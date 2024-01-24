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    WhatsApp hesap silme nasıl yapılır? (2024)

    WhatsApp hesabı nasıl silinir & kapatılır öğrenmek isteyenler buraya! İşte hesabını kapatmak isteyenler için telefondan WhatsApp hesap silme işlemi:             

    Gizlilik ihlali veya başka bir sebepten WhatsApp’ı artık kullanmak istemiyor musunuz? WhatsApp’ı silmek, hesabınızı kapattığınız anlamına gelmez. WhatsApp’tan mesajlar, bildirimler gelmeye devam eder. Hesabınızı tamamen silmek için belli adımları takip etmeniz gerekir. WhatsApp hesap silme rehberinde WhatsApp hesabı nasıl silinir? adım adım anlatıyoruz. Ayrıca sıkça merak edilen WhatsApp hesap silinirse ne olur sorusunun da yanıtı burada.

    WhatsApp hesabı silme adımları 📲

    whatsapp hesap silme 2024 Tam Boyutta Gör
    WhatsApp hesap kapatma işlemi son derece kolaydır. Hesabınızı uygulama içerisinden hızlıca silebilirsiniz. İşte adım adım WhatsApp hesap silme ⬇️
    1. WhatsApp uygulamasını açın.
    2. Ayarlar - Hesaplar'a gelin.
    3. Hesabımı sil’e dokunun.
    4. Telefon numaranızı girin.
    5. HESABIMI SİL’e dokunun.
    6. Whatsapp hesabınızı silme nedenini belirtin.
    7. Hesabımı Sil ile onaylayın.

    WhatsApp hesap silme linki olmadan, yukarıdaki adımlarla uygulama içinden hesabınızı silebilirsiniz. WhatsApp’a girmeden hesap silmeniz mümkün değildir. Ayrıca hesap silme işleminin geri dönüşü olmadığını bilmelisiniz. WhatsApp hesap silme tekrar açma da mümkün değildir. Hesabınızı yanlışlıkla silerseniz, WhatsApp geri alma seçeneği sunmaz. Diğer sosyal ağların aksine WhatsApp hesap dondurma işlemine de izin vermez ancak bildirimleri tamamen kapatarak mesaj gelmesini engelleyebilirsiniz.

    WhatsApp hesap silinince ne olur 🤔

    • Hesap bilgileriniz ve profil fotoğrafınız silinir.
    • Mesaj geçmişiniz silinir.
    • Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
    • Sohbet yedeklemeleriniz silinir.
    • Kanalın yöneticisi veya takipçisi olmazsınız.

    WhatsApp hesap silme kaç gün sürer 📆

    WhatsApp hesabınız anında silinir ancak bilgilerinizin silinmesi 30 güne kadar sürebilir. Bilgilerin kopyaları ise 30 günlük süre bittikten sonra olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullanılan yedek depolama alanında tutuluyor.

    Telefon numaramı değiştirdim eski WhatsApp ne olur 📱

    WhatsApp hesap silme nasıl yapılır? Tam Boyutta Gör
    Numara değiştirme konusuna da değinelim. “Numaramı değiştirdim WhatsApp hesabımı silmeyi unuttum, ne olacak?” Eski telefon numaranızla ilişkili hesabınızı silmeyi unuttuysanız ve eski telefonunuza erişemiyorsanız, hesabınızda herhangi bir işlem yapılmadan geçen 45 günün ardından eski telefon numaranızın yeni sahibinin WhatsApp’ı yeni bir telefonda etkinleştirmesi durumunda söz konusu telefon numarasına bağlı hesap bilgilerinizin tümü silinir.

    WhatsApp silinince karşı taraf anlar mı? sorusu da çok soruluyor. Karşı taraf profilinize girdiğinizde hesabınızı sildiğinizi kolayca anlayabilir.

    WhatsApp kapatmak, tamamen silmek isteyenler için “WhatsApp hesabı nasıl silinir” rehberinde izlenmesi gereken adımları gösterdik. WhatsApp hesap silme kaç gün sürer, karşı taraf anlar mı, silinince ne olur gibi sıkça merak edilen soruları da yanıtladık.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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