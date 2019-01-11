Araç içi eğlence sistemlerinde ekran yerine akıllı telefon dönemi

CES 2019 fuarında araç içi bilgi ve eğlence sistemlerine yönelik olarak farklı çözümler sergilendi. Bunlardan en ilginç olanı ise ekran yerine akıllı telefonunuzu kullanan Pioneer firmasına ait bir çözümdü.

Pioneer SPH-10BT Smart Sync özellikleri ve fiyatı

Pioneer SPH-10BT Smart Sync eğlence sistemi tek DIN bağlantısından mevcut sisteminizin yerini alabiliyor. Geleneksel eğlence sistemlerinin aksine ekran yerine bir dock barındıran çözümü kullanmak için akıllı telefona ihtiyacınız var.

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Dock üzerine akıllı telefonu yerleştirdiğiniz anda uyumlu uygulama aktif oluyor ve eğlence sistemi ekranı kaplıyor. Müzik oynatma, sesli asistan, navigasyon, hava durumu bilgileri gibi pek çok fonksiyona buradan erişebiliyorsunuz. Sistem Pioneer park sensörü ile de uyumlu.

Ekranı sürekli kullanmak istemezseniz panelde yer alan 6 kısa yol tuşunu da tercih edebiliyorsunuz. Evrensel bir yapıda olan Pioneer SPH-10BT Smart Sync eğlence sistemi satışa çıktı. Fiyatı kurulum dahil 150$.