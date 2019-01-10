Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Paraşüt destekli Drone modelleri geliyor

Kalabalık grupların olduğu alanlarda uçması sakıncalı olan Drone modellerine paraşüt çözümü geliyor. Indemnis Nexus arızalanan Drone modellerinizi güvenli olarak yere indiriyor.
4 ay
5,6b
1
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Drone teknolojisi bugün son kullanıcıdan kurumlara kadar sayısız alanda kendisine yer buluyor. Kullanımı eğlenceli olsa da bazı kurallara riayet etmek şart. İlk olarak pervanelerin kesinlikle kullanıcıdan uzakta çalışması gerekiyor. İkinci olarak ise herhangi bir düşme ihtimaline karşı kalabalık grupların üzerinde uçması da sakıncalı.

Indemnis Nexus nedir?

CES 2019 fuarında sahneye çıkan Indemnis girişimi, Indemnis Nexus paraşüt sistemi ile Drone modellerinin kullanım alanını genişletiyor. Sistem ilk olarak DJI Inspire 2 ile kullanılmak üzere onay aldı.

Ayrıca Bkz. "Sony yeni bir cama entegre hoparlör duyurdu"

İçerisinde küçük bir paraşüt barındıran modül Drone modelinin üzerine entegre ediliyor. Sensörler eğer anormal bir alçalış hissederse balistik patlatıcı devreye giriyor ve paraşüt saate 140Km hızla açılıyor. Paraşütün hazır hale gelmesi sadece 30 mili saniye sürüyor.

Pervanelere takılmasını engellemek amacıyla bir tüp içerisine alınan paraşüt böylece bozulan Drone modelinin güvenli bir şekilde yere inmesini sağlıyor.

Indemnis girişimi yaklaşık 45 farklı zorluk testinden ve 5 farklı düşme senaryosundan başarıyla geçerek sertifika almış. DJI Inspire 2 modeli hali hazırda paraşüt kullanmaya başladı. DJI Matrice 200 ve 600 modelleri için de yıl sonuna kadar sertifika alınmış olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/10/dji-drones-indemnis-nexus-parachute-system/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay ASRock dünyanın ilk Ryzen APU destekli mini bilgisayarlarını duyurdu 4 ay iPhone 11 Max, üç arka kamera ile gelecek 4 ay Bell, Avatar filminden fırlamış gibi görünen hava taksisi Nexus'u tanıttı 4 ay Hubble Uzay Teleskobu şaşırtmaya devam ediyor 4 ay 2019'da sadece 24.99 TL'ye yeni bir hobi ya da meslek edinebilirsiniz 4 ay Foxconn, düşük iPhone satışları nedeniyle gelir kaybı yaşıyor 4 ay Red Dead Redemption 2'ye Battle Royale modu geldi 4 ay Huawei Mate 20 Pro'nun resmi aksesuarları neler? 4 ay “A Story About My Uncle” Humble Bundle’da kısa süreliğine ücretsiz 4 ay Televizyonlardaki taksit sayısı arttırıldı 4 ay Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı 4 ay Araç içi eğlence sistemlerinde ekran yerine akıllı telefon dönemi 4 ay Nvidia CEO’su Vega VII’nin RTX 2060’tan zayıf olduğunu iddia etti 4 ay VLC uygulaması 3 milyar indirme rakamına ulaştı 4 ay Redmi Note 7 kamerası ne kadar iyi? 4 ay Google One geçişi ülkemizde başladı 4 ay NASA, Dünya'yı 114 milyon kilometre uzaklıktan işte böyle görüntüledi 4 ay Google Asistan yakında telefonunuz kilitli olsa bile size yanıt verebilecek 4 ay Huawei P Smart 2019 ülkemize geldi: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay LG G8 önümüzdeki ay tanıtılabilir 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Paraşüt destekli Drone modelleri geliyor Sonraki Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy F iki batarya ile gelebilir 4 ay Nvidia CEO’su: Moore Kanunu’nda yolun sonuna geldik 4 ay Apple ve Qualcomm uzlaşma için görüştü mü görüşmedi mi? 4 ay iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir? 4 ay Samsung Notebook 9 Pro üst seviyeye hitap ediyor 4 ay Samsung resmen açıkladı: İşte Galaxy S10'un tanıtım tarihi 4 ay Sony yeni bir cama entegre hoparlör duyurdu 4 ay Microsoft, iPad'ler için uzak masaüstü uygulaması geliştiriyor 4 ay Thermaltake resmen bellek pazarında 4 ay Dünyanın ilk 1TB SDXC kartı piyasaya çıkıyor 4 ay USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın 4 ay Yeni Peugeot 208 kış testlerinde görüntülendi 4 ay Kriptolu askeri veri aktarım yazılımı geliştirildi: Link-M 4 ay Tom Clancy’s The Division 2, Steam platformunu es geçiyor 4 ay Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde 4 ay Google Chrome'un dahili reklam engelleyicisi 9 Temmuz’da etkinleşiyor 4 ay Deloitte teknoloji ve Telekom sektöründe 2019 tahminlerini paylaştı 4 ay Tesla 75 kWh bataryaya sahip Model S/X satışını durduruyor 4 ay Fox TV'den BluTV ve Puhutv’ye rakip platform geliyor: FOXplay 4 ay Plastik toplayan “dev havuz makarnasından” 9 metrelik bir parça koptu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim