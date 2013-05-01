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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın yeni kampüs planındaki maliyetlerinde kesintiye gittiği belirtiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni kampüs planındaki maliyetlerinde kesintiye gittiği belirtiliyor

Steve Jobs'ın vefatının ardından gelecekteki pek çok iOS cihazı ile ilgili tasarımlarını yönetimi devralacak kişilere bıraktığı yönünde bilgiler olsa da Jobs'ın aslında firmaya en büyük mirası uzay gemisini andıran kampüsü olmuştu.

Bizzat Jobs'ın tasarladığı ve çalışanların gün içerisinde mutlaka birbirleri ile karşılaşabilmelerini sağlayan mimariye sahip kampüs bu bakımdan devasa bir maliyete sahip. Bunda Jobs'ın yüksek kaliteye sahip materyal kullanmakta ısrar etmesinin büyük payı var.

Campus 2 olarak adlandırılan yapı 2016'da tahmini olarak tamamlanmış olacak ve 5 milyar dolar maliyete sahip. Ancak bu tahmin edilen bütçeyi 2 milyar dolar aşmış durumda. Bu bakımdan Apple'ın planda revizyona gittiği ve bazı maliyetleri kısarak yeni planı şehir yönetimine sunduğu belirtildi.

Önceki planda Tantau Development adı verilen ve Ar-Ge merkezlerini barındıran 2200 kişilik bina grubunun iki safhada yapılacağı gösterilmişti. İlk safha asıl Apple kampüsü ile birlikte tamamlanacak, kalan binalar da sonrasında 2. safhada tamamlanacaktı. Ancak yeni planda 70 bin metrekare alana sahip bu grup ikinci safhaya ertelendi. Apple ilk olarak asıl kampüsü bitirmek istiyor.

Ayrıca ilk plandan yaklaşık olarak 35 bin metrekarelik bir alan kırpılacak ve maliyetler bir miktar azaltılacak. Bu sayede projenin biraz daha hızlanacağı düşünülüyor.

Campus 2 toplamda 12 000 çalışanı barındıracak bir kapasiteye sahip olacak ve içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu 260 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek. 

https://s3.amazonaws.com/apple-campus2-project/Project_Description_Submittal6.pdf Yorum Yaz
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Metabolism 6 yıl en beğenilen
Tim cook ta hep malzemeden çalıyo
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engurlu 6 yıl multiTYRT
multiTYRT
Ata-ozkan
Apple kullanıcıları da merakla bu kampüsü bekliyordu. İyi ki haber yaptınız (!)

Ben bekliyorum


Neyini bekliyon insaatinda mi calisican
multiTYRTAta-ozkanApple kullanıcıları da merakla bu kampüsü bekliyordu. İyi ki haber yaptınız (!)Ben bek...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Zuko 6 yıl
engurlu
multiTYRT
Ata-ozkan Apple kullanıcıları da merakla bu kampüsü bekliyordu. İyi ki haber yaptınız (!)
Ben bekliyorum
Neyini bekliyon insaatinda mi calisican

Müthiş bir yorum. Ameleler gelip (Onları kötülemiyorum yanlış anlaşılmasın.) böyle yorumlar yazınca uyuz oluyorum.
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O.Beverly 6 yıl
Tim Cock diye dalga gectiginiz adam suan Apple CEO su ve emin olun gay olmasindan duydugunuz rahatsizlik onun da cok seyindeydi
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goenitz117 6 yıl
Tim COCK
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darkaura 6 yıl
tarih tekerurden ibarettir, steve jobs'un appledan kovulmasinin nedeni hayallerinin amaclarinin maliyetinin cok fazla olmasiydi, simdi jobs'un appledan ikinci kez ayrilisinin hemen uzerine klasik yonetici tipleri gene bildigi yoldan gidip maliyetleri kisma derdine dusmus.
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V4LKyR 6 yıl
engurlu
multiTYRT
Ata-ozkan Apple kullanıcıları da merakla bu kampüsü bekliyordu. İyi ki haber yaptınız (!)
Ben bekliyorum
Neyini bekliyon insaatinda mi calisican

asdasklJSAJKLDKLŞASFJKLŞASDJGİŞK,klsdfğgsdşgkl sabah sabah iyi güldüm valla helal :D
Evet, inşaatında harç karacakmış. :)
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DKaNTr 6 yıl
adamlar su anda calisanlarina 7 milyar dolar maliyeti olan kampus yapiyorlar Bizim su istanbulda hala acilamayan yeni tup gecit 1 milyar dolara mal oldu. Yeni kopruyude 2-3milyar dolara halledicekler. bu haber olmasinda ne olsun?
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bigboss_3x 6 yıl
Her apple haberinin altinda 1-2 cikintinin bundan bize ne bunuda mi haber yaptiniz demesinden biktim ya canim kardesim haber degeri var ki yayinlanmis. Senin icin anlami yoksa girme habere senin icin haber degil ozamn hayret ya
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depeche35 6 yıl
T. Cook senin yerinde olsam bırakır gider cinsel tercihimi yaşardım.....
Rahmetli keşke fazla değil 5 yıl daha yaşasaydı....
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UpTheIrons 6 yıl
Tim Cock
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seconder77 6 yıl
kılıflar,aksesuarlar,uygulamalar,kampüsler hep apple a
biz ezik gerizekalı asosyal androidcilere bişeyh yok
ciddi ciddi android fanıyım 1800 devirler dönüyorum
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aozgec 6 yıl
time is ticking for tim tock, tik tock, tik tock...
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