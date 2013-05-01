Apple'ın yeni kampüs planındaki maliyetlerinde kesintiye gittiği belirtiliyor





Steve Jobs'ın vefatının ardından gelecekteki pek çok iOS cihazı ile ilgili tasarımlarını yönetimi devralacak kişilere bıraktığı yönünde bilgiler olsa da Jobs'ın aslında firmaya en büyük mirası uzay gemisini andıran kampüsü olmuştu.





Bizzat Jobs'ın tasarladığı ve çalışanların gün içerisinde mutlaka birbirleri ile karşılaşabilmelerini sağlayan mimariye sahip kampüs bu bakımdan devasa bir maliyete sahip. Bunda Jobs'ın yüksek kaliteye sahip materyal kullanmakta ısrar etmesinin büyük payı var.





Campus 2 olarak adlandırılan yapı 2016'da tahmini olarak tamamlanmış olacak ve 5 milyar dolar maliyete sahip. Ancak bu tahmin edilen bütçeyi 2 milyar dolar aşmış durumda. Bu bakımdan Apple'ın planda revizyona gittiği ve bazı maliyetleri kısarak yeni planı şehir yönetimine sunduğu belirtildi.





Önceki planda Tantau Development adı verilen ve Ar-Ge merkezlerini barındıran 2200 kişilik bina grubunun iki safhada yapılacağı gösterilmişti. İlk safha asıl Apple kampüsü ile birlikte tamamlanacak, kalan binalar da sonrasında 2. safhada tamamlanacaktı. Ancak yeni planda 70 bin metrekare alana sahip bu grup ikinci safhaya ertelendi. Apple ilk olarak asıl kampüsü bitirmek istiyor.





Ayrıca ilk plandan yaklaşık olarak 35 bin metrekarelik bir alan kırpılacak ve maliyetler bir miktar azaltılacak. Bu sayede projenin biraz daha hızlanacağı düşünülüyor.





Campus 2 toplamda 12 000 çalışanı barındıracak bir kapasiteye sahip olacak ve içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu 260 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilecek.

https://s3.amazonaws.com/apple-campus2-project/Project_Description_Submittal6.pdf