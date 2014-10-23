Apple’ın ilk ticari ürünü, açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu

Haber Müdürü
Yaklaşık 200 tane üretilen Apple 1 bilgisayarları, Steve Jobs’ın ailesine ait garajda Steve Wozniak tarafından tek tek üretildi. Çalışır durumdaki ürünün kod numarası 01-0070 olarak görülüyor. 1976 yılında 50 tanesi The Byte Shop tarafından 666,66 Dolar’a satılan ürünlere ek olarak Wozniak ve Jobs 150 adetlik daha üretim gerçekleştirmiş. Kalan miktarın satışını ise Steve Jobs’ın çevresi ve diğer satış noktaları aracılığı ile gerçekleştirdiği biliniyor.
The Henry Ford Vakfı tarafından satın alınan ürün, bir müzede sergilenecek. Hali hazırda 50’den az sayıda Apple 1’in varlığı biliniyor. Çok ciddi paralara alıcı bulan ilk Apple ürünleri için geçtiğimiz yıl düzenlenen iki ayrı müzayedede 330.000 ve 671.400 Dolar gibi rakamlar dile gelmişti.
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Bu gün alınan bu antika 10 yıl sonra belki 4 katı fiyata satılır.
Ama bizim forumdaşlar "oradan arsa alınmaz" der 10 yıl sonra orası öyle bir değerlenir ki istese de alamaz :)
Bizim sığ görüşlüler de kendileri gibi sığ olan sistemin avukatlığını yapıyor..
iphone6 için öyle demedi ve açıp walter isaecson'un yazdığı steve jobs biyografisini okursan,yanlış anladığını fark edebilirsin
Aynı sürede Apple da, ben de kendimizi oldukça geliştirdik.
Onlar zengin oldu, ben de şükür ki geçiniyorum
:D
Türkiyenin durumuna üzülmemek elde değil doğrusu
Ne adalet, ne çalışkanlık, ne doğru dürüst bir hedef, ne idealizm......
Devlete girip yan gelip yatarım mantığı olduğu sürece bu değişmez.