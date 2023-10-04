iOS 17.0.3 yayınlandı: iPhone 15 Pro'nun aşırı ısınma sorunu çözüldü!

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro’ların aşırı ısınma sorunu kabul etmiş ve yaptığı açıklamada sorunun titanyum tasarımla ilgisinin olmadığını, üçüncü parti uygulamalarla birlikte iOS 17’deki bir hatadan kaynaklandığını söylemişti. Ardından iOS 17.0.3 güncellemesi ile sorunun çözüleceği belirtilmişti. Beklenen güncelleme geldi; iOS 17.0.3 ile iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in en büyük sorunlarından biri çözülmüş oldu.

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iPhone 15'in ısınmasına yol açan sorun çözüldü

Bugün yayınlanan iOS 17 güncellemesinin yapı numarası 21A360. iPhone 15 Pro’ların ısınma sorununu giderdiği söylenen sürüm, iOS 17 uyumlu tüm iPhone'lar için indirilebiliyor. Güncelleme notlarında her zamanki gibi önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra iPhone’un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olan bir sorunu çözdüğü yazıyor.

Kullanıcılar, yeni iPhone’ların aşırı ısınmasını titanyum kasaya bağladı ancak Apple, yeni tasarımın paslanmaz çelik tasarıma sahip önceki iPhone’lara göre daha iyi ısı dağılımı sağladığını söyledi. Aşırı ısınmaya neden olduğu söylenen uygulamaların çoğu güncellendi.

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iOS 17.0.3 yayınlandı: iPhone 15 ısınma sorunu çözüldü!