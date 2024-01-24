WhatsApp hesap silme nasıl yapılır? (2024)

- WhatsApp hesabı silme adımları 📲
- WhatsApp hesap silinince ne olur 🤔
- WhatsApp hesap silme kaç gün sürer 📆
- Telefon numaramı değiştirdim eski WhatsApp ne olur 📱
- Yorumlar
Gizlilik ihlali veya başka bir sebepten WhatsApp’ı artık kullanmak istemiyor musunuz? WhatsApp’ı silmek, hesabınızı kapattığınız anlamına gelmez. WhatsApp’tan mesajlar, bildirimler gelmeye devam eder. Hesabınızı tamamen silmek için belli adımları takip etmeniz gerekir. WhatsApp hesap silme rehberinde WhatsApp hesabı nasıl silinir? adım adım anlatıyoruz. Ayrıca sıkça merak edilen WhatsApp hesap silinirse ne olur sorusunun da yanıtı burada.
WhatsApp hesabı silme adımları 📲
- WhatsApp uygulamasını açın.
- Ayarlar - Hesaplar'a gelin.
- Hesabımı sil’e dokunun.
- Telefon numaranızı girin.
- HESABIMI SİL’e dokunun.
- Whatsapp hesabınızı silme nedenini belirtin.
- Hesabımı Sil ile onaylayın.
WhatsApp hesap silme linki olmadan, yukarıdaki adımlarla uygulama içinden hesabınızı silebilirsiniz. WhatsApp’a girmeden hesap silmeniz mümkün değildir. Ayrıca hesap silme işleminin geri dönüşü olmadığını bilmelisiniz. WhatsApp hesap silme tekrar açma da mümkün değildir. Hesabınızı yanlışlıkla silerseniz, WhatsApp geri alma seçeneği sunmaz. Diğer sosyal ağların aksine WhatsApp hesap dondurma işlemine de izin vermez ancak bildirimleri tamamen kapatarak mesaj gelmesini engelleyebilirsiniz.
WhatsApp hesap silinince ne olur 🤔
- Hesap bilgileriniz ve profil fotoğrafınız silinir.
- Mesaj geçmişiniz silinir.
- Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
- Sohbet yedeklemeleriniz silinir.
- Kanalın yöneticisi veya takipçisi olmazsınız.
WhatsApp hesap silme kaç gün sürer 📆
WhatsApp hesabınız anında silinir ancak bilgilerinizin silinmesi 30 güne kadar sürebilir. Bilgilerin kopyaları ise 30 günlük süre bittikten sonra olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullanılan yedek depolama alanında tutuluyor.
Telefon numaramı değiştirdim eski WhatsApp ne olur 📱
WhatsApp silinince karşı taraf anlar mı? sorusu da çok soruluyor. Karşı taraf profilinize girdiğinizde hesabınızı sildiğinizi kolayca anlayabilir.
WhatsApp kapatmak, tamamen silmek isteyenler için “WhatsApp hesabı nasıl silinir” rehberinde izlenmesi gereken adımları gösterdik. WhatsApp hesap silme kaç gün sürer, karşı taraf anlar mı, silinince ne olur gibi sıkça merak edilen soruları da yanıtladık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.