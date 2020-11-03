WhatsApp'ta depolama alanı yönetimi artık daha kolay

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WhatsApp, bir süre önce sohbetlerin, resimlerin, GIF'lerin, videoların, sesli mesajların ve belgelerin cihazınızda kapladığı alanın ayrıntılı dağılımını sunmak için depolama yönetimi özelliğinin tanıtmıştı.

Şimdi ise mesajlaşma uygulaması, hem büyük dosyaları hem de birçok kez iletilen medyayı uygun şekilde gruplandıran, dosyaları boyutlarına göre sıralayan ve dosyaları silmeden önce ön izlemenin bir yolunu sunan, yeniden tasarlanmış bir depolama yönetimi aracı sunmaya başladı.

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WhatsApp'ta daha kolay alan yönetimi

WhatsApp uygulamanız içinden depolama alanınızı yönetmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

Uygulamaya girin

Ayarlar

Depolama ve veriler

Depolama alanını yönet

Depolama alanını yönet kısmına geldiğinizde sayfanın en üstünde; WhatsApp'ın telefonunuzda ne kadar yer kapladığını ve cihazınızda ne kadar boş alan bulunduğunu göreceksiniz.

Açılan sayfada, 'Çok kez iletilmiş' ve '5 MB boyutunun üzerinde' başlıkları ile uygulamadaki dosyaları görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca 'Sohbetler' başlığıyla da mevcut mesajlaşmalarınızda yer alan dosyalara tek bir yerden ulaşabileceksiniz. Daha kullanışlı depolama alanı ayarlarında yer alan bu başlıkların içindeki dosyaları en yeni, en eski ve en büyük seçenekleriyle sıralayabilecek ve isterseniz sadece seçtiğiniz dosyaları ya da tümünü silebileceksiniz.

WhatsApp, yeniden tasarlanmış depolama alanı yönetimi özelliğini sunmaya başladı. Yakın zamanda tüm kullanıcılar cihazlarında bu özelliğe kavuşmuş olacaklar.

https://www.engadget.com/whatsapp-storage-manager-083547281.html

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