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Apricorn'dan veri güvenliği sağlayan taşınabilir sabit disk: Aegis Padlock 3.0

7 yıl
7,9b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Apricorn'dan veri güvenliği sağlayan taşınabilir sabit disk: Aegis Padlock 3.0
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Apricorn, veri güvenliğine önem verenlere özel taşınabilir sabit disk geliştirdi.
120 mm uzunluğunda, 84.5 mm genişliğinde ve 19 mm kalınlığında tasarlanan Aegis Padlock 3.0, USB 3.0 arabirimini kullanıyor. Çalışırken 300 G'ye kadar, çalışmadığı durumlarda ise 1000 G'ye kadar şoklara dayanıklılık sergileyebilen Aegis Padlock 3.0, 250 GB, 500 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuyor.
5400 RPM hızında çalışan ve 8 MB ön belleği bünyesinde barındıran Aegis Padlock 3.0'da donanımsal olarak veri güvenliği sağlanmış. Aegis Padlock 3.0'ın üzerinde konumlandırılan nümerik tuşlarla 6 ile 16 hane arasında değişen şifreler girerek verilerinize erişebiliyorsunuz.
Peki Aegis Padlock 3.0, yakın çevrenizden fazlasıyla meraklı bir kişinin eline geçerse ne oluyor?
Şifre ard arda yanlış girildiğinde sabit disk kendisini kitliyor ve sabit diski tekrardan USB portuna bağlamak gerekiyor. İkinci aşamada da şifreler ard arda yanlış girildiği takdirde sabit disk saldırı altında olduğunu tespit ediyor, önceden belirlediğiniz şifreyi yok ediyor, kendisini kitliyor ve verileri kullanılmaz hale getiriyor.
Apricorn, Aegis Padlock 3.0'ın 128-bit'lik ve 256-bit'lik AES şifreleme sistemine sahip iki farklı versiyonunu hazırlamış. Fiyatlar ise şu şekilde;
128-bit AES şifreleme sistemine sahip model için;
  • 250 GB (169$)
  • 500 GB (189$)
  • 1 TB (239$)
256-bit AES şifreleme sistemine sahip model için;
  • 250 GB (179$)
  • 500 GB (199$)
  • 1 TB (249$)
Apricorn'dan veri güvenliği sağlayan taşınabilir sabit disk: Aegis Padlock 3.0
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http://www.apricorn.com/products/hardware-encrypted-drives/apricorn-padlock-usb3.html Yorum Yaz
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padenyuqiban 7 yıl
Üstelik şifre kırma yazılımıyla açmaya kalktığınız anda tüm veriler otomatik olarak siliniyor.
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-Pisagor- 7 yıl
Çok iyi bir özellik geliştirmişler gizlenecek önemli belgeler bu disk'de güvenle kullanılabilir.
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blogtr 7 yıl
bence cok iyi . eğer şifreleme olayı sağlamsa çözülemeyecek bir durumsa bazı kurumlar ve kişiler için kullanılabilir.
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telliibrahim 7 yıl
içinden diski çıkarıp başka hdd nin içine takıp bilgilere erişilebilir muhtemelen sonuçta diskin yapısı aynı, şifreli bile yazmıoş olsa iyi bir bilgisayarda şifreler çözülür ya da bir arka kapı vardır mutlaka polisten kaçış yok yani mutlaka çözerler ama biraz zaman alır
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IceRulez 7 yıl
anneme desem telefondan şifre bu anne 3-4-5-3-2-1
annem 3-4-5-3-2-2 girse
tekrar desem anne duymuyormusun salona geç camın kenarına
3-4-5-3-2-1 şifre desem
annme tekrar
3-4-5-3-2-2 yazsa
tekrar aynı hatayı yapsa
anne artık girmene gerek kalmadı çöpe atabilirsin

kadın vicdan azabı mı duysun yani ? 3 kere giremezsen ne kitlion kardeş cihazı,bırak açılmasın sadece allah allah ya
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alikiziltoprak 7 yıl
veri silme olayı çok sakat. Haberi olmadan biri uğraşsa şifreyle, gitti yani her şey!
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acbold 7 yıl
2 Kademeli şifre sistemi olmalı, birinci parola ikincisi pin şeklinde.Parola geçemeyince.12 SAAT denemelere kendisini kapatmalı.Güvenli olarak bilgisayar tanımlanmalı,bloke ancak sahibi tarafıdnan anında kaldırılabilmeli. vs.vs.
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alito 7 yıl
aslında önce parmak izi okumalı sonra şifre istemeli. böylece ardarda yanlış sifre girince veri güvenliği için dosya yok etme işlemi daha güvenli hale
getirilebilirdi. en azından kimse, verilerinizi silmek için bilerek yanlış şifre giremezdi.
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E_Aydin35 7 yıl
Herşey güzzel iyi düşünülmüş, ben o sabitdiski kullanırken özellikle şifre girerken acayip havay agirerim yani, sırf yuşlara basabilmek için boş boş açar kaparım :p :))
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alito 7 yıl
iyi düşünülmüş bir ürün ama @darke 'ye katılıyorum. sırf uyuzluğuna birileri verilerinizi yok edebilir yada küçük kardeşiniz istemeden yapabilir.
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Foxbat 7 yıl
Askeri endüstride standart haline gelmiş bir teknoloji. Üstelik şifre kırma yazılımıyla açmaya kalktığınız anda tüm veriler otomatik olarak siliniyor. Eğer bu tip bir HDD'ye sahipseniz ve şifreyi unuttuysanız sakın riske girmeyin ve doğruca üretici firmayla bağlantı kurun. Aygıtın size ait olduğunu kanıtlarsanız yardımcı olurlar.
Fiyatları fena değil. Siz bir de 512 bit MSP-LV4 sistemine uygun olanların fiyatlarını görün:) Tabi paranız olsa da alamazsınız orası ayrı:))
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