Araştırma : Cep telefonları arama ve SMS cihazlarından daha ötesi olmaya başladı





Tüketici dünyasına görüşme yapma ve mesaj gönderme gibi temel ihtiyaçları karşılamak maksadıyla giren mobil telefonlar, mail gönderme, ajanda hazırlama, üçüncü taraf uygulama kullanma gibi yeni ihtiyaçlar belirdikçe akıllandı ve donanım olarak sınırları zorlamaya başladı.





Bu gelişmelere paralel olarak da kullanım amacı görüşme ve SMS gibi temel fonksiyonlarından uzaklaşmaya başladı. Bu konuda son yapılan bir araştırma, bunu daha net bir şekilde ortaya koyuyor.





Pew Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre hücresel telefonlar kullanıcılar tarafından vücudunun bir uzantısı gibi görülüyor. Telefonların farklı fonksiyonlarından yararlanmak isteyen kullanıcı sayısında da hızlı bir artış var.





2007 yılında telefon kullanıcılarının yüzde 19'u cihazlarından maillerini kontrol ederken, bu yıl oran yüzde 50'ye yükseldi. 2008 yılında cihazlarından internete erişen Amerikalı kullanıcıların oranı yüzde 25 iken bugün yüzde 56 oldu.





Online bankacılık gibi bir dönem tabu olarak görülen hassas aktiviteler de artık mobil platformlar üzerinden gerçekleştirilmeye başladı. 2011 yılında Amerikalı telefon kullanıcılarının yüzde 19'u cihazlarından banka hesaplarına erişirken, bugün oran yüzde 29 oldu.





Sağlık ile ilgili bilgiler de artık mobil cihazlar üzerinden daha çok sorgulanmaya başladı. 2010 yılında yüzde 17 olan bu oran şimdi yüzde 30 seviyesinde.





Ayrıca mobil cihazlar giderek dijital kamera ve video kaydedicilerin yerini alıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 82'si telefonlarıyla fotoğraf çektiğini, yüzde 44'ü ise video kaydettiğini belirtmiş.





Araştırmada bu kullanıcı trendinin önümüzdeki yıllarda giderek artacağı ve düşüş göstermesi gibi bir şeyin söz konusu olmayacağı vurgulanıyor.

http://mashable.com/2012/11/26/cell-phones-becoming-the-go-to-device-for-online-activities-banking-and-more-study/