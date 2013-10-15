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Araştırma : Akıllı telefon bileşenleri daha kolay izlenebiliyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Akıllı telefon bileşenleri daha kolay izlenebiliyor

Son dönemde hükümet birimlerinin internet kullanıcılarını izinsiz ve global bir şekilde izleyebildiklerinin ortaya çıkması teknoloji gündemini oldukça meşgul etmişti. Ancak asıl fırtına mobil cihazların da takip edildiği ortaya çıkınca kopmuştu.

Akıllı telefonların mikrofonlarının sürekli olarak açık tutmaya ayarlanabildiği ve bu sayede uzak erişimle kullanıcının dinlenebildiği haberlerinden sonra Stanford Güvenlik Laboratuvarı bir araştırma yaptı.

Araştırma akıllı telefonların hangi sensör ve bileşenlerinin uzaktan takip edilebileceği konusuna odaklanıyor. Araştırmaya göre akıllı telefonların mikrofon, hoparlör ve akselerometre bileşenleri aynen bir çerez gibi bulunduğu cihazın bilgilerini üzerinde barındırabiliyor. 

Cihazın hareketlerini tespit edebilen akselerometre sensörü, kullanıldığı cihazda benzersiz bir tanımlayıcıya sahip oluyor ve bu tanımlayıcı sayesinde cihaz ve kullanıcısı takip edilebiliyor. Şimdilik bu zayıflık reklam ajansları veya istihbarat birimleri tarafından keşfedilmemiş ancak önümüzdeki dönemde bunun mümkün olabileceği belirtiliyor.

Cihazlardaki mikrofon ve hoparlör ise benzersiz bir frekans eğrisine sahip ve yine cihazların etiketlenmesi için kullanılabiliyor. Hatta farklı bir araştırmaya göre cihazda bulunan tüm kablosuz bağlantı yongaları benzersiz radyo dalgaları yayabiliyor. Bu da izlemeyi daha kolaylaştırıyor

Araştırmalar gösteriyor ki yanımızdan hiç ayırmadığımız mobil cihazlarımız bir gün bir takip veya dinleme merkezine dönüşebilir. Bunu engelleyecek bir sistem de şimdilik yok gibi görünüyor.

http://www.slashgear.com/stanford-says-smartphone-accelerometers-can-be-silently-tracked-12301145/ Yorum Yaz
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giogo 5 yıl en beğenilen
``Şimdilik bu zayıflık reklam ajansları veya istihbarat birimleri tarafından keşfedilmemiş ancak önümüzdeki dönemde bunun mümkün olabileceği belirtiliyor.``
Ekrem71 keşfetmiş beyler.
``Şimdilik bu zayıflık reklam ajansları veya istihbarat birimleri tarafından keşfedilmemiş ancak önümüzdeki dönemde bunun mümkün olabileceği belirtiliyor.``
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DraGonS 5 yıl
Adamların takip etmesine pek gerek yok millet kendini twitter'da facebook'ta seve seve fişliyor zaten. Hangi mekanda takıldığını foursquare de, fotoğraflarını, fikirlerini beğenilerini facebookta, diğer bilgilerini twitterda paylaşıyorlar.
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Çikizen 5 yıl
Bazıları tutturmuş özel hayat diye, yahu devletin işi gücü yok sizin yatak odasında, orada burada, karınızla, akrabanızla hayatınızı nasıl geçirdiğinizi mi araştıracak?

Ben şahsen bu tip olaylara daha pozitif bakıyorum, bu sayede gerek hırsızların, gerek düzenbazların çok daha rahat bulunduğunu belirtmek istiyorum.

Bu tip teknolojiler geliştikçe güvenlikte bir o kadar artacak.

Kimine göre güvenlik sadece telefonlarında yaptıklarını kimsenin bilmemesinden ibarettir.

Halbuki durum farklı, güvenlik bu kadar göreceli bir kavram değildir, bilimin ve teknolojinin gelişmesi güzel.

"BİZİ İZLİYORLAR YEAA" diyenler, telefonlarında ne yaptıklarını merak ediyorum.
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HeavyClocker 5 yıl
Hepimiz zaten takip ediliyoruz,böyle giderse insanlarda özel hayat-özel şeyler kalmayacak.
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dost1984 5 yıl
FlyingUnderpants
Mobil çağ insanlığın sonu olacak.

insanların beklentisi özentisi yıllar sonra değişir.
bi bakmışın 10 yıl sonra başka şeylerle daha çok ilgileniyoruz
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giogo 5 yıl en beğenilen
``Şimdilik bu zayıflık reklam ajansları veya istihbarat birimleri tarafından keşfedilmemiş ancak önümüzdeki dönemde bunun mümkün olabileceği belirtiliyor.``
Ekrem71 keşfetmiş beyler.
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EfsungerHeisen 5 yıl
Yaw he he, Zaten hepimiz CIA'da çalışıyoruz.
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rbyygt2 5 yıl
Milyonlarca insanada tek tek bakacaklardı zaten. Durun hemen 15 yaşındaki kardeşime haber vereyim CIA onun peşindedir.
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bingbang 5 yıl
Tamam şimdi sakince Temple run ı kapatın ve yatın uyuyun.
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batkent 5 yıl
en dandik oyun bile telefon rehberi ve görüşmelere erişebilyorsa bu çok normal.
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fukox 5 yıl
Başlığı okuyunca direk oo,rly? Dedim
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FlyingUnderpants 5 yıl
Mobil çağ insanlığın sonu olacak.
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