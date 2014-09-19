Apple'ın sonraki ürün lansmanı 21 Ekim tarihinde olabilir





Genelde ürün lansmanlarını Eylül-Ekim aylarında gerçekleştiren Apple için iPhone 6 serisini tanıttığı ilk etkinlik 9 Eylül tarihinde yapılmıştı. İkinci etkinlik ise yüksek ihtimalle Ekim ayında olacak.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Apple'ın iPad serisini tanıtacağı ikinci etkinlik 21 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Zira Apple etkinliği Ekim ayının son Salı günü yapıyor.





Etkinlikte iPad Air ve iPad mini Retina'nın devam modellerinin geleceğini zaten geleneksel olarak biliyoruz. Ayrıca OS X Yosemite sürümü de resmi olarak yayımlanacak. Ancak Apple'ın son 25 yıldaki en ilgi çekici ürünlerini tanıtacağını da bildiğimiz için bu etkinlikte bir sürpriz yaşanabilir.





Gerçi iPhone haricindeki sızıntılar çok detaylı değil ve bizleri nelerin beklediğini bilemiyoruz ancak Intel Core M işlemcili 12 inçlik fansız bir MacBook Air ve 12 inçlik iPad Pro modellerini görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Gelecek ay başlarında Apple'ın etkinlik tarihi netleşmiş olacak.

http://www.phonearena.com/news/New-Apple-iPad-announcements-may-come-October-21st_id60788