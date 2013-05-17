Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.





Aralarında N.O.V.A 3, Gangstar Rio: City of Saints ve Table Top Racing gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:



