Apple'ın iPad ve iPhone modelleri ile sunum yapmanın kolay yolu, "X-Pointer"









Herhangi bir ortamda sunum yapmak için genelde profesyonel sunum aparatlarından yararlanılır ya da devamlı olarak bilgisayar başından işlemler gerçekleştirilir. Bu tarz durumları kolaylaştırmak adına geliştirilen X-Pointer ile, iPhone ya da iPad üzerinden sunumlarınızı yönetebileceksiniz.

X-Pointer iki amaçlı geliştirilmiş bir araç. Cihaz iPhone 3G/3GS/4G/4GS/5, iPad 1/2/3 ve iPad mini modelleri ile çalışabiliyor. Oldukça ufak boyutlarda olan X-Pointer, çalışacağı cihaza 3.5" kulaklık girişinden bağlanıyor, üzerinde dahili bir lazer işaretçiye sahip ve bilgisayar ile arasındaki bağlantıyı Wi-Fi teknolojisi sayesinde kablosuz olarak sağlıyor. Bu bağlantı bilgisayara kurulan Xpointer Server isimli program ve telefona kurulan X-Presenter App ile sağlanıyor. Telefon ve bilgisayar arasında bağlantı kurulduktan sonra fare dahil bütün bilgisayar fonksiyonları kontrol edilebiliyor. Cihazın diğer bir özelliği ise, bir adet tutacak ile beraber kalem olarak kullanılabilmesi. X-Pointer satın alındığı zaman beraberinde gelen tutma aparatı sayesinde dokunmatik ekranlar üzerinde kalem olarak kullanılabiliyor.

Oldukça faydalı özelliklere sahip olan X-Pointer, üretici firma olan Satechi'nin resmi sitesinden $40 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.satechi.net/index.php/new-products/x-pointer-mobile-presenter