Araştırma : Filtre kullanmak fotoğrafları daha popüler hale getiriyor

Akıllı telefonların adeta birer fotoğraf makinesine dönüşmesinin altında yatan başlıca sebeplerden birisi de fotoğraf paylaşmanın eskisinden çok daha popüler olması. Özellikle bir çok sosyal medya platformu fotoğraf paylaşma üzerine yoğunlaşırken hatta bu şekilde mesajlaşmak için geliştirilen uygulamalar da çok sık tercih edilir durumda. Yahoo'nun internette paylaşılan fotoğraflar üzerinde yaptığı araştırma ise ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

Paylaşılan fotoğrafların artmasıyla birlikte özellikle son dönemlerde "filtre" kelimesinin de sıkça kullanılmaya başlandığını biliyoruz. Yahoo'nun araştırması ise farklı renk tonlarıyla fotoğraflara yeni görünümler kazandıran fotoğraf filtrelerinin kullanıldığı fotoğrafların orijinaline göre daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Flickr'a yüklenen 7.6 milyon fotoğraf üzerinde yapılan çalışmaya göre filtre uygulanmış fotoğraflar orijinallerine göre %21 daha fazla beğeniliyor / tıklanıyor. Bunun dışında yorum konusunda da filtre uygulanmış fotoğrafların orijinallerine oranla %45 daha fazla yorum aldığı belirtiliyor.

Sol taraftaki sıcak renklere sahip daha fazla ilgi gören filtre, sağ taraftaki soğuk renklere sahip ve daha az ilgi gören filtre

Ancak her filtre beklenen ilgiyi sağlamayabilir. Araştırmaya göre renkleri sıcak gösteren ve kontrast düzenleyen filtreleri beğeni oranı daha yüksek olurken, renkleri daha soğuk hale getirilen filtreler ise diğerlerine göre daha az beğeniliyor. Bunun yanında filtre uygulayan kullanıcılara bakıldığında fotoğraf çekme eylemini ciddiye alan kullanıcıların filtreleri düzeltme amaçlı kullandığı görülürken genel kullanıcıların fotoğraflarındaki görünümü değiştirmek için kullandığı belirtiliyor.