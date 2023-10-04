iOS 17.0.3 yayınlandı: iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorunu çözüldü!

iPhone 15'in ısınmasına yol açan sorun çözüldü
Bugün yayınlanan iOS 17 güncellemesinin yapı numarası 21A360. iPhone 15 Pro’ların ısınma sorununu giderdiği söylenen sürüm, iOS 17 uyumlu tüm iPhone'lar için indirilebiliyor. Güncelleme notlarında her zamanki gibi önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra iPhone’un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olan bir sorunu çözdüğü yazıyor.
Kullanıcılar, yeni iPhone’ların aşırı ısınmasını titanyum kasaya bağladı ancak Apple, yeni tasarımın paslanmaz çelik tasarıma sahip önceki iPhone’lara göre daha iyi ısı dağılımı sağladığını söyledi. Aşırı ısınmaya neden olduğu söylenen uygulamaların çoğu güncellendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.