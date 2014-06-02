Apple'ın WWDC 14 Etkinliği Canlı Yayını Bu Akşam 19:30'da

@Can Tunçer WWDC 2014 etkinliği önemli değişiklikler ile sona erdi.

@Can Tunçer iPhone 4S ve iPad 2 üzeri

@Can Tunçer iOS 8 betası bugün başlıyor

@Can Tunçer Swift'in demo tanıtımı yapılıyor

@Can Tunçer Swift'in daha hızlıi güvenli, modern ve interakfit olduğu söyleniyor

@Can Tunçer Yeni progamlama dili Swfit tanıtılıyor

@Can Tunçer XCode hakkında bilgiler veriliyor

@Can Tunçer Video da gösterilen Zen Garden iOS 8'den sonra ücretsiz olarak kullanıma sunulacak

@Can Tunçer Metal'in performansını gösteren harika bir video gösteriliyor

@Can Tunçer Metal ile sıcaklık düşerek çok çekirdekşi işlem performansı artıyor

@Can Tunçer Metal ile OpenGL katmanı kısılıyor ve önemli geliştiriciler ile çok daha performanslı ve kaliteli oyunlar elde edilebiliyor

@Can Tunçer HomeKit, Siri entegrasyonu ile garaj kapsını kapatabiliyor, ışıkları kapatıyor veya sıcaklığı düşürebiliyor

@Can Tunçer HomeKit ile ev içi otomasyonu kuruluyor

@Can Tunçer Touch ID bilgileri diğer uygulamalar tarafında elde edilemiyor. Ayrıca kamera temelli yeni geliştirmeler ve manuel özellikler geliyor

@Can Tunçer Touch ID yani parmak okuma teknolojisinin oldukça sevildiği ve diğer uygulamalar tarafından kullanılabileceği belirtiliyor.

@Can Tunçer Touch ID hakkında bilgi veriliyor

@Can Tunçer iOS 8'e diğer geliştiriciler tarafında hazırlanan klavyeler yüklenebiliyor

@Can Tunçer Safari ile farklı dillerdeki siteler yüklenen Bing Translator ile çevrilebiliyor. Bu çeviri canlı olarak sitede yapılıyor.

@Can Tunçer Bildirim merkezine eklenen ufak widget'ler ile futbol takımları gibi konularda hızlı bilgi alınabiliyor

@Can Tunçer Yeni altyapı sayesinde uygulamalar içerisine diğer birçok özellik dahil edilebiliyor. Örneğin bir fotoğraf düzenleme için dahili sistem yanında diğer eklenti uygulamaları da kullanılabiliyor.

@Can Tunçer Yazılım geliştirme kiti hakkında bilgiler veriliyor

@Can Tunçer Craig Federighi yeniden sahnede

@Can Tunçer Apple Store'de artık uygulamalar hakkında ufak videolar yer alıyor. Ayrıca TestFlight isimli bölümde Beta testleri (Geliştirici davetiyeli) yapılabiliyor.

@Can Tunçer Kullanıcılar artık birden fazla uygulamayı bir seferde özel paketler halinde satın alabiliyor.

@Can Tunçer Apple Store'da kategori temelli yeni uygulama keşfedilebiliyor, en çok aranan kelimeler görünebiliyor. Sonsuz gezinme geliyor ve benzer uygulamalar seçilebiliyor.

@Can Tunçer Apple Store'da 1.2 milyon uygulama bulunuyor. App Store'u her yıl 300 milyon kişi ziyaret ediyor, 75 milyar uygulama indiriliyor

@Can Tunçer Tim Cook yeniden sahnede ve geliştirici araçları hakkında konuşuyor

@Can Tunçer iOS 8 ile Siri artık 22 yeni dil tanıyor ve ses tanıma yapabiliyor.

@Can Tunçer İlk Clod depolama 5GB'a kadar ücretsiz. 20GB 0,99$, 200$ 3,99$ aylık

@Can Tunçer OS X 10.10 Yosemite üzerinde fotoğraf düzenleme araçları tanıtılıyor

@Can Tunçer iOS üzerinde yapılan bir fotoğraf düzenlemesi iPad üzerinde devam ettirilebiliyor ve arada iCloud temelli iletişim kuruluyor.

@Can Tunçer Smart Editing ile fotoğraf düzenleme basitleşiyor ve yapılan değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgiler alınabiliyor. Otomatik yanında manuel ayarlamalar da yapılabiliyor.

@Can Tunçer Smart Editing ile fotoğraflar hızlı şekilde düzenlenebiliyor.

@Can Tunçer iOS 8 ile fotoğraflar arasında arama yapmak artık çok daha kolay

@Can Tunçer Famil Sharing aynı zamanda aile arasında satın alınan içerikler de paylaşabiliyor. 6 aile üyesine kadar destek var ve aynı kredi kartı kullanılabiliyor.

@Can Tunçer iOS 8'le gelen Family Sharing özelliği, aile arasında fotoğraf, takvim, hatırlatma listesi paylaşılabiliyor ve çocukların cihazları harita üzerinden gösterebiliyor.

@Can Tunçer Mayo Clinic uygulamasıyla hasta ile doktor arasında daha etkili bir iletişim kurulabiliyor

@Can Tunçer iOS 8 ile gelen HealthKit ve Health ile sağlık ve aktivite bilgileri tek bir uygulamada toplanıyor

@Can Tunçer Şirket bazlı satın alınan iOS cihazlar özel uygulamalara hızlı şekilde kavuşabiliyor

@Can Tunçer Craig Federighi yeniden sahnede

@Can Tunçer Sesli mesajlar kulağa götürünce açılıyor, yollamak için de aynı yol kullanılabiliyor.

@Can Tunçer iOS 8 ile yollanan sesli ve görüntülü mesajlar direkt olarak mesaj penceresinde görüntülenebiliyor.

@Can Tunçer iOS 8'de mikrofon butonu üzerinden sesli mesaj yollanabiliyor. Mesajlaşılan kişiler hakkında harita temelli bilgiler alınabiliyor ve görüşmelere yeni kişiler eklenebiliyor. Yapılan görüşmelerin görselleri bir arada tutuluyor.

@Can Tunçer iOS 8 ile grup mesaj geliyor ve grup için birçok değişiklik yapılabiliyor

@Can Tunçer iOS 8'in yazı tavsiye özelliği kişiye göre öneri sunabiliyor. Türkçe şimdilik destekli diller arasında görülmüyor

@Can Tunçer iOS 8 artık yazılanlar hakkında otomatik öneriler sunabiliyor. Bu sayede çok daha hızlı yazı yazılabiliyor

@Can Tunçer iOS 8'de Spotlight ile artık uygulamalar aranabiliyor, girilen içeriğe bağlı olarak örneğin Wikipedia bilgileri geliyor ve ya filmler hakkında hızlı bilgiler edinebiliyor

@Can Tunçer iOS 8'in dahili e-posta istemcisi gelişmiş kaydırma ve hızlı erişim özellikleri sunuyor

@Can Tunçer iOS 8 ile direkt olarak bildirim üzerinde Facebook temelli beğenme gerçekleştirilebiliyor

@Can Tunçer iOS 8'nin kilit ekranında farklı seçimler yapılabiliyor

@Can Tunçer iOS 8 ile Mail yazma sırasında diğer e-posta içeriklerine erişim imkanı getirilmiş

@Can Tunçer iOS 8'in de bildirim sistemi yenilenmiş durumda. Artık interaktif bildirim sistemi var ve böylece direkt olarak yukarıdan etkileşim sağlaabiliyor

@Can Tunçer Craig Federighi yeniden sahnede

@Can Tunçer iOS 8'in geliştiricilere daha iyi olanaklar sunacağı söyleniyor

@Can Tunçer iOS 8 resmi olarak tanıtıldı

@Can Tunçer Android'in zararlı yazılımlar hakkındaki kötü durumu anlatıldı

@Can Tunçer Android'e göre en son sürüm mobil işletim sistemine iOS tarafında daha yüksek oranda geçiş yapıldı

@Can Tunçer Tim Cook'a göre iOS 7 işletim sistemi %97 oranında beğenildi.

@Can Tunçer 100 milyon iPod Touch, 200 milyon iPad, 500 milyon iPhone satışı yapıldı. Geçtiğimiz yıl 130 milyon yeni kullanıcı ilk Apple cihazını satın aldı. Bu kullanıcıların çoğu Android'den geldi.

@Can Tunçer Tim Cook, sıranın iOS'e geldiğini söylüyor

@Can Tunçer Tim Cook yeniden sahnede

@Can Tunçer OS X 10.10 Yosemite geliştircilere bugün açılıyor. Diğer kullanıcılara ise sonhabar aylarında ücretsiz olarak geliyor.

@Can Tunçer Craig Federighi, Mac üzerinden Dr. Dre'yi arıyor

@Can Tunçer Handoff hakkında demo gösterimi yapılıyor

@Can Tunçer Artık Mac bilgisayarlar üzerinden telefon görüşmesi yapılabiliyor

@Can Tunçer Handoff özelliğiyle OS X ile iOS cihazlar arasında ortak çalışma yapılabiliyor. Örneğin iOS cihazda başlanan bir mail hızlı şekilde Mac üzerinde bitirilebiliyor.

@Can Tunçer Craig Federighi yeniden sahnede

@Can Tunçer Mail uygulaması içerisinde artık çizim yapılarak işaretleme yapılabiliyor.

@Can Tunçer Yeni Safari ile sekmeler arasında daha hızlı geçiş yapılabiliyor.

@Can Tunçer Safari artık arama barında Wikipedia tarzı noktalardan öneri verebiliyor

@Can Tunçer Safari'nin arama barından direkt olarak favori sayfalara erişim sağlanabiliyor.

@Can Tunçer Safari artık daha hızlı çalışarak daha az enerji tüketiyor

@Can Tunçer Safari'nin yeni eklenen pencere seçeneğiyle gizli gezinti yapılabiliyor.

@Ekrem71 Spotlight önerileri artık Safari arama çubuğunda da internet için gösterilecek

@Can Tunçer Safari ile dahili olarak RSS kaydı yapılabiliyor ve gelişmiş paylaşma özellikleri dikkat çekiyor.

@Can Tunçer Safari'nin yeni tasarımıyla içeriklere daha iyi odaklanabiliyor.

@Ekrem71 Kullanıcılar iCLoud Drive ile dosyalarını ve dökümanlarını depolayabilecek

@Can Tunçer Mail Drop ile büyük boyutlu dosyalar e-posta temelinde aktarabiliyor. 5GB'a kadar destek verilen bu eklentiler şifreleniyor

@Ekrem71 iCLoud artık kişisel bir depolama alanı haline geldi ve iCloud Drive adını aldı

@Can Tunçer iCloud Drive tanıtılıyor

@Ekrem71 Arama özelliği yine iOS'daki gibi oldukça gelişmiş. Aranan kelime hem internet hem de sistem içerisinde aranıyor ve görsel olarak sonuçlar zenginleştiriliyor.

@Can Tunçer Spotlight ile ayrıntılı internet araması yapılabiliyor

@Can Tunçer Spotlight üzerinden direkt olarak yüklü uygulamaların dokümanları açılabiliyor

@Ekrem71 Alttaki menü barında sade ikonlar göze çarparken arka plan olarak gri bir yapı tercih edilmiş

@Can Tunçer Bildirim merkezine farklı "widget" eklentileri dahil edilebiliyor.

@Ekrem71 Bildirim merkezinde iOS 7'de olduğu gibi hava durumu, borsa bilgileri, bildirimler günlük veya toplu olarak görülebiliyor

@Can Tunçer Yosemite ile gelen mesajlar uygulaması da şeffaf yapısıyla dikkat çekiyor

@Can Tunçer Yeni takvim uygulaması günlük görüntü de sunuyor

@Can Tunçer Craig Federighi, OS X 10.10 Yosemite hakkında bir sunum gerçekleştiriyor

@Can Tunçer Yosemite'nin bildirim merkezi artık günlük görüntü sunuyor ve genişletilebiliyor. Hızlı arama ve uygulama başlatma için eklenen Spotlight merkezde şeffa şekilde açılıyor ve aramalardan ayrıntılı bilgiler elde edilebiliyor

@Can Tunçer OS X 10.10 Yosemite ile "siyah" renk seçeneğin de geliyor

@Can Tunçer OS X 10.10 ile şeffaf pencereler devreye giriyor ve bu şefaflık dock bölümünde de devam ediyor

@Can Tunçer OS X 10.10'un tasarımı iOS 7 ile büyük benzerlikler taşıyor. Çok sade bir yapı karşımızda.

@Can Tunçer OS X 10.10'un adı "Yosemite" olarak belirlendi

@Can Tunçer 40 milyon OS X Mavericks yüklemesi yapıldı

@Can Tunçer Endüstri geneli düşerken, Mac satışları yükseliyor

@Can Tunçer 9 milyon kayıtlı geliştirici mevcut

@Can Tunçer Tim Cook geliştiriciler hakkında bilgiler aktarıyor

@Can Tunçer Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıktı.

@Ekrem71 Apple'ın Android'e de göndermelerde bulunduğu etkinlik reklamları dönmeye başladı

@Ekrem71 @import url(http://admin.donanimhaber.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css); Apple'ın iOS 8'de temel fotoğraf görüntüleme ve metin yazma için iki yeni uygulama sunacağı belirtiliyor <img src='https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/3e9b52b9-47c3-4872-bf9d-da76f4605409.jpg' alt='' />

@Can Tunçer WWDC 2014 yayını aktif hale getirildi

@Can Tunçer Etkinlik alanında çekilen fotoğraf üzerinde kırmızı renkli iTunes logosu yanında, yenilenmiş ayarlar, kişiler, takvim, notlar ve Safari simgeleri de açık şekilde görülebiliyor.

@Can Tunçer Ortaya çıkan OS X 10.10 görselinde kırmızı renkli iTunes logosu dikkat çekiyor.

@Can Tunçer WWDC 2014 etikinlik alanında resmi olmayan ilk fotoğraflar gelmeye başladı. İşte iOS 7'nin tasarım çizgisiyle hazırlanan OS X 10.10 https://www.donanimhaber.com/images/images/liveblog/b3a37a41-b30f-43a1-a000-0b6b0abbb341.jpeg