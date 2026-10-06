Renault, Fransa’ya 5 yılda 10 milyar euro yatırım yapacak: Elektrikliler odakta

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Tam Boyutta Gör Renault, önümüzdeki beş yıl içinde Fransa’ya en az 10 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin yeni yatırım programında elektrikli otomobillerin yanı sıra daha uygun fiyatlı modellerin geliştirilmesi öncelikli olacak. Ancak Renault CEO’su François Provost, yatırımların hayata geçirilmesini Fransa’daki siyasi ve sosyal koşullara bağlıyor.

Provost, France Inter radyosuna verdiği röportajda şirketin Fransa’daki yeni yatırım planını açıkladı. Handelsblatt'ın aktardığı bilgilere göre Renault, söz konusu kaynağın önemli bölümünü elektrikli araç teknolojilerine ve daha geniş kitlelere hitap edecek modellerin geliştirilmesine yönlendirecek.

Renault'nun Fransa'ya yönelik yatırımları yeni bir plan da değil. Şirket son beş yılda ülkeye yaklaşık 13 milyar euro yatırım yaptığını belirtiyor. Bu yatırımların önemli bir bölümü Fransa'daki üretim altyapısının elektrikli mobiliteye uyarlanmasına ayrıldı.

2030'a kadar 22 yeni model geliyor

Yeni yatırım programı şirketin baharda açıkladığı futuREady stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, 2030'a kadar Avrupa'da 22 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu araçların 16'sı tamamen elektrikli olacak.

Renault aynı dönemde elektrikli araçların maliyetini ve üretim verimliliğini iyileştirmek için yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirket, RGEV Medium 2.0 adı verilen yeni 800 voltluk platformun yanı sıra yeni batarya ve güç aktarma teknolojileri geliştiriyor.

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Bu arada şirket, eylül sonunda İspanya'daki Valladolid ve Palencia fabrikalarına da 600 milyon euro yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu tesislerde RGEV Medium 2.0 platformunu kullanan iki elektrikli otomobil üretilecek. Valladolid fabrikasına ayrıca yeni bir batarya montaj hattı kurulacak.

Buna rağmen Fransa, Renault'nun elektrikli araç üretiminde merkezi konumunu koruyor. 2021'de ülkenin kuzeyinde kurulan ElectriCity üretim kümesi Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5 E-Tech ve Alpine A290 gibi elektrikli modellerin üretimini gerçekleştiriyor.

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Renault, Fransa’ya 5 yılda 10 milyar euro yatırım yapacak

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