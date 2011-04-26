Apple'ın kullanıcıları "takip" edip etmediğini ortaya çıkaracak ilk "gizlilik ihlali" davası açıldı

Geçtiğimiz günlerde güvenlik araştırmacıları; Alasdair Allan ve Pete Warden'ın yaptıkları çalışmalar neticesinde, Apple'ın iOS 4 ile birlikte kullanıcıların hareketlerini izleyebildiğinin ortaya çıkmasının ardından sular durulmuyor. Amerikalı senatör Al Franken'in Steve Jobs'a gönderdiği mektupta, konunun aydınlatılması yönündeki isteğinin ardından farklı bir boyut kazanan olayda bugün önemli gelişmeler yaşandı.

Haberimizin detaylarına girmeden önce, kısaca yaşananları hatırlayalım. Allan ve Warden'in açıklamalarına göre iPhone, 3G uyumlu iPad'ler kullanıcıların konumlarını consolidated.db isimli bir dosyaya, kullanıcıdan habersiz olarak, kaydediyor. Kaydedilen konumlar, koordinat koordinat olarak kaydedilmiyor olsa da yeterince detaylı bir şekilde dosyaya işleniyor. Kullanıcının konumunun baz istasyonlarının nirengi yani üçgenlemesi ile tespit ediliyor olmasının muhtemel olduğunu belirten güvenlik analistleri, konumların kayıt zamanlarının ise frekanslardaki değişimlerl bağlantılı olarak değiştiğini ifade etmişti.

Allan ve Warden, konum bilgilerinin operatörler tarafından hali hazırda kaydedildiğini ancak bu kayıtlara ancak mahkeme kararı ile ulaşılabildiğinin altını çizmiş; iOS'in içersinde böyle bir kaydın olmasının hemen bir zarar vermeyeceğini ancak bu bilgilerin sistemde neden kaydedildiğinin ve Apple'ın bu verileri kullanıp kullanmadığının ortaya çıkması gerektiğini belirtmişlerdi.

İkilinin bu açıklamalarını takiben, Amerikalı senatör, Al Franken Steve Jobs'a gönderdiği mektupta aralarında aşağıdaki soruların da bulunduğu 9 soruyu yöneltmişti;

Apple bu verileri neden topluyor ve derliyor ? Apple, iOS 4 ile niçin konum bilgilerini kaydetmeyi seçti ?

Apple, benzer verileri dizüstü bilgisayarları aracılığıyla da topluyor ve derliyor mu ?

Kullanıcının konumu hangi yöntemle tespit ediliyor ?

Kullanıcının konumu hangi aralıklarla kaydediliyor ?

Bu veriler neden şifreli değil ?

Paskalya öncesi yaşanan bu gelişmelerin ardından, geride bıraktığımız gün içersinde konuyla ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Her ne kadar Apple cephesinden resmi bir açıklama gelmese de Steve Jobs, bir kullanıcıdan gelen elektronik postaya verdiği (her zamanki gibi) kısa cevapta, kendilerinin kullanıcıları takip ettikleri yönündeki iddiayı reddetti;

S: Steve,

iPhone'umda bulunan pasif konum kaydetme araçlarının bulunma sebebini açıklar mısın ? Konum bilgilerimin sürekli kaydedildiğini bilmek oldukça sinir bozucu. Telefonumu Droid ile değiştirmeden önce belki konuya ışık tutabilirsin. Onlar (Droid'ler) beni takip etmiyorlar.

C: Evet, onlar takip ediyor; biz, kimseyi takip etmiyoruz. Ortalıkta dolaşan iddia asılsız.

Steve Jobs, kimseyi takip etmediklerini söylese de ortada bir gerçek var ki o da iOS, kullanıcının isteği dışında konum bilgilerini kaydediyor. The Wall Street Journal'ın fabrika ayarlarına döndürerek sıfırlardıkları iPhone ile yaptıkları denemede "konum servislerinin" kapalı olmasına rağmen; cihazın konum bilgilerini kaydetmeye devam etmesi, konum bilgilerinin baz istasyonları üzerinden belirlendiğini ortaya koyuyor.

Görünen dağın uzağı olmaz misali, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Apple'ın gizlilik ihlaliyle ilgili davalara maruz kalacağı belliydi ki konuyla ilgili ilk davanın açıldığı da geride bıraktığımız gün itibariyle ortaya çıktı. Bloomberg'in haberine göre Florida'dan bir iPhone kullanıcısı olan Vikram Ajjampur ve New York'dan iPad kullanıcısı olan William Devito tarafından Apple'a iPhone ve iPad kullanıcılarının konumlarını gizlice kaydedip depoladığı için gizlilik ihlali ve bilişim suçu iddiasıyla Tampa, Florida'da dava açıldı. Muhtemelen bu ilk dava, son dava olmayacak ve önümüzdeki günlerde de Apple'a kullanıcılar tarafından benzer davalar açılacaktır. Bizlerde bu davaların sonuçlarını, diğer bir deyişle Apple'ın kullanıcıları takip edip etmediği ya da iOS'in konum bilgilerini kullanıcı isteği dışında niçin kaydettiği gibi soruların cevaplarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz.