Apple'ın iPad ve iPhone modelleri ile sunum yapmanın kolay yolu, "X-Pointer"

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Herhangi bir ortamda sunum yapmak için genelde profesyonel sunum aparatlarından yararlanılır ya da devamlı olarak bilgisayar başından işlemler gerçekleştirilir. Bu tarz durumları kolaylaştırmak adına geliştirilen X-Pointer ile, iPhone ya da iPad üzerinden sunumlarınızı yönetebileceksiniz.
X-Pointer iki amaçlı geliştirilmiş bir araç. Cihaz iPhone 3G/3GS/4G/4GS/5, iPad 1/2/3 ve iPad mini modelleri ile çalışabiliyor. Oldukça ufak boyutlarda olan X-Pointer, çalışacağı cihaza 3.5" kulaklık girişinden bağlanıyor, üzerinde dahili bir lazer işaretçiye sahip ve bilgisayar ile arasındaki bağlantıyı Wi-Fi teknolojisi sayesinde kablosuz olarak sağlıyor. Bu bağlantı bilgisayara kurulan Xpointer Server isimli program ve telefona kurulan X-Presenter App ile sağlanıyor. Telefon ve bilgisayar arasında bağlantı kurulduktan sonra fare dahil bütün bilgisayar fonksiyonları kontrol edilebiliyor. Cihazın diğer bir özelliği ise, bir adet tutacak ile beraber kalem olarak kullanılabilmesi. X-Pointer satın alındığı zaman beraberinde gelen tutma aparatı sayesinde dokunmatik ekranlar üzerinde kalem olarak kullanılabiliyor.
Oldukça faydalı özelliklere sahip olan X-Pointer, üretici firma olan Satechi'nin resmi sitesinden $40 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
http://www.satechi.net/index.php/new-products/x-pointer-mobile-presenter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Marketten kaldırlan uygulamarın hepsinin geçerli bir sebebi vardır. Eğer bu kurallara aşarsan uygulaman kalkar bu kadar basit. Appledan izin almalarına gerektircek bir durum yok, ama elbette böyle bir şeyden apple ın haberi vardır. Bu kalem yalnız bir stylus değil. Ayrıca Steve in ilk iphoneu tanıtırken söylemek istediği bu ekranı stylus olmadan kullancaksınız. İsteyen adam eliyle isteyen kapasitif kalemlerle kullanır. Draw somethingte mesela bir kalem daha fazla işe yarar. BUradaki nokta 2007 yılında çıkan iphoneda sadece stylus la kullanma zorunluğun ortada kalkması ve çoklu dokunmatik ve aşırı hassas bir ekranın kullanıldığı yönündeydi.
Steve jobs varkende stylus kalemler vardı :)
Şey mi deselerdi işte bizim en önemli ceo muz Apple ın kurucusu istemiyor siz bunu üretemezsiniz mi deselerdi :)
Her ürünün bir alıcısı vardır unutmayın. Apple aksesuarlarıylada çok ön plana çıkan bir firma gidip bunu engellicek hali yok tabi ki çıkar diycekler
Ki haberde tam olarak kalem haberi değil yani sunum için üretilmiş bir cihaz kalem işlevide görebiliyor
doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey olsa gerek bu daha telefon ortada yok. ama senin böyle bişey yazman gösteriyorki fanlar bu telefondan korkuyor sanırıms ende apple fanısın
Haberi okudun mu?
Okudum. Hatta altındaki Jobs'un 2007 deki konuşmasına flash back yaptım. Hatta Ayfuncuların "olum biz çağ atladık siz hala çivi yazısına devam mı ediyorsunuz" esprilerini hatırladım da onun içinm geri gidiyor dedim... Neden okuyup okumadığımı merak ettiniz orasını anlamadım...
İyi de bu kalemi Apple mi çıkardı da, kalemi Steve Jobsa mal ediyosunuz.
Bu yazlım desteğini Apple'ın fanboyları vermedi herhalde, bir çok firmaya tazminat davası açan, istemediği yayıncının programlarını marketinden kaldıran bir markadan bahsediyoruz. Apple'ın izni olmadan hem yazılım üretecek, hem donanım geliştirecek. güldürdünüz beni...
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