Haber Editörü
Appstore'da hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren mobil oyunları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında N.O.V.A 3, Gangstar Rio: City of Saints ve Table Top Racing gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
- Destructopus: Total Rampage!- Ücretsiz
- Flick Champions - Ücretsiz
- Gangstar Rio: City of Saints - Ücretsiz
- Gibbets 2- Ücretsiz
- Legend of Fat Ninja- Ücretsiz
- Mr.Fang - Ücretsiz
- N.O.V.A. 3 - Near Orbit Vanguard Alliance - Ücretsiz
- Pudding Monsters - Ücretsiz
- Sporos - Ücretsiz
- Table Top Racing - Ücretsiz
- Tiny Troopers 2: Special Ops - Ücretsiz
- The Incident - 1.79 TL
- Suspect In Sight - 1.79 TL
- Karateka - 3.59 TL
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Nasil?
Hocam hortlatmışsınız konuyu. Bende haberdeki uygulamalara bakıyordum App Store'dan, diyorum bunlar paralı haberde mi hata var ?? Haberin tarihine bakmamışım ki
niye hortlatıyorsun kardeşim bi anda gaza geldim hevesim kursağımda kaldı
var.. :)
DrawRace2 idi
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