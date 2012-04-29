Apricorn'dan veri güvenliği sağlayan taşınabilir sabit disk: Aegis Padlock 3.0

Apricorn, veri güvenliğine önem verenlere özel taşınabilir sabit disk geliştirdi.

120 mm uzunluğunda, 84.5 mm genişliğinde ve 19 mm kalınlığında tasarlanan Aegis Padlock 3.0, USB 3.0 arabirimini kullanıyor. Çalışırken 300 G'ye kadar, çalışmadığı durumlarda ise 1000 G'ye kadar şoklara dayanıklılık sergileyebilen Aegis Padlock 3.0, 250 GB, 500 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sunuyor.



5400 RPM hızında çalışan ve 8 MB ön belleği bünyesinde barındıran Aegis Padlock 3.0'da donanımsal olarak veri güvenliği sağlanmış. Aegis Padlock 3.0'ın üzerinde konumlandırılan nümerik tuşlarla 6 ile 16 hane arasında değişen şifreler girerek verilerinize erişebiliyorsunuz.



Peki Aegis Padlock 3.0, yakın çevrenizden fazlasıyla meraklı bir kişinin eline geçerse ne oluyor?

Şifre ard arda yanlış girildiğinde sabit disk kendisini kitliyor ve sabit diski tekrardan USB portuna bağlamak gerekiyor. İkinci aşamada da şifreler ard arda yanlış girildiği takdirde sabit disk saldırı altında olduğunu tespit ediyor, önceden belirlediğiniz şifreyi yok ediyor, kendisini kitliyor ve verileri kullanılmaz hale getiriyor.



Apricorn, Aegis Padlock 3.0'ın 128-bit'lik ve 256-bit'lik AES şifreleme sistemine sahip iki farklı versiyonunu hazırlamış. Fiyatlar ise şu şekilde;

128-bit AES şifreleme sistemine sahip model için;

250 GB (169$)

500 GB (189$)

1 TB (239$)

256-bit AES şifreleme sistemine sahip model için;

250 GB (179$)

500 GB (199$)

1 TB (249$)

http://www.apricorn.com/products/hardware-encrypted-drives/apricorn-padlock-usb3.html