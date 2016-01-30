Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın gizli mühendislik ekibi VR üzerine çalışıyor

Apple teknoloji dünyasındaki gelişimi ve değişimi gizlice takip ediyor.Bu kez dev şirketin yüzlerce kişilik bir sanal gerçeklik ekibine sahip olduğu iddia edildi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın gizli mühendislik ekibi VR üzerine çalışıyor
 
Hafta başında Apple düzenlediği bir toplantıyla son çeyreğe ait gelirlerini ve satış rakamlarını paylaştı. Toplantıda önemli satış rakamlarının yanı sıra Apple CEO'su Tim Cook'a sorulan bir soru, ve Cook'un cevabı da oldukça ilgi çekiciydi.

Tim Cook, gazetecinin sorduğu sanal gerçeklik sorusuna " VR'ın boş teknoloji olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten havalı ve ilginç uygulama alanları var" yanıtını verdi. Bu yanıt "Apple sanal gerçeklik konusunda çalışmalar yapıyor" şeklinde yorumlanırken Financial Times'da yeni bir iddia ile bu argümanı destekledi.
İddiaya göre ABD'li teknoloji devi bünyesinde yüzlerce kişilik bir VR ekibi barındırıyor. Bu ekip şirketin satın almalarla bünyesine kattığı diğer şirketlerden gelen kişiler ve rakip şirketlerden transfer edilen çalışanlardan oluşuyor. Özellikle Hololens takımı ve Lytro gibi kamer şirketlerinden gelen transferlerin VR ekibine dahil edildiği söyleniyor.

Project Tango projesinde yer alan ve 3D tarama konusunda deneyimli Flyby Media'da son zamanlarda Apple bünyesine katılan şirketlerden birisi. Bunun yanı sıra PrimeSense,Metaio ve FaceShift satın almaları da bu konuda önemli bir kaynak yaratacak nitelikte. Şirketin nasıl bir VR konsepti üzerinde çalıştığı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2016/01/29/apple-reportedly-has-a-huge-secret-vr-team/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
güzel iş çıkarırlar ama çok para ister..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frood 3 yıl
guzel is cikarma meselesi eskide kaldi. watch'da da gordugumuz uzere artik ses getiren urunler uretemiyor malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
apple vr daha kötü gösterir 2 kat daha pahalı olur
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erturkcan2 3 yıl
VR dan bahsettikten sonra ne olduğu konusu da özetle açıklansa süper olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 3 yıl

Sonunda Apple Vr'yi de keşfetti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl
O kadar gizliki gizlilikten olup bitiyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nuverti 3 yıl
Gizli filan degil aslında. Herkes vr yapıyor apple cıkıp ben yapmacagım diyemez.
İphone 7+ ile vr nin de gelmesini 7s+ ilede tam uyumlu olmasını bekliyorum.

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Doom II 3 yıl Nuverti
apple bir teknolojiyi kullanacaksa tam olgunlaşıp sorunsuz hale gelmeden cihazlarında sunmuyor o yüzden 7'de gelir yarım yamalak çalışır 7s'de tam oturur öyle bir şey olmaz gelirse tam gelir eğer böyle bir çalışma varsa, isim değişikliğine gidilmediği takdirde iphone 8'den önce vr desteğini göremeyiz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aslanhan. 3 yıl
Are you disco ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ClickDann 3 yıl
Başlığı okurken iki kere düşündüm.Halâ düşünüyorum.What you mean ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulo206 3 yıl
Başlığı değiştirin. Devrik cümle!
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 3 yıl
Teşekkürler arkadaşlar, düzenlendi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 3 yıl ClickDann
Teşekkürler arkadaşlar, düzenlendi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4599 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sanal gerçeklik, vr ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite: Telefon üreticilerinin 2015 performansı, Xiaomi Mi5 ve dahası... 3 yıl Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı 3 yıl Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı! 3 yıl Konsol satışlarında PS4'ün liderliği sürüyor 3 yıl The Division GTX980Ti Ultra Detay inceleme videosu 3 yıl Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı 3 yıl Geleceğin sporu drone yarışları Şubat ayında başlıyor [Video] 3 yıl Samsung Galaxy J7 2016 sızıntıları başladı 3 yıl AMD'nin efsane mühendisi Jimmy Keller, Tesla'ya transfer oldu 3 yıl Amerikan tüketicilerinin otomobillere yaklaşımı, 2015 Google verileri ile kendini belli ediyor 3 yıl Elon Musk artık Tesla Motors'un beşte birine sahip! 3 yıl HTC'nin yeni amiral gemisinde One A9 izleri 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin en net görselleri sızdırıldı 3 yıl Özlemini çektiğimiz akıllı saat geldi mi? Casio'nun yeni modelini kullandık 3 yıl House of Cards 5.sezon onayını aldı 3 yıl Apple'ın 2016 yılında 20 milyon Mac satması bekleniyor 3 yıl SilverStone'dan üst seviye Strider Titanium güç kaynağı serisi 3 yıl Ambilight teknolojisini her televizyona getiren yeni cihaz: DreamScreen 3 yıl YouTube bildirimlerine "Daha Sonra İzle" özelliği geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın gizli mühendislik ekibi VR üzerine çalışıyor Sonraki LetterGlow, yeni sürümüyle artık çok daha güçlü 3 yıl Ketchapp'dan sonsuz koşu türünde yeni oyun: The Pit 3 yıl Görme engellilere özel yakınlık başlığı 3 yıl TripAdvisor, 2016 yılında satılan Windows 10 cihazlarında ön yüklü olacak 3 yıl Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri 3 yıl HP, sanal gerçekliğe hazır 3 yıl Dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri Japonya'da yapılıyor 3 yıl Samsung, geçen yıl yarı iletkenlere 30 milyar dolar harcadı 3 yıl 2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek 3 yıl Yeni güncelleme Snapchat'te arkadaş eklemeyi kolaylaştırıyor 3 yıl Samsung, 144Hz yenileme hızına sahip 2K monitör üzerinde çalışıyor 3 yıl Tesla, Powerwall kurulumlarına başlıyor 3 yıl 2si1 "Sade" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Casper, 25’inci Yılına Ödüller İle Başladı 3 yıl Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil 3 yıl Apple, bazı priz adaptörleri için değişim programı başlatıyor 3 yıl Durgunluk, Sony'nin sensör birimini vurdu 3 yıl Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi 3 yıl Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim