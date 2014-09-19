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Apple'ın sonraki ürün lansmanı 21 Ekim tarihinde olabilir

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın sonraki ürün lansmanı 21 Ekim tarihinde olabilir

Genelde ürün lansmanlarını Eylül-Ekim aylarında gerçekleştiren Apple için iPhone 6 serisini tanıttığı ilk etkinlik 9 Eylül tarihinde yapılmıştı. İkinci etkinlik ise yüksek ihtimalle Ekim ayında olacak. 

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Apple'ın iPad serisini tanıtacağı ikinci etkinlik 21 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Zira Apple etkinliği Ekim ayının son Salı günü yapıyor. 

Etkinlikte iPad Air ve iPad mini Retina'nın devam modellerinin geleceğini zaten geleneksel olarak biliyoruz. Ayrıca OS X Yosemite sürümü de resmi olarak yayımlanacak. Ancak Apple'ın son 25 yıldaki en ilgi çekici ürünlerini tanıtacağını da bildiğimiz için bu etkinlikte bir sürpriz yaşanabilir. 

Gerçi iPhone haricindeki sızıntılar çok detaylı değil ve bizleri nelerin beklediğini bilemiyoruz ancak Intel Core M işlemcili 12 inçlik fansız bir MacBook Air ve 12 inçlik iPad Pro modellerini görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Gelecek ay başlarında Apple'ın etkinlik tarihi netleşmiş olacak.  

http://www.phonearena.com/news/New-Apple-iPad-announcements-may-come-October-21st_id60788 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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SpesifikBrush 4 yıl
iPad Air 2yi bekliyorum. İnşallah ekran teknolojisinde yine köklü bir değişiklik yapmazlar, sonra stylus üreticileri ve çizerler zor durumda kalıyor. İnşallah Wacom'ın yeni Creative Stylus'ı ile tam uyumlu olur :)
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metinyap 4 yıl
6s de seneye eylül-ekim aylarında gelir heralde?Beklesemmi ne yapsam
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0MG90 4 yıl
iPod tanıt artık be Apple bana ne telefonundan saatinden :(
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mogosan 4 yıl
osx yosemite'de ios 8 gibi sorunlu gelmez inşallah.Gerçi son betası bile ios 8 den daha stabil.Ama söylenenler gibi usb type c,fansız macbook 12'' yi merakla bekliyorum.Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama olursa bi önceki vasat event'in tozunu alır gibime geliyor.
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major24 4 yıl 0MG90
İpod nano 7g var. Sık , kullanisli , gosterisli...
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Nine Lashes 4 yıl
iPhone lansmanından sonra Apple'a olan ilgim tamamiyle kayboldu.

Doğru çalışan saat yapıyorlarmışmış.
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Shady 4 yıl
Yeni nesil iPad'ler tanıtlır elbette ancak gösterinin yıldızları 12 inçlik yeni MacBook, uzun zamandır güncellenmeyen Mac Mini ve OS X'de yeni bir sayfa açan Yosemite olacaktır.
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Zatche 4 yıl
Yosemite artık çıkmalı.
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rainhard 4 yıl
Retinali macbook air lar ne zaman gelir acaba?
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ALPEREN A. 4 yıl
Bi sene de çıkarmayın arkadaş. Air yetiyor😄
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Kasık biti 4 yıl ALPEREN A.
ALPEREN A.

Bi sene de çıkarmayın arkadaş. Air yetiyor😄

parmak izi koyup işlemciyi az daha hızlandırıp salacaklar işte.


mini retina parmak izli yaparlarsa a8 işlemcili ben de almayı düşünüyorum
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ilko 4 yıl
Hayırlısı inşallah
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-Mctolga- 4 yıl
Bu sefer mesut bey ede davetiye yollasınlar samimiyet açısından :)
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1BilimAdamı 4 yıl
Umarım bu sefer iphone6 incelemesi çekilir ve tarafsız olur,merak ediyorum.
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