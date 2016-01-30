Apple'ın gizli mühendislik ekibi VR üzerine çalışıyor

Hafta başında Apple düzenlediği bir toplantıyla son çeyreğe ait gelirlerini ve satış rakamlarını paylaştı. Toplantıda önemli satış rakamlarının yanı sıra Apple CEO'su Tim Cook'a sorulan bir soru, ve Cook'un cevabı da oldukça ilgi çekiciydi.

Tim Cook, gazetecinin sorduğu sanal gerçeklik sorusuna " VR'ın boş teknoloji olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten havalı ve ilginç uygulama alanları var" yanıtını verdi. Bu yanıt "Apple sanal gerçeklik konusunda çalışmalar yapıyor" şeklinde yorumlanırken Financial Times'da yeni bir iddia ile bu argümanı destekledi.

Project Tango projesinde yer alan ve 3D tarama konusunda deneyimli Flyby Media'da son zamanlarda Apple bünyesine katılan şirketlerden birisi. Bunun yanı sıra PrimeSense,Metaio ve FaceShift satın almaları da bu konuda önemli bir kaynak yaratacak nitelikte. Şirketin nasıl bir VR konsepti üzerinde çalıştığı ise şimdilik bilinmiyor.

İddiaya göre ABD'li teknoloji devi bünyesinde yüzlerce kişilik bir VR ekibi barındırıyor. Bu ekip şirketin satın almalarla bünyesine kattığı diğer şirketlerden gelen kişiler ve rakip şirketlerden transfer edilen çalışanlardan oluşuyor. Özellikle Hololens takımı ve Lytro gibi kamer şirketlerinden gelen transferlerin VR ekibine dahil edildiği söyleniyor.