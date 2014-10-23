Apple’ın ilk ticari ürünü, açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu

Apple 1 yani Apple’ın ticari anlamdaki ilk ürünü olarak kabul edilen bilgisayarı, yıllar sonra NewYork’ta düzenlenen bir müzayedede koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Rekor bir fiyatla alıcı bulan ürün, 300 ile 500 Bin Dolar olması beklenen rakamı da aşarak 905.000 Dolar’a satıldı.





Yaklaşık 200 tane üretilen Apple 1 bilgisayarları, Steve Jobs’ın ailesine ait garajda Steve Wozniak tarafından tek tek üretildi. Çalışır durumdaki ürünün kod numarası 01-0070 olarak görülüyor. 1976 yılında 50 tanesi The Byte Shop tarafından 666,66 Dolar’a satılan ürünlere ek olarak Wozniak ve Jobs 150 adetlik daha üretim gerçekleştirmiş. Kalan miktarın satışını ise Steve Jobs’ın çevresi ve diğer satış noktaları aracılığı ile gerçekleştirdiği biliniyor.





The Henry Ford Vakfı tarafından satın alınan ürün, bir müzede sergilenecek. Hali hazırda 50’den az sayıda Apple 1’in varlığı biliniyor. Çok ciddi paralara alıcı bulan ilk Apple ürünleri için geçtiğimiz yıl düzenlenen iki ayrı müzayedede 330.000 ve 671.400 Dolar gibi rakamlar dile gelmişti.