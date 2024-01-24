WhatsApp hesap silme nasıl yapılır? (2024)

Gizlilik ihlali veya başka bir sebepten WhatsApp’ı artık kullanmak istemiyor musunuz? WhatsApp’ı silmek, hesabınızı kapattığınız anlamına gelmez. WhatsApp’tan mesajlar, bildirimler gelmeye devam eder. Hesabınızı tamamen silmek için belli adımları takip etmeniz gerekir. WhatsApp hesap silme rehberinde WhatsApp hesabı nasıl silinir? adım adım anlatıyoruz. Ayrıca sıkça merak edilen WhatsApp hesap silinirse ne olur sorusunun da yanıtı burada.

WhatsApp hesabı silme adımları 📲 Tam Boyutta Gör WhatsApp hesap kapatma işlemi son derece kolaydır. Hesabınızı uygulama içerisinden hızlıca silebilirsiniz. İşte adım adım WhatsApp hesap silme ⬇️ WhatsApp uygulamasını açın. Ayarlar - Hesaplar'a gelin. Hesabımı sil’e dokunun. Telefon numaranızı girin. HESABIMI SİL’e dokunun. Whatsapp hesabınızı silme nedenini belirtin. Hesabımı Sil ile onaylayın. WhatsApp hesap silme linki olmadan, yukarıdaki adımlarla uygulama içinden hesabınızı silebilirsiniz. WhatsApp’a girmeden hesap silmeniz mümkün değildir. Ayrıca hesap silme işleminin geri dönüşü olmadığını bilmelisiniz. WhatsApp hesap silme tekrar açma da mümkün değildir. Hesabınızı yanlışlıkla silerseniz, WhatsApp geri alma seçeneği sunmaz. Diğer sosyal ağların aksine WhatsApp hesap dondurma işlemine de izin vermez ancak bildirimleri tamamen kapatarak mesaj gelmesini engelleyebilirsiniz.

WhatsApp hesap silinince ne olur 🤔 Hesap bilgileriniz ve profil fotoğrafınız silinir.

Mesaj geçmişiniz silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

Sohbet yedeklemeleriniz silinir.

Kanalın yöneticisi veya takipçisi olmazsınız.

WhatsApp silinen mesajları geri getirme nasıl yapılır? 1 yıl önce eklendi

WhatsApp hesap silme kaç gün sürer 📆 WhatsApp hesabınız anında silinir ancak bilgilerinizin silinmesi 30 güne kadar sürebilir. Bilgilerin kopyaları ise 30 günlük süre bittikten sonra olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullanılan yedek depolama alanında tutuluyor.

Telefon numaramı değiştirdim eski WhatsApp ne olur 📱 Tam Boyutta Gör Numara değiştirme konusuna da değinelim. “Numaramı değiştirdim WhatsApp hesabımı silmeyi unuttum, ne olacak?” Eski telefon numaranızla ilişkili hesabınızı silmeyi unuttuysanız ve eski telefonunuza erişemiyorsanız, hesabınızda herhangi bir işlem yapılmadan geçen 45 günün ardından eski telefon numaranızın yeni sahibinin WhatsApp’ı yeni bir telefonda etkinleştirmesi durumunda söz konusu telefon numarasına bağlı hesap bilgilerinizin tümü silinir.

WhatsApp silinince karşı taraf anlar mı? sorusu da çok soruluyor. Karşı taraf profilinize girdiğinizde hesabınızı sildiğinizi kolayca anlayabilir.

WhatsApp kapatmak, tamamen silmek isteyenler için “WhatsApp hesabı nasıl silinir” rehberinde izlenmesi gereken adımları gösterdik. WhatsApp hesap silme kaç gün sürer, karşı taraf anlar mı, silinince ne olur gibi sıkça merak edilen soruları da yanıtladık.

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