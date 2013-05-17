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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
1
51
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.

Aralarında N.O.V.A 3, Gangstar Rio: City of Saints ve Table Top Racing gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde: 


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EstrEmO 6 yıl en beğenilen
Google Play diyorum neden yapmıyorsunuz diyorum ?
2 Yanıt Yanıtla +7
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kesbi 6 yıl
iOS'ta herşey paralı derlerdi ama son 2-3 aydır ipod alalı o kadar çok ücretsiz uygulama ve oyun indirdimki artık android pahalı gelmeye başladı.
3 Yanıt Yanıtla +4
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duxx 6 yıl
teknolojist.x
Zig Zag
s60_doctor Gercekten guzel indirimler var ozellikle gangstar rio ve nova 3 kesinlikle kacirilmamali
+1 Gangstar Rioyu indirdim. Ama araba kullanırken sadece çubuk, direksiyon veya sensör var. GTA Vice Citydeki gibi tuşlar olsa oyun tadından yenmez. O değil de telefonda Hakkında kısmına girince 3.2 GB boş yer gözüküyor, ama NOVA 3ü indirmiyor yer yok diye. Reboot, Resprsing filan çektim ama hikaye..
options dan düzeltebiliyosun :DDDD

Nasil?
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İrfan.S 6 yıl duxx
duxx

teknolojist.x

Zig Zag
s60_doctor Gercekten guzel indirimler var ozellikle gangstar rio ve nova 3 kesinlikle kacirilmamali
+1 Gangstar Rioyu indirdim. Ama araba kullanırken sadece çubuk, direksiyon veya sensör var. GTA Vice Citydeki gibi tuşlar olsa oyun tadından yenmez. O değil de telefonda Hakkında kısmına girince 3.2 GB boş yer gözüküyor, ama NOVA 3ü indirmiyor yer yok diye. Reboot, Resprsing filan çektim ama hikaye..
options dan düzeltebiliyosun :DDDD


Nasil?

Hocam hortlatmışsınız konuyu. Bende haberdeki uygulamalara bakıyordum App Store'dan, diyorum bunlar paralı haberde mi hata var ?? Haberin tarihine bakmamışım ki


1 Yanıt Yanıtla +1
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selman159 6 yıl duxx
duxx

teknolojist.x

Zig Zag
s60_doctor Gercekten guzel indirimler var ozellikle gangstar rio ve nova 3 kesinlikle kacirilmamali
+1 Gangstar Rioyu indirdim. Ama araba kullanırken sadece çubuk, direksiyon veya sensör var. GTA Vice Citydeki gibi tuşlar olsa oyun tadından yenmez. O değil de telefonda Hakkında kısmına girince 3.2 GB boş yer gözüküyor, ama NOVA 3ü indirmiyor yer yok diye. Reboot, Resprsing filan çektim ama hikaye..
options dan düzeltebiliyosun :DDDD


Nasil?

niye hortlatıyorsun kardeşim bi anda gaza geldim hevesim kursağımda kaldı
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Amsterdamli 6 yıl
Gangstar rio yü kaçırdım ya neyseki nova3 ben de :D
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Albatrosa 6 yıl
var mı gördüğünüz şöyle listelenmiş uygulamalar?
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Lene 6 yıl
Oyun harikada şu çift halkalı bölümü geçemedim hep bir tane kalıyor. Kafayı bozacam olmuyor bir türlü
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Büyük İskender 6 yıl
Angry Birds Space HD Free... Yüklenin...
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Allain 6 yıl
Oh be ne zamandır bekliyordum
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cagataybas 6 yıl
Var mi bu haftasonu indirim...
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necmisz 6 yıl cagataybas
cagataybas

Var mi bu haftasonu indirim...

var.. :)
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Srcn81 6 yıl
Google Play neden yapmıyorki böyle bişey.
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teknolojist.x 6 yıl
gangstar rioyu 9 liraya almıştım 1 hafta önce....
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hearthland 6 yıl
betabeye
ya beyler bi oyun vardı ya araba yarışı arabanın gideceği yolu parmağınla çiziyodun herkes çizince yarış başlıyodu falan onun adı neydi?

DrawRace2 idi
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eediz 6 yıl
muhteşem
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InCroyable 6 yıl
Gangstar rio ve Nova ücretsiz olmuş
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Solunca 6 yıl
Yıl olmuş 2013 hala uygulamalara para verenler var.
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Dreiunddreißig 6 yıl
bulunsun
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ozdemir999 6 yıl
Tabletimde 20gb bos yer var fakat nova 3 inmiyor...
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Barcelonaist 6 yıl
Saol
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Visam_Lord 6 yıl
Rio yu kaptim
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