Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araç içi eğlence sistemlerinde ekran yerine akıllı telefon dönemi

Pioneer araç içi eğlence sistemi, dahili bir ekran yerine akıllı telefonunuzun ekranını kullanmayı tercih etmiş. Böylece uyumlu uygulama daha geniş bir fonksiyon ağı sunabiliyor.
4 ay
6,8b
1
9
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2019 fuarında araç içi bilgi ve eğlence sistemlerine yönelik olarak farklı çözümler sergilendi. Bunlardan en ilginç olanı ise ekran yerine akıllı telefonunuzu kullanan Pioneer firmasına ait bir çözümdü.

Pioneer SPH-10BT Smart Sync özellikleri ve fiyatı

Pioneer SPH-10BT Smart Sync eğlence sistemi tek DIN bağlantısından mevcut sisteminizin yerini alabiliyor. Geleneksel eğlence sistemlerinin aksine ekran yerine bir dock barındıran çözümü kullanmak için akıllı telefona ihtiyacınız var.

Ayrıca Bkz. "Paraşüt destekli Drone modelleri geliyor"

Dock üzerine akıllı telefonu yerleştirdiğiniz anda uyumlu uygulama aktif oluyor ve eğlence sistemi ekranı kaplıyor. Müzik oynatma, sesli asistan, navigasyon, hava durumu bilgileri gibi pek çok fonksiyona buradan erişebiliyorsunuz. Sistem Pioneer park sensörü ile de uyumlu.

Ekranı sürekli kullanmak istemezseniz panelde yer alan 6 kısa yol tuşunu da tercih edebiliyorsunuz. Evrensel bir yapıda olan Pioneer SPH-10BT Smart Sync eğlence sistemi satışa çıktı. Fiyatı kurulum dahil 150$.

 

https://www.cultofmac.com/599768/pioneer-transforms-your-iphone-into-an-in-dash-car-display/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
norton772 4 ay
Gayet yerinde ve mantıklı düşünülmüş. Hali hazırda bunu kendimizin de yapabilmesi çok pahalı olmayan bir yöntem ama bu şekilde daha kolay olur. Bu arada teyp çok şık görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 4 ay
Bana pek pratik gelmedi. İnsanlar araçta bile olsa telefonu daha bir kendilerine yakın ve kullanılabilir tutmayı seviyorlar. Mesaj okumayı yazmayı veya konuşmak için telefonun bu mandalların arasında hapsedilmesi pek tercih edilir gibi durmuyor. Öte yandan bir çok telefonu desteklemesi mümkün değil, illa ki yandarında açma kapama veya ses tuşarı var bu mandallar onlara denk gelir illa ki. Ve çoğu insan telefonunu kılıfı ile de kullanıyor. Ama tasarım süper, ekran tasarımı da harika. Belki de bir ekrana ihtiyacı yoktur veya telefona bir başka aparat ile bağlanabilme özelliği olsa daha iyi olur. Neyse çoğu araç içi müzik sistemi zaten bluetooth ile bağlandığından böyle bir şeye pek gerek yokmuş bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 4 ay
O değilde Pioneer'ın tasarımına bakar mısın... harika.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 4 ay
İyi olmuş bıkmıştık bu çin malı ekranlardan. Birde aracını ekranlı diye satanlardan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 4 ay
iphone ve samsung un oled ekranlı panelleri yanar ama
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Direk telefon tutucu alsak daha ucuz olmaz mı?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 4 ay Seyrim
Gerçekten bende aynı şeyi düşünüyordum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozancn 4 ay
1 dolar aux kablosu, 4 dolar bluetooth alıcı, 2 dolar manyetik telefon tutucu şeklinde toplamda 7 dolara halettim aynı işi. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 4 ay
geç bile kalınmış.. aynı şekilde bağlantı ayakları saglam kullanıbilir olsa sadece telefon değil tabletde bağlansa sadece teyp in ust kısmına değilde altına veya sağınada cihazlar konumlandırabilse hazır bir sistem olması bir avantaj ancak fiyatınında daha makul seviyelerde de olursa ozaman alınır...




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Evga Z390 Dark anakart modeli ilk kez yan tarafta 24-pinli ve 8-pinli güç bağlantısı sunuyor 4 ay Orbi kaskı 5G ile bağlantı kuracak 4 ay Elon Musk, Starship'in ilk fotoğrafını paylaştı: Test uçuşuna hazır 4 ay Huawei çalışanı, casusluk yaptığı gerekçesiyle Polonya'da tutuklandı 4 ay Transformers gibi oyuncu bilgisayarı 4 ay Tek Bir Kişinin Yaptığı Oyun! Bright Memory 4 ay Google’un çeviri servisi Vikipedi’ye yardımcı olacak 4 ay LG ve Microsoft, otomotiv teknolojileri alanında birlikte çalışacaklarını açıkladı 4 ay BMW, CES 2019 fuarında otonom motosikletini tanıttı 4 ay ASRock dünyanın ilk Ryzen APU destekli mini bilgisayarlarını duyurdu 4 ay iPhone 11 Max, üç arka kamera ile gelecek 4 ay Bell, Avatar filminden fırlamış gibi görünen hava taksisi Nexus'u tanıttı 4 ay Hubble Uzay Teleskobu şaşırtmaya devam ediyor 4 ay 2019'da sadece 24.99 TL'ye yeni bir hobi ya da meslek edinebilirsiniz 4 ay Foxconn, düşük iPhone satışları nedeniyle gelir kaybı yaşıyor 4 ay Red Dead Redemption 2'ye Battle Royale modu geldi 4 ay Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları neler? 4 ay “A Story About My Uncle” Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz 4 ay Televizyonlardaki taksit sayısı arttırıldı 4 ay Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Araç içi eğlence sistemlerinde ekran yerine akıllı telefon dönemi Sonraki Nvidia CEO’su Vega VII’nin RTX 2060’tan zayıf olduğunu iddia etti 4 ay VLC uygulaması 3 milyar indirme rakamına ulaştı 4 ay Redmi Note 7 kamerası ne kadar iyi? 4 ay Google One geçişi ülkemizde başladı 4 ay NASA, Dünya'yı 114 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi 4 ay Google Asistan yakında telefonunuz kilitli olsa bile size yanıt verebilecek 4 ay Huawei P Smart 2019 ülkemize geldi: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay LG G8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 4 ay Paraşüt destekli Drone modelleri geliyor 4 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F iki batarya ile gelebilir 4 ay Nvidia CEO’su: Moore Kanunu’nda yolun sonuna geldik 4 ay Apple ve Qualcomm uzlaşma için görüştü mü görüşmedi mi? 4 ay iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir? 4 ay Samsung Notebook 9 Pro üst seviyeye hitap ediyor 4 ay Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi 4 ay Sony yeni bir cama entegre hoparlör duyurdu 4 ay Microsoft, iPad'ler için uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor 4 ay Thermaltake resmen bellek pazarında 4 ay Dünyanın ilk 1TB SDXC kartı piyasaya çıkıyor 4 ay USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim