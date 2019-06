Apple'ın geleneksel Eylül etkinliği 1 Eylül'de düzenlenecek

iPhone 4'ü 24 ülkede daha satışa sunmaya hazırlanan Apple, birçok basın kuruluşuna gönderdiği davetiye ile 1 Eylül'de Türkiye saatiyle 20:00'de müzik üzerine özel etkinlik yapacağını duyurdu. Önceki senelerde düzenlenen benzer etkinlikler genelde Eylül'ün ikinci haftasında yapılıyordu.

Bu sene de her zamanki gibi Yerba Buena Center for the Arts'da düzenlenecek olan etkinlikte Apple'ın donanımsal olarak daha daha güçlü ve FaceTime destekli 4.Nesil iPod Touch ile iPod ailesinin diğer üyelerinin yeni jenerasyonlarını tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kimi kaynaklar, ayrıca, Apple'ın yeni nesil Apple TV'i "iTV" ismiyle 99 dolardan satışa sunacağını ve iTunes Store üzerinden iTV ile bağlantılı olarak TV Show'larını 99 cent'ten 48 saatliğe kiralama imkanı vereceğini iddia ediyor.