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Apple'ın iPad ve iPhone modelleri ile sunum yapmanın kolay yolu, "X-Pointer"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın iPad ve iPhone modelleri ile sunum yapmanın kolay yolu,

Herhangi bir ortamda sunum yapmak için genelde profesyonel sunum aparatlarından yararlanılır ya da devamlı olarak bilgisayar başından işlemler gerçekleştirilir. Bu tarz durumları kolaylaştırmak adına geliştirilen X-Pointer ile, iPhone ya da iPad üzerinden sunumlarınızı yönetebileceksiniz.
X-Pointer iki amaçlı geliştirilmiş bir araç. Cihaz iPhone 3G/3GS/4G/4GS/5, iPad 1/2/3 ve iPad mini modelleri ile çalışabiliyor. Oldukça ufak boyutlarda olan X-Pointer, çalışacağı cihaza 3.5" kulaklık girişinden bağlanıyor, üzerinde dahili bir lazer işaretçiye sahip ve bilgisayar ile arasındaki bağlantıyı Wi-Fi teknolojisi sayesinde kablosuz olarak sağlıyor. Bu bağlantı bilgisayara kurulan Xpointer Server isimli program ve telefona kurulan X-Presenter App ile sağlanıyor. Telefon ve bilgisayar arasında bağlantı kurulduktan sonra fare dahil bütün bilgisayar fonksiyonları kontrol edilebiliyor. Cihazın diğer bir özelliği ise, bir adet tutacak ile beraber kalem olarak kullanılabilmesi. X-Pointer satın alındığı zaman beraberinde gelen tutma aparatı sayesinde dokunmatik ekranlar üzerinde kalem olarak kullanılabiliyor.
Oldukça faydalı özelliklere sahip olan X-Pointer, üretici firma olan Satechi'nin resmi sitesinden $40 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca cihaz hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak, ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. 
 
Apple'ın iPad ve iPhone modelleri ile sunum yapmanın kolay yolu,
Apple'ın iPad ve iPhone modelleri ile sunum yapmanın kolay yolu,
Apple'ın iPad ve iPhone modelleri ile sunum yapmanın kolay yolu,

http://www.satechi.net/index.php/new-products/x-pointer-mobile-presenter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IgorStravinsky 6 yıl en beğenilen
Steve Jobs zaten dokunmatiği tanıtırken stylus? NO ! dememiş miydi
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Black_Tower 6 yıl
indirim olmuş 30 $' a inmiş bilginize.
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Yaratık00 6 yıl
stylus'a gülüyorlardı zamanında...
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afavar 6 yıl
devil25
TheTeknolojist
devil25
TheTeknolojist
devil25 Apple geri gitmeye başladı, Biz yeni teknolojiler beklerken olnlar ölüleri mezardan çıkarıyor. Şimdiye kadar put it away yhaccc falan demiyor muyudu Jobs...
Bir daha yorum yapmadan önce haberi okumayı dene.
Al bi tane daha. Okudum. Hatta altındaki Jobsun 2007 deki konuşmasına flash back yaptım. Hatta Ayfuncuların olum biz çağ atladık siz hala çivi yazısına devam mı ediyorsunuz esprilerini hatırladım da onun içinm geri gidiyor dedim... Neden okuyup okumadığımı merak ettiniz orasını anlamadım...
Çünkü bu X bilmemneyi üreten Apple değilde ondan.
Siz bana haberi okudun mu? diye sorarken siz pek yorumları okumamışsınız. İkinci kez yazıyorum Bir çok firmaya tazminat davası açan, istemediği yayıncının programlarını marketinden kaldıran bir markadan bahsediyoruz. Appleın izni olmadan hem yazılım üretecek, hem donanım geliştirecek. mümkün mü sizce?

Marketten kaldırlan uygulamarın hepsinin geçerli bir sebebi vardır. Eğer bu kurallara aşarsan uygulaman kalkar bu kadar basit. Appledan izin almalarına gerektircek bir durum yok, ama elbette böyle bir şeyden apple ın haberi vardır. Bu kalem yalnız bir stylus değil. Ayrıca Steve in ilk iphoneu tanıtırken söylemek istediği bu ekranı stylus olmadan kullancaksınız. İsteyen adam eliyle isteyen kapasitif kalemlerle kullanır. Draw somethingte mesela bir kalem daha fazla işe yarar. BUradaki nokta 2007 yılında çıkan iphoneda sadece stylus la kullanma zorunluğun ortada kalkması ve çoklu dokunmatik ve aşırı hassas bir ekranın kullanıldığı yönündeydi.
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Lord Melkor 6 yıl
devil25
TheTeknolojist
devil25
TheTeknolojist
devil25 Apple geri gitmeye başladı, Biz yeni teknolojiler beklerken olnlar ölüleri mezardan çıkarıyor. Şimdiye kadar put it away yhaccc falan demiyor muyudu Jobs...
Bir daha yorum yapmadan önce haberi okumayı dene.
Al bi tane daha. Okudum. Hatta altındaki Jobsun 2007 deki konuşmasına flash back yaptım. Hatta Ayfuncuların olum biz çağ atladık siz hala çivi yazısına devam mı ediyorsunuz esprilerini hatırladım da onun içinm geri gidiyor dedim... Neden okuyup okumadığımı merak ettiniz orasını anlamadım...
Çünkü bu X bilmemneyi üreten Apple değilde ondan.
Siz bana haberi okudun mu? diye sorarken siz pek yorumları okumamışsınız. İkinci kez yazıyorum Bir çok firmaya tazminat davası açan, istemediği yayıncının programlarını marketinden kaldıran bir markadan bahsediyoruz. Appleın izni olmadan hem yazılım üretecek, hem donanım geliştirecek. mümkün mü sizce?

Steve jobs varkende stylus kalemler vardı :)
Şey mi deselerdi işte bizim en önemli ceo muz Apple ın kurucusu istemiyor siz bunu üretemezsiniz mi deselerdi :)
Her ürünün bir alıcısı vardır unutmayın. Apple aksesuarlarıylada çok ön plana çıkan bir firma gidip bunu engellicek hali yok tabi ki çıkar diycekler
Ki haberde tam olarak kalem haberi değil yani sunum için üretilmiş bir cihaz kalem işlevide görebiliyor
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DH Misafiri 6 yıl
Bunu alacan, kedilere tutacan :)
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DaRKFoRCeS 6 yıl
hala fanatiklik meseleleri bu ülke değişmez ileride gitmez.çakma ingilizce ile Türkçe yi karıştırıp neden birbirinize saçma şeyler yazmaya devam ediyorsunuz.cehalet o doğuştan birşey birbirine fan yazacağınıza öncelikli sorunlarınıza bakın firmaların derdi sizi baya gerdi.2 dakika ben bunu yazıyorum ama neden yazıyorum diye sorsanız olmaz.direk fan fan fan.Türkçe yi kullanmayın ingilizce yazın anlamayanlar bari cevap vermesin.
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CoreXXX 6 yıl
hKncnnrT
Xperia z ciler gelmemis buraya hayret :D

doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey olsa gerek bu daha telefon ortada yok. ama senin böyle bişey yazman gösteriyorki fanlar bu telefondan korkuyor sanırıms ende apple fanısın
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afavar 6 yıl
devil25
Apple geri gitmeye başladı, Biz yeni teknolojiler beklerken olnlar ölüleri mezardan çıkarıyor. Şimdiye kadar put it away yhaccc falan demiyor muyudu Jobs...

Haberi okudun mu?
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ST4LK3R 6 yıl afavar
afavar

devil25

Apple geri gitmeye başladı, Biz yeni teknolojiler beklerken olnlar ölüleri mezardan çıkarıyor. Şimdiye kadar put it away yhaccc falan demiyor muyudu Jobs...


Haberi okudun mu?

Okudum. Hatta altındaki Jobs'un 2007 deki konuşmasına flash back yaptım. Hatta Ayfuncuların "olum biz çağ atladık siz hala çivi yazısına devam mı ediyorsunuz" esprilerini hatırladım da onun içinm geri gidiyor dedim... Neden okuyup okumadığımı merak ettiniz orasını anlamadım...
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ZenithQ 6 yıl
IgorStravinsky
Steve Jobs zaten dokunmatiği tanıtırken stylus? NO ! dememiş miydi

İyi de bu kalemi Apple mi çıkardı da, kalemi Steve Jobsa mal ediyosunuz.
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ST4LK3R 6 yıl ZenithQ
ZenithQ

IgorStravinsky

Steve Jobs zaten dokunmatiği tanıtırken stylus? NO ! dememiş miydi


İyi de bu kalemi Apple mi çıkardı da, kalemi Steve Jobsa mal ediyosunuz.

Bu yazlım desteğini Apple'ın fanboyları vermedi herhalde, bir çok firmaya tazminat davası açan, istemediği yayıncının programlarını marketinden kaldıran bir markadan bahsediyoruz. Apple'ın izni olmadan hem yazılım üretecek, hem donanım geliştirecek.
güldürdünüz beni...
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PwaGG 6 yıl
Xperia z ciler gelmemis buraya hayret :D
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