Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın kullanıcıları "takip" edip etmediğini ortaya çıkaracak ilk "gizlilik ihlali" davası açıldı

8 yıl
4,1b
1
21
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın kullanıcıları
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde güvenlik araştırmacıları; Alasdair Allan ve Pete Warden'ın yaptıkları çalışmalar neticesinde, Apple'ın iOS 4 ile birlikte kullanıcıların hareketlerini izleyebildiğinin ortaya çıkmasının ardından sular durulmuyor. Amerikalı senatör Al Franken'in Steve Jobs'a gönderdiği mektupta, konunun aydınlatılması yönündeki isteğinin ardından farklı bir boyut kazanan olayda bugün önemli gelişmeler yaşandı.

Haberimizin detaylarına girmeden önce, kısaca yaşananları hatırlayalım. Allan ve Warden'in açıklamalarına göre iPhone, 3G uyumlu iPad'ler kullanıcıların konumlarını consolidated.db isimli bir dosyaya, kullanıcıdan habersiz olarak, kaydediyor. Kaydedilen konumlar, koordinat koordinat olarak kaydedilmiyor olsa da yeterince detaylı bir şekilde dosyaya işleniyor. Kullanıcının konumunun baz istasyonlarının nirengi yani üçgenlemesi ile tespit ediliyor olmasının muhtemel olduğunu belirten güvenlik analistleri, konumların kayıt zamanlarının ise frekanslardaki değişimlerl bağlantılı olarak değiştiğini ifade etmişti.

Allan ve Warden, konum bilgilerinin operatörler tarafından hali hazırda kaydedildiğini ancak bu kayıtlara ancak mahkeme kararı ile ulaşılabildiğinin altını çizmiş; iOS'in içersinde böyle bir kaydın olmasının hemen bir zarar vermeyeceğini ancak bu bilgilerin sistemde neden kaydedildiğinin ve Apple'ın bu verileri kullanıp kullanmadığının ortaya çıkması gerektiğini belirtmişlerdi.

İkilinin bu açıklamalarını takiben, Amerikalı senatör, Al Franken Steve Jobs'a gönderdiği mektupta aralarında aşağıdaki soruların da bulunduğu 9 soruyu yöneltmişti;

  • Apple bu verileri neden topluyor ve derliyor ? Apple, iOS 4 ile niçin konum bilgilerini kaydetmeyi seçti ?
  • Apple, benzer verileri dizüstü bilgisayarları aracılığıyla da topluyor ve derliyor mu ?
  • Kullanıcının konumu hangi yöntemle tespit ediliyor ?
  • Kullanıcının konumu hangi aralıklarla kaydediliyor ?
  • Bu veriler neden şifreli değil ?
Apple'ın kullanıcıları
Tam Boyutta Gör

Paskalya öncesi yaşanan bu gelişmelerin ardından, geride bıraktığımız gün içersinde konuyla ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Her ne kadar Apple cephesinden resmi bir açıklama gelmese de Steve Jobs, bir kullanıcıdan gelen elektronik postaya verdiği (her zamanki gibi) kısa cevapta, kendilerinin kullanıcıları takip ettikleri yönündeki iddiayı reddetti;

S: Steve,

iPhone'umda bulunan pasif konum kaydetme araçlarının bulunma sebebini açıklar mısın ? Konum bilgilerimin sürekli kaydedildiğini bilmek oldukça sinir bozucu. Telefonumu Droid ile değiştirmeden önce belki konuya ışık tutabilirsin. Onlar (Droid'ler) beni takip etmiyorlar.

C: Evet, onlar takip ediyor; biz, kimseyi takip etmiyoruz. Ortalıkta dolaşan iddia asılsız.

Steve Jobs, kimseyi takip etmediklerini söylese de ortada bir gerçek var ki o da iOS, kullanıcının isteği dışında konum bilgilerini kaydediyor. The Wall Street Journal'ın fabrika ayarlarına döndürerek sıfırlardıkları iPhone ile yaptıkları denemede "konum servislerinin" kapalı olmasına rağmen; cihazın konum bilgilerini kaydetmeye devam etmesi, konum bilgilerinin baz istasyonları üzerinden belirlendiğini ortaya koyuyor.

Apple'ın kullanıcıları
Tam Boyutta Gör

Görünen dağın uzağı olmaz misali, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Apple'ın gizlilik ihlaliyle ilgili davalara maruz kalacağı belliydi ki konuyla ilgili ilk davanın açıldığı da geride bıraktığımız gün itibariyle ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre Florida'dan bir iPhone kullanıcısı olan Vikram Ajjampur ve New York'dan iPad kullanıcısı olan William Devito tarafından Apple'a iPhone ve iPad kullanıcılarının konumlarını gizlice kaydedip depoladığı için gizlilik ihlali ve bilişim suçu iddiasıyla Tampa, Florida'da dava açıldı. Muhtemelen bu ilk dava, son dava olmayacak ve önümüzdeki günlerde de Apple'a kullanıcılar tarafından benzer davalar açılacaktır. Bizlerde bu davaların sonuçlarını, diğer bir deyişle Apple'ın kullanıcıları takip edip etmediği ya da iOS'in konum bilgilerini kullanıcı isteği dışında niçin kaydettiği gibi soruların cevaplarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lovegod 7 yıl
konumlamayı red edin sizi takip etmesin siz açıyorsunuz farkından olmadan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VagueMan 7 yıl

lovegod

konumlamayı red edin sizi takip etmesin siz açıyorsunuz farkından olmadan

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
spekülasyona bak yaa.. film gibi.. adamlar hertürlü reklam yapıyor.. bu konuda oldukça fazla komplo teorisi üretilebilir.. mesela böyle bir uygulamaya cia ile girmesi yada zorlaması gibi.. doldur içini doldurabildiğin kadar. birde devlet sırrı ise nedeni hayatta çıkmaz ortaya..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HackAv 8 yıl
Apple neden bunu yaptı ki bunun içinde bi işler dönüyor neyse yakında kokusu çıkmadan olayı kaparlar kesin devletin parmağı vardır diye düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
Batuist

spekülasyona bak yaa.. film gibi.. adamlar hertürlü reklam yapıyor.. bu konuda oldukça fazla komplo teorisi üretilebilir.. mesela böyle bir uygulamaya cia ile girmesi yada zorlaması gibi.. doldur içini doldurabildiğin kadar. birde devlet sırrı ise nedeni hayatta çıkmaz ortaya..


O da var tabii... DÜŞÜNSENE, KADDAFİ İPHONE4 KULLANIYOMUŞ OLSUN MESELA?! AMERİKA ELİYLE KOYMUŞ GİBİ BULABİLİYO OLUR TEKNİK OLARAK. HİÇ ARAMAZ. AYNI ŞEY DİĞER LİDERLERE DE OLABİLİR. AMANIN, TÜM LİDERLER SYMBIAN'A GERİ DÖNSÜN HEMEN.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Apple'ın bunları izinsiz ve kullanıcının haberi olmadan alması kabul edilemez. Anlaşılan Apple'ın da Google'dan aşağı kalır tarafı yokmuş. Mahremiyete saygı kalmadı artık. Google izinli olarak alıyor da kim önem veriyor sanki buna? Aman alsın bana ne diyor kullanıcı. Ben o insanlar kadar geniş biri değilim. Hergün birileri tarafından izlenmek ve ne yaptığımın bilinmesi beni fazlasıyla rahatsız eder. Birgün o bilgiler başınızı ağrıtabilir.
Insanların 7 temel hakkı vardır. Bu haklardan biri de "Özel hayata saygı ve onun gizliliği" ilkesidir. Bunlar açıkça özel hayatın gizliliğini ihlal ediyorlar. Apple ve Google bu politikalarından vazgeçmeliler. Ben sırf bu yüzden bu firmaların cihazlarını almam.
Sadece daha hızlı, daha kolay ve daha görsel diye bu cihazları almaya değer mi? Mahremiyetten daha mı kıymetli acaba bu cihazlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 8 yıl
Applein bu konuda cok basi agriyacak bence.agrisinda zaten.bundan sonra bu tur gizli kayitlama islerininde bu kadar kolay yapilmasini engeller bence.bizde dava acabiliyormuyuz.belki bi kac bin tl tazminat aliriz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Telefonun fiyatına bak ya. Ben de bir macintosh kullanıcısıyım ama bir telefon için bu kadar para verilmez diye düşünüyorum. Sanki iyi bir PC satın alıyorsun. Peeh. Bu arada davaları da destekliyorum. Aynı zamanda RESLER'lerle de aynı fikirleri paylaşıyorum. Telekom özelleştirildikten sonra, satın alırken verdikleri parayı bir an önce çıkarma niyetlerinden olsa gerek ki halkı resmen soyuyor ve meclisi geçtim, devlet te buna müsade ediyor. Satarken anlaşmamı yaptılar ne? İnsan sormadan edemiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CARNIVALE 8 yıl
Google Microsoft , Apple ve bunun gibi bir çok firma kişisel bilgileri kaydediyor ve bunları saklıyor. Sırf bu yüzden yıllarca açık kaynak yazılımcılığı savunan ve bunun için direnen insanlar var. Adamlar cep telefonu dahi kullanmıyor. Kişisel mahrumiyetin 0'lara indiği bir devirde yaşıyoruz. Güvenlik kameraları, cep telefonları, bilgisayarlar bunların hepsi kişisel bilgi güvenliğini ihlal eden araçlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 8 yıl
Arkadaşlar o dosya sqlite ( sqlite.org/... ) veritabanı dosyası.. SQL ile sorgulanabilir.
zaten sqlite.org/... linkine de bakarsanız;
"Apple uses SQLite for many functions within Mac OS X, including Apple Mail, Safari, and in Aperture. Apple uses SQLite in the iPhone and in the iPod touch and in iTunes software. "
Yani o dosyayı ya da apple ın başka benzer dosyalarını siz de sorgulayabilirsiniz.. Tabi dosyalara ulaşabilmek kaydı ile..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hada 8 yıl
davaları destekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 8 yıl
Farklı bir noktadan yaklaşacağım olaya. Senatör çıkıp doğrudan firmaya siz orada ne işler çeviriyorsunuz diye sormuş. Peki bizim meclis üyeleri neredeler. TTnet internet müşterilerinden müşterinin satın almadığı bir hizmeti kafasına göre satıp faturalandırıyor. Bununla ilgili bir çıkış yapan meclis üyesi var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
resler

Farklı bir noktadan yaklaşacağım olaya. Senatör çıkıp doğrudan firmaya siz orada ne işler çeviriyorsunuz diye sormuş. Peki bizim meclis üyeleri neredeler. TTnet internet müşterilerinden müşterinin satın almadığı bir hizmeti kafasına göre satıp faturalandırıyor. Bununla ilgili bir çıkış yapan meclis üyesi var mı?

Sen neyden bahsediyosun iyi niyetli arkadaşım... Bizim meclistekilere her halt bedava ki... Miisss bi hayatları var, vernel'lenmiş gibi!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
windwalker 8 yıl
kullanıcı gps i her zaman açık tutmaz. Pil ömrünü ciddi şekilde kısaltıyor. Sadece ihtiyacı oldugu zaman açıyor.Misal Ben. Adamlarda bunu bildikleri için telefonu telefon yapan baz istasyonlarının konumundan yer belirleme yöntemini seçmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
KOMPLO TEORİSİ =
Çok uzak değl, "minority report" diyorum sadece.

Mesela atıyorum = Herkeste takip edilen cep telefonu var.
Adamlar izliyorlar. Bağdat Caddesi Suadiye LED ekranı civarında 25-35 yaş arası bayan sayoso %54, (diğer kategoriler 4-5-12-25) hemen bir EL KREMİ REKLAMI çaat diye LED ekranda oynamaya başlıyo!

...gibi gibi! Çok mu zor !? ASLA... Cep telefonunu kimin aldığı belli (kısmen, kredi kartından... Satın alırken anket zorunlu olursa kısmen değil komple de bilinebilir).

Bence Apple bunun peşinde. Dünyaya referans satacak!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
google'ın androidinde de benzer bir servis var ama kullanıcıdan izin alarak konum bilgisi alıyor. apple'ın yaptığı resmen gizlilik ihlali.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 yıl

alito

google'ın androidinde de benzer bir servis var ama kullanıcıdan izin alarak konum bilgisi alıyor. apple'ın yaptığı resmen gizlilik ihlali.

Acaba bu izin istemeler göstermelik olabilir mi? Siz telefonunuzu navigasyon olarak kullanıyorsunuz, sürekli nerelere gidip geldiğiniz veya bazı özel mekanlara ne kadar yakın olduğunuz izleniyor olabilir mi? Belki Apple'nın ve Google'ın şuan için bu bilgilere ihtiyacı yok ama gerektiğinde kullanabileceği bilgilere sahip olma isteğindedir.. Yani zamanı gelince kullanabilceği bir takip sistemi olabilir, çok mu şüpheciyim diyorum ama zor değil gibime geliyor.. Gizli gizli nerede olduğumuz takip ediliyor olabilirler..

İnternet bağlantısı olmadan gps (uydu) üzerinden konum bilgisini kullanıcı farketmeden alıyor olabilirler (mi acaba, bana mümkün geliyor) Gps'i bulunan araçlar çalındığında takibe alabiliyorlar uydudan takip edebiliyorlar falan, ya da şirket araçlarını.. Aynı şey telefonların içinde var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4125 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, takip ve
2 etiket daha iPad ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Incredible S video inceleme 8 yıl Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk 8 yıl Exper EasyPAD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim