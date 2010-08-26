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Apple'ın geleneksel Eylül etkinliği 1 Eylül'de düzenlenecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,7b
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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iPhone 4'ü 24 ülkede daha satışa sunmaya hazırlanan Apple, birçok basın kuruluşuna gönderdiği davetiye ile 1 Eylül'de Türkiye saatiyle 20:00'de müzik üzerine özel etkinlik yapacağını duyurdu. Önceki senelerde düzenlenen benzer etkinlikler genelde Eylül'ün ikinci haftasında yapılıyordu.

Bu sene de her zamanki gibi Yerba Buena Center for the Arts'da düzenlenecek olan etkinlikte Apple'ın donanımsal olarak daha daha güçlü ve FaceTime destekli 4.Nesil iPod Touch ile iPod ailesinin diğer üyelerinin yeni jenerasyonlarını tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kimi kaynaklar, ayrıca, Apple'ın yeni nesil Apple TV'i "iTV" ismiyle 99 dolardan satışa sunacağını ve iTunes Store üzerinden iTV ile bağlantılı olarak TV Show'larını 99 cent'ten 48 saatliğe kiralama imkanı vereceğini iddia ediyor.


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çatallastik 9 yıl
Bende ağustos ayında neden bu kadar ipod touch satıyorlar diyordum, rekabet ortamı bile oluştu bi ara 2.el forumunda =)
Satanlar sattı satamayanlar, bu fiyata satmam ben diyip koleksiyonuna koyar 4G çıkarsa.
Apple in adeti zaten aileye yeni bir "G" geldiğinde eskilerinden fiyat kırıp yenisine koyuyorlar =)
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emre_small 9 yıl
türkiye saati ile kaçta başlayacak
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Ravenholme 9 yıl
ios 4.1'i de çıkarırlar mı acaba aynı gün.
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Brainy 9 yıl
1 Gün Kaldi Cok Sabirsizlaniyorum.
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Batuist 9 yıl
telefon özelliği olmayan iphone=ipod
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Buzmavisi 9 yıl
telefon özelliği yoksa iphone ile ipod aynı o zaman :) Tamam tamam şakaydı :)
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alimakkaya 9 yıl
ipod ?!
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AhmedKaymakcı 9 yıl

alimakkaya

ipod ?!

ipodun da tanıtılması bekleniyor.
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