Martı scooter fiyatları ne kadar? 2023 Martı fiyatlandırma

Elektrikli scooter, oldukça popüler ulaşım şekli. Neredeyse her sokak başında, özellikle de park ve sahillerde scooter görebilirsiniz. Scooter fiyatları oldukça pahalı olduğundan insanlar genelde satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Scooter kiralama denildiğinde de Martı akla gelen ilk isim. Telefonunuza yükleyeceğiniz Martı uygulaması üzerinden yakınınızda duran scooter, mobilet (elektrikli bisiklet) ve mopedleri (motosiklet) görebilir, hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyip kiralayabilirsiniz. Peki, Martı fiyatlandırması nasıl, dakikası kaç TL? 2023 Martı fiyatları burada.

Martı scooter fiyatları (2023) 🛴 Kiralama süresi ⏱️ Fiyat 🏷️ 1 dakika 3.78 TL 5 dakika 10.94 TL 10 dakika 19.89 TL 15 dakika 28.84 TL 20 dakika 37.79 TL 25 dakika 46.74 TL 30 dakika 55.69 TL 1 saat 109.39 TL

Martı fiyatları ne kadar? Scooter kiralamak isteyenlerin sorduğu soruların başında geliyor. Martı scooter fiyatları, kiralama süresine göre değişiklik göstermekle birlikte nereye gidecekseniz gidin bir başlangıç ücreti vermeniz gerekiyor. Martı açılış ücreti; 1.99 TL. Bu ücreti en baştan veriyorsunuz, sonrasında kullandığınız dakika kadar bir ödeme yapıyorsunuz. Bu noktada Martı dakikası kaç TL? diye merak edenler için; Martı dakika ücreti 1.79 TL. Martı 1 saati ne kadar? merak edenler için; Mart saatlik ücreti 2023’te 109.39 TL. 2023 Martı scooter fiyatlandırması bu şekilde.

Martı mobilet ücretleri (2023) 🛵 Kiralama süresi ⏱️ Ücret 🏷️ 1 dakika 4.68 TL 5 dakika 15.44 TL 10 dakika 28.89 TL 15 dakika 42.34 TL 20 dakika 55.79 TL 25 dakika 69.24 TL 30 dakika 82.69 TL 1 saat 163.39 TL

Martı elektrikli bisiklet ya da Martı mobilet ücreti ne kadar? Scooter’lara göre daha kolay ve güvenli sürüş deneyimi sunmasının yanında yokuş çıkma ve menzilde daha iyi olan Martı mobiletlerin fiyatları kullanım süresine göre farklılık gösteriyor. Martı mobilet açılış ücreti; 1.99 TL. Bunu en baştan ödüyorsunuz, ardından kullandığınız dakika kadar ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Martı mobilet dakikası kaç TL? diye merak edenler için; Martı mobiletler için dakika ücreti; 2.69 TL. 2023 Martı mobilet fiyatları bu şekilde.

Martı moped (motor) fiyatları 🏍️ Kiralama süresi Ücret 1 dakika 2.99 TL 5 dakika 14.95 TL 10 dakika 29.90 TL 15 dakika 44.85 TL 20 dakika 59.8 TL 25 dakika 74.75 TL 30 dakika 89.7 TL 1 saat 179.4 TL

Martı motosiklet fiyatı ne kadar? Scooterların aksine sürüş için ehliyet gerektiren Martı mopedler, çok daha hızlı olmalarıyla uzun yolculuklarda tercih ediliyor. Martı motor fiyatları da kullanım süresine göre değişiyor ancak Martı moped sürmek için başlangıç ücreti ödemiyorsunuz. Martı moped dakikası ne kadar? diye soracak olursanız; Martı motor dk fiyatı; 2.99 TL. 2023 Martı motor ücret bilgisini de bu şekilde paylaşmış olalım.

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Martı nasıl kiralanır 📲 Tam Boyutta Gör Martı uygulamasını indirin ve açın. Cep telefonu numaranızı girerek doğrulayın. Martı altında “sürüşe başla”ya dokunun. Scooter, mobilet ve mopedler haritada yeşil daire içinde gösterilecektir. Martı aracını seçin. Martı aracı üzerindeki QR kodu telefonla okutun. Sürüşün keyfini çıkarın. Martı scooter kiralama için Martı uygulamasını telefonunuza indirip cep telefonu numaranızla kayıt olmanız gerekiyor. Martı scooter, mobilet ve moped araçlarını kiralamak için geçerli bir ödeme yöntemi eklemeniz gerekiyor. Banka kartınız, kredi kartınız veya Martı cüzdan ile ödeme yapabiliyorsunuz. Sürüşü tamamladıktan sonra Martı aracını ne kadar süre kullandıysanız onun ücretini veriyorsunuz. Ancak, gerek Martı kiralama öncesinde gerekse de sonrasında uymanız gereken belli kurallar var. Bunlara uymazsanız ceza ödüyorsunuz. Martı uygulamasında uyulması gereken kurallar açıkça yazılıyor.

Martı nasıl kullanılır 💡 Tam Boyutta Gör Martı ile yolculuğa başlamadan önce yapmanız gereken birkaç şey var. Bunlar; frenlerin çalışır durumunda olduğunda kontrol etmek, herhangi bir kaza belirtisi olup olmadığına bakmak ve telefonunuzun şarj durumunun sürüş için yeterli olduğundan emin olmak. Tüm kontrolleri sağladıktan sonra, Martı sürmeye başlamadan önce güvenliğiniz açısından kaskınızı takmalısınız. Artık Martı scooter kullanmaya hazırısınız. Bir ayağınızı Martı’nın üzerine koyun, diğer ayağınızla Martı’yı birkaç kez itin, gaz butonuna bastığınızda Martı harekete geçecektir. Sürüşünüzü tamamladıktan sonra uygun park yerinde Martı’yı bağlayıp kilidini kapatın ve uygulama üzerinden Martı’nın fotoğrafını çekip paylaşın. Son olarak ödemenizi tamamlayın.

Bu rehber yazıda popüler ulaşım araçlarından Martı scooter, elektrikli scooter, moped araçlarının kiralama ücretlerine değindik. Martı dakikası kaç TL, saatlik ücreti ne kadar? gibi Martı ücretleri hakkında sıkça sorulan soruları yanıtladık. Martı’yı ilk kez deneyimleyecekler için Martı nasıl kiralanır, kullanılır? anlattık.

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Martı scooter fiyatları ne kadar? Güncel Martı fiyatlandırma