iOS 8'de temel fotoğraf görüntüleme ve metin yazma için iki yeni uygulama sunacağı belirtiliyor
 
<img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/3e9b52b9-47c3-4872-bf9d-da76f4605409.jpg' alt='' />
 
 
19:52@Can TunçerWWDC 2014 yayını aktif hale getirildi
19:50@Can TunçerEtkinlik alanında çekilen fotoğraf üzerinde kırmızı renkli iTunes logosu yanında, yenilenmiş ayarlar, kişiler, takvim, notlar ve Safari simgeleri de açık şekilde görülebiliyor.
19:37@Can TunçerOrtaya çıkan OS X 10.10 görselinde kırmızı renkli iTunes logosu dikkat çekiyor.
19:34@Can Tunçer
WWDC 2014 etikinlik alanında resmi olmayan ilk fotoğraflar gelmeye başladı. İşte iOS 7'nin tasarım çizgisiyle hazırlanan OS X 10.10
 
https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/b3a37a41-b30f-43a1-a000-0b6b0abbb341.jpeg
17:36@Gün Oksay
Dünya devlerinden Apple'ın Türkiye saati ile 20:00'de başlayacağı WWDC etkinliğini yani Dünya çapındaki geliştiriciler konferansı yayınını bizlerde her zamanki gibi canlı olarak sizlere aktaracağız. Her yıl yapılan WWDC konferansında genellikle yeni iOS sürümleri ve Apple cihazları tanıtılıyor.

Canlı yayında açıklanması beklenen kesin olan iOS 8 ve Mac OS 10.10 bulunuyor. Onun dışında bir ihtimal iPhone 6'nınn da tanıtımı yapılabilir.

Sızan bilgilere göre diğer ufak tefek geliştirmeler ise şöyle;
  • iHealth : Yani bir tür çevresel cihazlarla beraber çalışacak sağlık uygulaması,
  • iWatch : Yıllardır beklenen iOS cihazlarla beraber çalışacak akıllı saat,
  • iBeacon : Bluetooth üzerinden haberleşme teknolojisi ile mobil ödeme sistemi.
  • Ev otomasyon sistemi : Evdeki cihazlara "Made for iPhone" sertifikası kazandırarak kolay yönetimi.
  • Üyelikli müzik servisi: iBeats ile beraber ücretli bir üyelik sistemine geçiş olabilir.
Toplam Girdi: 107
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-MoDeStUs- 5 yıl en beğenilen
@gun

Anladık site sahibisin ama bu kadar paralı olduğunu göstermek için 2 kez aynı apple konusu açmana gerek yok


sitede maşallah reklamsız piksel kalmamış.hatta tavsiyem reklam içinde reklam al derim.taşın suyunu çıkar.
@gunAnladık site sahibisin ama bu kadar paralı olduğunu göstermek için 2 kez aynı apple konusu açmana gerek yoksitede maşalla...
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1 Yanıt Yanıtla +106
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mic 5 yıl
iPhonedo varken.

iOS 8 destekleyen cihazlar:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +83
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senneanlarsindumbelek 5 yıl ZEUS__
ZEUS__
bu sunum apple ın artık çöküşe geçtiğinin kanıtı oldu. son kozlarını oynuyor ama artık geçti borun pazarı sür apple kendini niğdeye. hadi yavrum hade

Adamlar 130 milyon kişi(buyuk kismi androidden)ekstradan ıphone'a gecti diyor sen son kozları diyorsun
ZEUS__bu sunum apple ın artık çöküşe geçtiğinin kanıtı oldu. son kozlarını oynuyor ama artık geçti borun pazarı sür apple kendini niğdeye. ha...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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semih4444 5 yıl
Apple yavaş yavaş açılacak Tim Cook tam ibr kapitalist steve jobs gibi değil (Bkz. iPhone 5C)...
5 sene sonra mac ve ios'u diğer donanımlara da açar çünkü ios'un pazar payı düşmeye başladı sonu os x gibi olacak...
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secrecy 5 yıl
Türkçe siri var mı yok mu?
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Dark Reaver 5 yıl secrecy
malesef yok hocam apple bizi 3 üncü dünya ülkesi olarak görmeye devam ediyor
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evolvo 5 yıl
Windowslu htc hd2 faciasindan sonra gidip iphone 4 aldim. Sonra S4 cikincada hemen s4 aldim ama rehberin yaklasik 8snde acilmasi beni cileden cikardigi ve guvenlik acsindan kafamin rahat etmemesi yuzunden( banka islemlerini telefondan cok sik yapiyorum) ve tek elle kullanimi imkansiz oldugu icin s4u esime verdim ve 5s aldim. Cok fazla widget kullanmayan ve foto va cekmeyen sadece internet icin telefon kullanan birisi icin iphone daha rahat bence. İphone 6 cikinca muhtemelen gecmeyi dusunuyorum.
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Androios 5 yıl evolvo
evolvo

Windowslu htc hd2 faciasindan sonra gidip iphone 4 aldim. Sonra S4 cikincada hemen s4 aldim ama rehberin yaklasik 8snde acilmasi beni cileden cikardigi ve guvenlik acsindan kafamin rahat etmemesi yuzunden( banka islemlerini telefondan cok sik yapiyorum) ve tek elle kullanimi imkansiz oldugu icin s4u esime verdim ve 5s aldim. Cok fazla widget kullanmayan ve foto va cekmeyen sadece internet icin telefon kullanan birisi icin iphone daha rahat bence. İphone 6 cikinca muhtemelen gecmeyi dusunuyorum.


Benim rehber en fazla 2 sn'de açılıyor senin s4 sorunluymuş bence
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Walter White 5 yıl
komple windows phone 8'den çalmışlar
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kalora 5 yıl
Abi bu forumun programı ne durumda yahu bi bitmedi yaptınız ufak bir bildirim programı var oda forumun hatlarını yansıtmıyor şöyle geniş kapsamlı bir program yapılsa artık .
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Suprémacy 5 yıl
Arkadaş bu kadar gerekli gereksiz ozellik geleceğine artık şarj sürelerini artırsınlar. Yeterli teknoloji mi yok sanki telefona konusarak evin ışıklarını kapatacagina elinle kapat veya rehbere 0,01 saniye daha hızlı girme ama şu şarj en azından 2 günü rahat çıkartsın artık elimizde şarj aletleriyle gezmeyelim. Sözüm sadece apple değil tüm firmalara.


Not: Bu mesaj %5 şarj ile atılmıştır.
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Hopelesss 5 yıl
ya bırak eskisi gibi değil dh microsoft un lansmanı varken neden koymadı dh ayrıca wp ye o kadar beta aşamasında güncelleme geldi hiç değinilmedi ama ios veya androide ufak bi uygulama güncelleme bile gelse hemen videosu çekilir reklamlarda cabası çok paracı oldu bunlar çok
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Scho 5 yıl
iPhone 6 tanıtıldı mı? Göremedim hiçbir yerde resmi fotoğraf-video?
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Samet713 5 yıl
iyikide gaz bombası atmamışlar
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tgezer 5 yıl
Mustafa bi konuşmadı gitti .
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enevre 5 yıl
Bende memnun kaldim valla fayda sagliyacak yenilikler.
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Dreamer Apartment 5 yıl
Afedersiniz ama S4'te S5'te bile 5-10 megabaytlık Retrica'da efekt değiştiriken kasılma oluyorsa ne yazık ki androide sıcak bakmam. Donanım güçlü deniyor; 8 çekirdekler, 4 çekirdekler havada uçuşuyor; 2GB 3GB ramler düello yapıyor. Ama gel gör ki 5S'in 1GB rami ile 2 çekirdeğini geçemiyorlar. Teknoloji marketine gidin veya karşılaştırma videolarını izleyin. Spiderman, retrica, instagram, GTA SA, Fotor gibi oyun/uygulamaları deneyin aradaki farkı göreceksiniz. Dolayısıyla optimizasyon olmadan donanım bir işe yaramıyor. Varsın özgürlük olsun. Stabiliteyi özgürlüğe yeğlerim.
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nightdrive 5 yıl Dreamer Apartment
Dreamer Apartment
Afedersiniz ama S4'te S5'te bile 5-10 megabaytlık Retrica'da efekt değiştiriken kasılma oluyorsa ne yazık ki androide sıcak bakmam. Donanım güçlü deniyor; 8 çekirdekler, 4 çekirdekler havada uçuşuyor; 2GB 3GB ramler düello yapıyor. Ama gel gör ki 5S'in 1GB rami ile 2 çekirdeğini geçemiyorlar. Teknoloji marketine gidin veya karşılaştırma videolarını izleyin. Spiderman, retrica, instagram, GTA SA, Fotor gibi oyun/uygulamaları deneyin aradaki farkı göreceksiniz. Dolayısıyla optimizasyon olmadan donanım bir işe yaramıyor. Varsın özgürlük olsun. Stabiliteyi özgürlüğe yeğlerim.

Tartıştığımız telefonlar ve teknolojik aletlerden çok yaşam görüşlerimiz olmuş.Büyük firmaların daha şimdiden buna yön vermesi oldukça karamsar bir düşünce.Gelecek neler getirecek kim bilir...
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