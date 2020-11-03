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    WhatsApp'ta depolama alanı yönetimi artık daha kolay

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güncellediği depolama yönetimi aracı ile artık kullanıcıların alan yönetimini kontrol etmesinde kolaylık sunuyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'ta depolama alanı yönetimi artık daha kolay
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    WhatsApp, bir süre önce sohbetlerin, resimlerin, GIF'lerin, videoların, sesli mesajların ve belgelerin cihazınızda kapladığı alanın ayrıntılı dağılımını sunmak için depolama yönetimi özelliğinin tanıtmıştı.

    Şimdi ise mesajlaşma uygulaması, hem büyük dosyaları hem de birçok kez iletilen medyayı uygun şekilde gruplandıran, dosyaları boyutlarına göre sıralayan ve dosyaları silmeden önce ön izlemenin bir yolunu sunan, yeniden tasarlanmış bir depolama yönetimi aracı sunmaya başladı.

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    WhatsApp'ta daha kolay alan yönetimi

    WhatsApp uygulamanız içinden depolama alanınızı yönetmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

    • Uygulamaya girin
    • Ayarlar
    • Depolama ve veriler
    • Depolama alanını yönet

    Depolama alanını yönet kısmına geldiğinizde sayfanın en üstünde; WhatsApp'ın telefonunuzda ne kadar yer kapladığını ve cihazınızda ne kadar boş alan bulunduğunu göreceksiniz.

    Açılan sayfada, 'Çok kez iletilmiş' ve '5 MB boyutunun üzerinde' başlıkları ile uygulamadaki dosyaları görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca 'Sohbetler' başlığıyla da mevcut mesajlaşmalarınızda yer alan dosyalara tek bir yerden ulaşabileceksiniz. Daha kullanışlı depolama alanı ayarlarında yer alan bu başlıkların içindeki dosyaları en yeni, en eski ve en büyük seçenekleriyle sıralayabilecek ve isterseniz sadece seçtiğiniz dosyaları ya da tümünü silebileceksiniz. 

    WhatsApp, yeniden tasarlanmış depolama alanı yönetimi özelliğini sunmaya başladı. Yakın zamanda tüm kullanıcılar cihazlarında bu özelliğe kavuşmuş olacaklar.



    https://www.engadget.com/whatsapp-storage-manager-083547281.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    unflattering (sami çevik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yetersiz bir özellik olmuş. Buna ek olarak dışarıya birden fazla dosyayı aynı anda paylaşma özelliği de eklenmeliydi. Telegram a kıyasla whatsapp çok geriden geliyor.
    Yetersiz bir özellik olmuş. Buna ek olarak dışarıya birden fazla dosyayı aynı anda paylaşma özelliği de eklenmeliydi. Telegram a kıyasla whatsapp çok geriden ge...
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Birde sd karta medya dosyalarını kurma olsada telefonlar rahat etse
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Birde sd karta medya dosyalarını kurma olsada telefonlar rahat etse
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    alemburda34 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    grup ve kişisel yazışmalar keşke telegram gibi sekme halinde ayrılabilse
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    uurcan5172 (Uğurcan Çetin) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    FouadMods kullananlar yorumda bu zaten yok muydu diyor Bende tam öyle diyecektim :D
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    unflattering (sami çevik) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yetersiz bir özellik olmuş. Buna ek olarak dışarıya birden fazla dosyayı aynı anda paylaşma özelliği de eklenmeliydi. Telegram a kıyasla whatsapp çok geriden geliyor.
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    matador_mirkhan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda...
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