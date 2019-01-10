Paraşüt destekli Drone modelleri geliyor

Drone teknolojisi bugün son kullanıcıdan kurumlara kadar sayısız alanda kendisine yer buluyor. Kullanımı eğlenceli olsa da bazı kurallara riayet etmek şart. İlk olarak pervanelerin kesinlikle kullanıcıdan uzakta çalışması gerekiyor. İkinci olarak ise herhangi bir düşme ihtimaline karşı kalabalık grupların üzerinde uçması da sakıncalı.

Indemnis Nexus nedir?

CES 2019 fuarında sahneye çıkan Indemnis girişimi, Indemnis Nexus paraşüt sistemi ile Drone modellerinin kullanım alanını genişletiyor. Sistem ilk olarak DJI Inspire 2 ile kullanılmak üzere onay aldı.

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İçerisinde küçük bir paraşüt barındıran modül Drone modelinin üzerine entegre ediliyor. Sensörler eğer anormal bir alçalış hissederse balistik patlatıcı devreye giriyor ve paraşüt saate 140Km hızla açılıyor. Paraşütün hazır hale gelmesi sadece 30 mili saniye sürüyor.

Pervanelere takılmasını engellemek amacıyla bir tüp içerisine alınan paraşüt böylece bozulan Drone modelinin güvenli bir şekilde yere inmesini sağlıyor.

Indemnis girişimi yaklaşık 45 farklı zorluk testinden ve 5 farklı düşme senaryosundan başarıyla geçerek sertifika almış. DJI Inspire 2 modeli hali hazırda paraşüt kullanmaya başladı. DJI Matrice 200 ve 600 modelleri için de yıl sonuna kadar sertifika alınmış olacak.