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Araştırma : Cep telefonları arama ve SMS cihazlarından daha ötesi olmaya başladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici dünyasına görüşme yapma ve mesaj gönderme gibi temel ihtiyaçları karşılamak maksadıyla giren mobil telefonlar, mail gönderme, ajanda hazırlama, üçüncü taraf uygulama kullanma gibi yeni ihtiyaçlar belirdikçe akıllandı ve donanım olarak sınırları zorlamaya başladı.

Bu gelişmelere paralel olarak da kullanım amacı görüşme ve SMS gibi temel fonksiyonlarından uzaklaşmaya başladı. Bu konuda son yapılan bir araştırma, bunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor.

Pew Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre hücresel telefonlar kullanıcılar tarafından vücudunun bir uzantısı gibi görülüyor. Telefonların farklı fonksiyonlarından yararlanmak isteyen kullanıcı sayısında da hızlı bir artış var.

2007 yılında telefon kullanıcılarının yüzde 19'u cihazlarından maillerini kontrol ederken, bu yıl oran yüzde 50'ye yükseldi. 2008 yılında cihazlarından internete erişen Amerikalı kullanıcıların oranı yüzde 25 iken bugün yüzde 56 oldu.

Online bankacılık gibi bir dönem tabu olarak görülen hassas aktiviteler de artık mobil platformlar üzerinden gerçekleştirilmeye başladı. 2011 yılında Amerikalı telefon kullanıcılarının yüzde 19'u cihazlarından banka hesaplarına erişirken, bugün oran yüzde 29 oldu.

Sağlık ile ilgili bilgiler de artık mobil cihazlar üzerinden daha çok sorgulanmaya başladı. 2010 yılında yüzde 17 olan bu oran şimdi yüzde 30 seviyesinde. 

Ayrıca mobil cihazlar giderek dijital kamera ve video kaydedicilerin yerini alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 82'si telefonlarıyla fotoğraf çektiğini, yüzde 44'ü ise video kaydettiğini belirtmiş.

Araştırmada bu kullanıcı trendinin önümüzdeki yıllarda giderek artacağı ve düşüş göstermesi gibi bir şeyin söz konusu olmayacağı vurgulanıyor.

http://mashable.com/2012/11/26/cell-phones-becoming-the-go-to-device-for-online-activities-banking-and-more-study/ Yorum Yaz
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eXiLeD7182 6 yıl en beğenilen
Gerçekten büyük bir tespit olmuş. Bu tespiti yapan ve yapılmasına yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz.
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HumbiGumbi 6 yıl
hadi ya bunu bildiğimiz iyi oldu yoksa araba takozu diye almayı düşünüyordum
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olağan_şüpheli 6 yıl
isviçreli bilim adamları değilse ciddiye almayın .
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ardakbaycan 6 yıl
Gunaydin
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savinelli 6 yıl
Olmaya başladı mı? Yıllardır fotoğraf çekilen, video kaydedilen, üzerine çeşitli programlar yüklenen (symbian s60 10 yıl önce de vardı), oyun oynanan cihazlardı ki oyun hikayesi Nokia zamanlarında Snake e kadar dayanır (: onun haricinde internetin son bikaç yıldır hayatımıza girmesiyle olanları artık tek tek yazmama gerek yok. Ben sadece telefonlar siyah beyaz ekranlara sahipken bile sadece arama ve SMS için kullanılmıyordu diye hatırlatmak istedim. Şimdi internet bankacılığı için kullandığım şifrematiğim bile cep telefonu programı şeklinde.. Kısacası günaydın (:
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3qzotix 6 yıl
wolfallen
Çok komik yorumlar var. Sanırım kimse dünyada İstatistik diye bir dal olduğunu bilmiyor. Tabi ki de herkes biliyor artık telefonlar sadece aramak için kullanılmadığını.Bu yapılan araştırmanın nedeni istatistiki olarak yorumlamaya ve teknolojinin gidişatı hakkında genel bilgi edinilmesine yönelik.

Bundan 3 yıl önce yapılması gereken bir yorumu şimdi söylemeleri biraz abes kaçıyor.
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gunman233 6 yıl
Boş boş yorum yapanlar sadece başlığı okudular herhalde. Okumuyoruz, okusak da anlamıyoruz zaten çok farkeden bişey yok. "İstatistik Bilimi" vurgusunu yapan bir kişi çıkmış en azından. Tabii çocuk bile bilir, hatta size kalsa çocuktan bile istatistikçi olur değil mi? Ne olacak sor 100 kişiye, evet mi hayır mı not al bitti. Hey gidi.. Neyse.
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Amedra 6 yıl
Dokunmatik ekranlar gelince böyle oldu işte.
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DH Misafiri 6 yıl
bu tespiti yapan adam kör oldu!
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John Sheppard 6 yıl
Çok komik yorumlar var. Sanırım kimse dünyada "İstatistik" diye bir dal olduğunu bilmiyor. Tabi ki de herkes biliyor artık telefonlar sadece aramak için kullanılmadığını.
Bu yapılan araştırmanın nedeni istatistiki olarak yorumlamaya ve teknolojinin gidişatı hakkında genel bilgi edinilmesine yönelik.
1 Yanıt Yanıtla +2
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eXiLeD7182 6 yıl John Sheppard
wolfallen

Çok komik yorumlar var. Sanırım kimse dünyada "İstatistik" diye bir dal olduğunu bilmiyor. Tabi ki de herkes biliyor artık telefonlar sadece aramak için kullanılmadığını.

Bu yapılan araştırmanın nedeni istatistiki olarak yorumlamaya ve teknolojinin gidişatı hakkında genel bilgi edinilmesine yönelik.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Statistik 6 yıl
Bu arastirma yapanalrin brusor dafiticilardan hic farklari yok bence
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cagataykoroglu 6 yıl
Hadi bunlar böyle gereksiz bir araştırma yaptı. Peki siz neden paylaşıyorsunuz?
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Statistik 6 yıl
Bazi cihazlara cep telefonu demek artik yanlis oluyor bence, telefon ozelligi olan cep bilgisayari veya cihaz denmeli bence
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Jacobıan 6 yıl
edit: yine ekrem71 miş
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