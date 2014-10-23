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Apple’ın ilk ticari ürünü, açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu

Apple 1 yani Apple’ın ticari anlamdaki ilk ürünü olarak kabul edilen bilgisayarı, yıllar sonra NewYork’ta düzenlenen bir müzayedede koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Rekor bir fiyatla alıcı bulan
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple’ın ilk ticari ürünü, açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu
Apple 1 yani Apple’ın ticari anlamdaki ilk ürünü olarak kabul edilen bilgisayarı, yıllar sonra NewYork’ta düzenlenen bir müzayedede koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Rekor bir fiyatla alıcı bulan ürün, 300 ile 500 Bin Dolar olması beklenen rakamı da aşarak 905.000 Dolar’a satıldı.

Yaklaşık 200 tane üretilen Apple 1 bilgisayarları, Steve Jobs’ın ailesine ait garajda Steve Wozniak tarafından tek tek üretildi. Çalışır durumdaki ürünün kod numarası 01-0070 olarak görülüyor. 1976 yılında 50 tanesi The Byte Shop tarafından 666,66 Dolar’a satılan ürünlere ek olarak Wozniak ve Jobs 150 adetlik daha üretim gerçekleştirmiş. Kalan miktarın satışını ise Steve Jobs’ın çevresi ve diğer satış noktaları aracılığı ile gerçekleştirdiği biliniyor. 

The Henry Ford Vakfı tarafından satın alınan ürün, bir müzede sergilenecek. Hali hazırda 50’den az sayıda Apple 1’in varlığı biliniyor. Çok ciddi paralara alıcı bulan ilk Apple ürünleri için geçtiğimiz yıl düzenlenen iki ayrı müzayedede 330.000 ve 671.400 Dolar gibi rakamlar dile gelmişti.

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halitozbasli 5 yıl
cocukluğumun comodore 64de birgün ciddi paralar edermi acaba hala saklıyorum :)
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Huzur_02 5 yıl
şu siteyi her açtığımda bir apple haberi ile karşılaşıyorum ve yorumlara bakıyorum android, ios kapışmaya başlıyor sonrada apple samsung çatışmasına dönüyor Allah aşkına konuşacak bi şeyiniz yok diye forumu kirletmeyin başlıyacam ikisinede
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infom@n 5 yıl
Bizim aklı kıt forumdaşlarımız da saçma sapan yorum yapmış :)
Bu gün alınan bu antika 10 yıl sonra belki 4 katı fiyata satılır.
Ama bizim forumdaşlar "oradan arsa alınmaz" der 10 yıl sonra orası öyle bir değerlenir ki istese de alamaz :)
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PowerPC 5 yıl
Bay Ford çalışarak kazandı ya bu kadar parayı. 900bin doları veriyor gözünü kırpmadan.
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SteveMeade 5 yıl
Fanboyluk insana yüzbinlerce dolar harcatıyor demek ki
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V4LKyR 5 yıl
Şimdi bu Crysis 3'ü Full HD ultra ayarlarda kaldırır mı? Yoksa almam bak.
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engurlu 5 yıl
Adam Apple ın temel taşlarından ama Android'in İos ten çok daha üstün olduğunu ve Apple in Android li bir cihaz üretmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor..

Bizim sığ görüşlüler de kendileri gibi sığ olan sistemin avukatlığını yapıyor..
2 Yanıt Yanıtla
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cosica 5 yıl engurlu
Her yıl çıkardığı az sayıda modelle mükemmel satışlar yaparken neden Android'li cihaz çıkarsın ki? Hani iflasın eşiğinde falan olsa tek kurtuluş yolu Android falan olsa anlarım da öyle bir durum yok ortada. Blackberry bile vaz geçmedi, Windows malum, Apple neden IOS'u bıraksın?
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1BilimAdamı 5 yıl engurlu
engurlu

Adam Apple ın temel taşlarından ama Android'in İos ten çok daha üstün olduğunu ve Apple in Android li bir cihaz üretmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor..

Bizim sığ görüşlüler de kendileri gibi sığ olan sistemin avukatlığını yapıyor..

iphone6 için öyle demedi
ve açıp walter isaecson'un yazdığı steve jobs biyografisini okursan,yanlış anladığını fark edebilirsin
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darkaura 5 yıl
wozniak acisindan dusunuyorum, cok buyuk gurur olmali. zamaninda el isciligi ile yaptigin seyler simdi dunyanin parasina satilip muzelerde sergileniyor.
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Mesudum 5 yıl
Benim doğduğum sene.
Aynı sürede Apple da, ben de kendimizi oldukça geliştirdik.
Onlar zengin oldu, ben de şükür ki geçiniyorum
:D
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Captain_Ivy 5 yıl Mesudum
Mesudum

Benim doğduğum sene.

Aynı sürede Apple da, ben de kendimizi oldukça geliştirdik.
Onlar zengin oldu, ben de şükür ki geçiniyorum

:D


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TheLastNinja 5 yıl
2014-1976=38 Sene
Türkiyenin durumuna üzülmemek elde değil doğrusu
Ne adalet, ne çalışkanlık, ne doğru dürüst bir hedef, ne idealizm......
1 Yanıt Yanıtla
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
2014-1976=38 Sene
Türkiyenin durumuna üzülmemek elde değil doğrusu
Ne adalet, ne çalışkanlık, ne doğru dürüst bir hedef, ne idealizm......

Devlete girip yan gelip yatarım mantığı olduğu sürece bu değişmez.
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