Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault, Fransa’ya 5 yılda 10 milyar euro yatırım yapacak: Elektrikliler odakta

    Renault, önümüzdeki beş yılda Fransa’ya 10 milyar euronun üzerinde yatırım yapacak. Yatırımlar elektrikli otomobiller, batarya teknolojileri ve uygun fiyatlı modellere odaklanacak.

    Renault, Fransa’ya 5 yılda 10 milyar euro yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Renault, önümüzdeki beş yıl içinde Fransa’ya en az 10 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. Şirketin yeni yatırım programında elektrikli otomobillerin yanı sıra daha uygun fiyatlı modellerin geliştirilmesi öncelikli olacak. Ancak Renault CEO’su François Provost, yatırımların hayata geçirilmesini Fransa’daki siyasi ve sosyal koşullara bağlıyor.

    Provost, France Inter radyosuna verdiği röportajda şirketin Fransa’daki yeni yatırım planını açıkladı. Handelsblatt'ın aktardığı bilgilere göre Renault, söz konusu kaynağın önemli bölümünü elektrikli araç teknolojilerine ve daha geniş kitlelere hitap edecek modellerin geliştirilmesine yönlendirecek.

    Renault'nun Fransa'ya yönelik yatırımları yeni bir plan da değil. Şirket son beş yılda ülkeye yaklaşık 13 milyar euro yatırım yaptığını belirtiyor. Bu yatırımların önemli bir bölümü Fransa'daki üretim altyapısının elektrikli mobiliteye uyarlanmasına ayrıldı.

    2030'a kadar 22 yeni model geliyor

    Yeni yatırım programı şirketin baharda açıkladığı futuREady stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, 2030'a kadar Avrupa'da 22 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu araçların 16'sı tamamen elektrikli olacak.

    Renault aynı dönemde elektrikli araçların maliyetini ve üretim verimliliğini iyileştirmek için yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirket, RGEV Medium 2.0 adı verilen yeni 800 voltluk platformun yanı sıra yeni batarya ve güç aktarma teknolojileri geliştiriyor.

    Bu arada şirket, eylül sonunda İspanya'daki Valladolid ve Palencia fabrikalarına da 600 milyon euro yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu tesislerde RGEV Medium 2.0 platformunu kullanan iki elektrikli otomobil üretilecek. Valladolid fabrikasına ayrıca yeni bir batarya montaj hattı kurulacak.

    Buna rağmen Fransa, Renault'nun elektrikli araç üretiminde merkezi konumunu koruyor. 2021'de ülkenin kuzeyinde kurulan ElectriCity üretim kümesi Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5 E-Tech ve Alpine A290 gibi elektrikli modellerin üretimini gerçekleştiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    frene basınca ıslık sesi tcl 65c6k yorum olgun milf kenan evren kışlası renault clio 1.5 dci kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus 15-FB3705N
    HP Victus 15-FB3705N
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum