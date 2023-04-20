Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Martı scooter fiyatları ne kadar? 2023 Martı fiyatlandırma

    Martı scooter fiyatlandırması çok soruluyor. Peki Martı fiyatları ne kadar, dakikası kaç TL? İşte merak edenler için 2023 kiralama ücretleri:                    
    Oy Ver

    Elektrikli scooter, oldukça popüler ulaşım şekli. Neredeyse her sokak başında, özellikle de park ve sahillerde scooter görebilirsiniz. Scooter fiyatları oldukça pahalı olduğundan insanlar genelde satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Scooter kiralama denildiğinde de Martı akla gelen ilk isim. Telefonunuza yükleyeceğiniz Martı uygulaması üzerinden yakınınızda duran scooter, mobilet (elektrikli bisiklet) ve mopedleri (motosiklet) görebilir, hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyip kiralayabilirsiniz. Peki, Martı fiyatlandırması nasıl, dakikası kaç TL? 2023 Martı fiyatları burada.

    Martı scooter fiyatları (2023) 🛴
    Kiralama süresi ⏱️ Fiyat 🏷️
    1 dakika 3.78 TL
    5 dakika 10.94 TL
    10 dakika 19.89 TL
    15 dakika 28.84 TL
    20 dakika 37.79 TL
    25 dakika 46.74 TL
    30 dakika 55.69 TL
    1 saat 109.39 TL

    Martı fiyatları ne kadar? Scooter kiralamak isteyenlerin sorduğu soruların başında geliyor. Martı scooter fiyatları, kiralama süresine göre değişiklik göstermekle birlikte nereye gidecekseniz gidin bir başlangıç ücreti vermeniz gerekiyor. Martı açılış ücreti; 1.99 TL. Bu ücreti en baştan veriyorsunuz, sonrasında kullandığınız dakika kadar bir ödeme yapıyorsunuz. Bu noktada Martı dakikası kaç TL? diye merak edenler için; Martı dakika ücreti 1.79 TL. Martı 1 saati ne kadar? merak edenler için; Mart saatlik ücreti 2023’te 109.39 TL. 2023 Martı scooter fiyatlandırması bu şekilde.

    Martı mobilet ücretleri (2023) 🛵
    Kiralama süresi ⏱️ Ücret 🏷️
    1 dakika 4.68 TL
    5 dakika 15.44 TL
    10 dakika 28.89 TL
    15 dakika 42.34 TL
    20 dakika 55.79 TL
    25 dakika 69.24 TL
    30 dakika 82.69 TL
    1 saat 163.39 TL

    Martı elektrikli bisiklet ya da Martı mobilet ücreti ne kadar? Scooter’lara göre daha kolay ve güvenli sürüş deneyimi sunmasının yanında yokuş çıkma ve menzilde daha iyi olan Martı mobiletlerin fiyatları kullanım süresine göre farklılık gösteriyor. Martı mobilet açılış ücreti; 1.99 TL. Bunu en baştan ödüyorsunuz, ardından kullandığınız dakika kadar ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Martı mobilet dakikası kaç TL? diye merak edenler için; Martı mobiletler için dakika ücreti; 2.69 TL. 2023 Martı mobilet fiyatları bu şekilde.

    Martı moped (motor) fiyatları 🏍️
    Kiralama süresi Ücret
    1 dakika 2.99 TL
    5 dakika 14.95 TL
    10 dakika 29.90 TL
    15 dakika 44.85 TL
    20 dakika 59.8 TL
    25 dakika 74.75 TL
    30 dakika 89.7 TL
    1 saat 179.4 TL

    Martı motosiklet fiyatı ne kadar? Scooterların aksine sürüş için ehliyet gerektiren Martı mopedler, çok daha hızlı olmalarıyla uzun yolculuklarda tercih ediliyor. Martı motor fiyatları da kullanım süresine göre değişiyor ancak Martı moped sürmek için başlangıç ücreti ödemiyorsunuz. Martı moped dakikası ne kadar? diye soracak olursanız; Martı motor dk fiyatı; 2.99 TL. 2023 Martı motor ücret bilgisini de bu şekilde paylaşmış olalım.

    Martı nasıl kiralanır 📲

    martı kiralama nasıl yapılır Tam Boyutta Gör

    1. Martı uygulamasını indirin ve açın.
    2. Cep telefonu numaranızı girerek doğrulayın.
    3. Martı altında “sürüşe başla”ya dokunun.
    4. Scooter, mobilet ve mopedler haritada yeşil daire içinde gösterilecektir.
    5. Martı aracını seçin.
    6. Martı aracı üzerindeki QR kodu telefonla okutun.
    7. Sürüşün keyfini çıkarın.

    Martı scooter kiralama için Martı uygulamasını telefonunuza indirip cep telefonu numaranızla kayıt olmanız gerekiyor. Martı scooter, mobilet ve moped araçlarını kiralamak için geçerli bir ödeme yöntemi eklemeniz gerekiyor. Banka kartınız, kredi kartınız veya Martı cüzdan ile ödeme yapabiliyorsunuz. Sürüşü tamamladıktan sonra Martı aracını ne kadar süre kullandıysanız onun ücretini veriyorsunuz. Ancak, gerek Martı kiralama öncesinde gerekse de sonrasında uymanız gereken belli kurallar var. Bunlara uymazsanız ceza ödüyorsunuz. Martı uygulamasında uyulması gereken kurallar açıkça yazılıyor.

    Martı nasıl kullanılır 💡

    martı scooter nasıl sürülür Tam Boyutta Gör
    Martı ile yolculuğa başlamadan önce yapmanız gereken birkaç şey var. Bunlar; frenlerin çalışır durumunda olduğunda kontrol etmek, herhangi bir kaza belirtisi olup olmadığına bakmak ve telefonunuzun şarj durumunun sürüş için yeterli olduğundan emin olmak. Tüm kontrolleri sağladıktan sonra, Martı sürmeye başlamadan önce güvenliğiniz açısından kaskınızı takmalısınız. Artık Martı scooter kullanmaya hazırısınız. Bir ayağınızı Martı’nın üzerine koyun, diğer ayağınızla Martı’yı birkaç kez itin, gaz butonuna bastığınızda Martı harekete geçecektir. Sürüşünüzü tamamladıktan sonra uygun park yerinde Martı’yı bağlayıp kilidini kapatın ve uygulama üzerinden Martı’nın fotoğrafını çekip paylaşın. Son olarak ödemenizi tamamlayın.

    Bu rehber yazıda popüler ulaşım araçlarından Martı scooter, elektrikli scooter, moped araçlarının kiralama ücretlerine değindik. Martı dakikası kaç TL, saatlik ücreti ne kadar? gibi Martı ücretleri hakkında sıkça sorulan soruları yanıtladık. Martı’yı ilk kez deneyimleyecekler için Martı nasıl kiralanır, kullanılır? anlattık.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    emrahmt 4 saat önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 9 saat önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 9 saat önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    istanbul kartımı kaybettim birim hacimdeki molekül sayısı fazla motor yağı nasıl boşaltılır sahte kimlik nasıl yapılır certificate of victory veren görevler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız