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Araştırma : Filtre kullanmak fotoğrafları daha popüler hale getiriyor

4 yıl
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Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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Araştırma : Filtre kullanmak fotoğrafları daha popüler hale getiriyor
 
Akıllı telefonların adeta birer fotoğraf makinesine dönüşmesinin altında yatan başlıca sebeplerden birisi de fotoğraf paylaşmanın eskisinden çok daha popüler olması. Özellikle bir çok sosyal medya platformu fotoğraf paylaşma üzerine yoğunlaşırken hatta bu şekilde mesajlaşmak için geliştirilen uygulamalar da çok sık tercih edilir durumda. Yahoo'nun internette paylaşılan fotoğraflar üzerinde yaptığı araştırma ise ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.
Paylaşılan fotoğrafların artmasıyla birlikte özellikle son dönemlerde "filtre" kelimesinin de sıkça kullanılmaya başlandığını biliyoruz. Yahoo'nun araştırması ise farklı renk tonlarıyla fotoğraflara yeni görünümler kazandıran fotoğraf filtrelerinin kullanıldığı fotoğrafların orijinaline göre daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Flickr'a yüklenen 7.6 milyon fotoğraf üzerinde yapılan çalışmaya göre filtre uygulanmış fotoğraflar orijinallerine göre %21 daha fazla beğeniliyor / tıklanıyor. Bunun dışında yorum konusunda da filtre uygulanmış fotoğrafların orijinallerine oranla %45 daha fazla yorum aldığı belirtiliyor.
Araştırma : Filtre kullanmak fotoğrafları daha popüler hale getiriyor
 
Sol taraftaki sıcak renklere sahip daha fazla ilgi gören filtre, sağ taraftaki soğuk renklere sahip ve daha az ilgi gören filtre 
Ancak her filtre beklenen ilgiyi sağlamayabilir. Araştırmaya göre renkleri sıcak gösteren ve kontrast düzenleyen filtreleri beğeni oranı daha yüksek olurken, renkleri daha soğuk hale getirilen filtreler ise diğerlerine göre daha az beğeniliyor. Bunun yanında filtre uygulayan kullanıcılara bakıldığında fotoğraf çekme eylemini ciddiye alan kullanıcıların filtreleri düzeltme amaçlı kullandığı görülürken genel kullanıcıların fotoğraflarındaki görünümü değiştirmek için kullandığı belirtiliyor.

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Piêr Dé Sans 4 yıl en beğenilen
Çünkü insanların orjinallik kavramı sıfırlandı. Fotoğrafları bozunca bir şeye benzeyeceğini düşünüyorlar. Zaten çekemiyorum bari renklerini bozayım mantığı yerleşmiş. Bazı fotoğraflar var aklım almıyor. YAni bir fotoğrafı katletmek için uğraştım dese inanırım ama milletin yorumlara bakıyorum " aaa mükemmel olmuş"..
Çünkü insanların orjinallik kavramı sıfırlandı. Fotoğrafları bozunca bir şeye benzeyeceğini düşünüyorlar. Zaten çekemiyorum bari renklerini bozayım mantığı yer...
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silver0021 4 yıl
Bunlar hep instagramin suçu. Insanlara filtre ekletmenin güzel birsey olduğunu dusundurdu. Kizin biri fotograf koymus parlakligi saturationu arttirmis ortada burun yok.
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K E N 4 yıl
Efekt iyidir benççee . =)
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murdocklawless 4 yıl
filtre dedin mi ps plugini nik color u tek geçerim.
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Piêr Dé Sans 4 yıl
Çünkü insanların orjinallik kavramı sıfırlandı. Fotoğrafları bozunca bir şeye benzeyeceğini düşünüyorlar. Zaten çekemiyorum bari renklerini bozayım mantığı yerleşmiş. Bazı fotoğraflar var aklım almıyor. YAni bir fotoğrafı katletmek için uğraştım dese inanırım ama milletin yorumlara bakıyorum " aaa mükemmel olmuş"..
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