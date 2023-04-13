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    Anlık Bildirim

    Eski iPhone sahiplerine iyi haber: Cihazınız iOS 17 güncellemesi alabilir

    iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X gibi modellerin iOS 17 güncellemesi almayacağı bildirilmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler bu konuda farklı bir senaryo çiziyor.
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    Eski iPhone sahiplerine iyi haber: Cihazınız iOS 17 alabilir Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde birkaç eski iPhone modelinin iOS 17 güncellemesi almayacağına yönelik haberler çıkmıştı. Apple'ın iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için güncelleme yayınlamayacağı ve bu akıllı telefonların sonsuza kadar iOS 16'da kalacağı bildirildi.

    Ancak şimdi tam tersi yönde bilgiler var. iOS 17'de yapılacak değişikliklerin listesini paylaşan bir kaynak, işletim sisteminin uyumluluğuyla ilgili daha önceki söylentilere katılmıyor. Kendisine göre iOS 16'ya yükseltilen tüm iPhone'lar iOS 17'yi de alacak.

    Daha önce örnekleri var

    Yeni işletim sisteminin iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X dahil olmak üzere tüm A11 Bionic destekli cihazlar için yayınlanacağı belirtiliyor. Bunu bir mantığa sığdırabilmek mümkün: iPhone 8, 8 Plus ve X modelleri 2017'nin sonunda piyasaya sürüldü ve sonbaharda 6 yıllık olacaklar.

    Bu cihazlar 5 iOS sürümü (11'den 16'ya kadar) aldı ancak bazı durumlarda Apple cihazlarını 5 yerine 6 yıl günceleyebiliyor. Örneğin iPhone 6S ve iPhone 6S Plus, 2015'te iOS 9 ile çıkış yaptı. Bu akıllı telefonlar en son 2021'de iOS 15'e yükseltildiler.

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