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Araştırma: Gençlerin %47'si, yetişkinlerin %22'si tuvalette dahi telefon kullanıyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Hızla gelişen teknolojiyle beraber gündelik yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonlarının bazı teknoloji meraklıları tarafından tam anlamıyla bağımlılık halini aldığını söylersek yanlış olmaz. Araştırma firmalarından Ofcom, İngiltere'de yaşayan gençler ve yetişkinler üzerinde bir analiz gerçekleştirdi. Analizin temel amacı insanların cep telefonu kullanım alışkanlıklarını gözler önüne serebilmek. İşte Ofcom'un İletişim Pazarı Raporu'ndan gözümüze çarpan bazı detaylar...
  • İngiltere'de yetişkinlerin %27'si, gençlerin ise %47'si tercihlerini akıllı telefonlardan yana yapmış.
  • Akıllı telefon kullanıcıları arasından seçilen yetişkinlerden %37'si, gençlerden %60'ı akıllı telefonlarına yüksek derecede bağımlı durumda.
  • Akıllı telefonlara bağımlı hale gelen gençler anti sosyal davranışlar sergilemeye başlıyor. Ayrıca gençlerin %23'ü daha az televizyon izlediklerini dile getirirken, %15'i daha az kitap okumaya başladıklarını belirtiyor.
  • Yetişkinlerin %23'ü, gençlerin %34'ü yemek esnasında dahi telefonları ellerinden düşürmüyor.
  • Yetişkinlerin %38'i, gençlerin %40'ı uyanıp yataktan kalkar kalmaz akıllı telefonlarına yapışıyor.
  • Hatta ve hatta gençlerin %47'si, yetişkinlerin %22'si tuvaletteyken dahi telefon kullanmayı, çağrılara cevap vermeyi sürdürüyor.
Peki bizim ülkemizde durum nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2099460/addicts-smartphones-toilets Yorum Yaz
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Hasan Paşa 7 yıl
Ben wc ye girince geç çıkan biriyim yani en az 30 dk tekrar belirtiyorum en az 30 dk ee bn o kadar süre tuvalette ne yapacagım sıkılıyorum bazen minibook la giriyorum bazen telefon bazen otomobil dergileri :)
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Klasör.:X:. 7 yıl Hasan Paşa
hasoxxx

Ben wc ye girince geç çıkan biriyim yani en az 30 dk tekrar belirtiyorum en az 30 dk ee bn o kadar süre tuvalette ne yapacagım sıkılıyorum bazen minibook la giriyorum bazen telefon bazen otomobil dergileri :)


hey maşallah adam yıllık yapıyo :D
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hsngencer 7 yıl
Simdi ciktim wc den. İnanilmaz zevkli oluyor. Oyun oynamak ve dh ye girmek cok zevkli. Sirf donla girmek varken pantolonla giriyorum wc ye. Tel dusmesin diye :))
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jvcjvc 7 yıl
Benim acimdan cogu dogru. Sabahlari uykumu acmak icin 15 dk falan yatakta uzanirim. O ara ntv ye falan bakarim facebooktaki bildirimlerime, maillerime bakarim. Wc ye de eger ki kitap bulamazsam goturuyorum.

Ama bagimlilik yaptigina katilmiyorum, aliskanlik yapiyor sadece. Birkac hafta sarj aletimi unuttum telefonsuz kaldim 2 gunde alistim, butun ankesorlulerin yerini ogrendim. Ne bileyim pek de zorlanmadim hani.
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl
Güzel tespit. %47'lık kısımda yer alıyorum
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fuckulteli 7 yıl
Telefon cebimdeyken bile tuvalete girdiğim tek elin parmaklarını geçmez, evimdeyken.. Ancak banyoya telefonla girerim müzik dinleyerek banyo yapmak için..
Tuvalete telefonla giren arkadaşıma şahit olmuştum lan tuvalet ihtiyacı giderilirken sms falan atılır mı hiç, hiç hijyenik değil.. Alafranga bile olsa.. İki dakika bilemedin 10 dk uzak kal, sanki dünyayı kurtarıyoruz.
O değilde telefonumun zil sesini değiştiriyorum, 2 ay sevdiğim bir zil sesinde kalıyorda o zil sesini hiç duyamadan bir yenisini zil sesi atıyorum.. :(
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alito 7 yıl
uyurken kullanan var siz ne diyorsunuz hocalar
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CodeMachine 7 yıl
Bişey diyecektim ama sildim banlanmayayım diye...
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4Crumby 7 yıl
Chuckly
Konuyu okurken tuvaletteydim

aynısı ben yazıcaktım :P
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Mr.Legend 7 yıl
Beni bazi arkadaslar bilir. Pc basinda, msn de sohbet ederken WC ye gitmem gerekirse telefonu alirim, ordan devam ederim. Ben ne zaman mobil isem o zaman WC de oluyorum
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Deagles48 7 yıl
Hiç götürmedim hep tiksinirim hatta okadar tiksinirimki mıçarken bile tüm giysilerimi çıkarırım
takıntı haline gelmeye başladı artık
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Chuckly 7 yıl
Konuyu okurken tuvaletteydim
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Batuist 7 yıl
telefonda görüşme değilde oyun oynayan çok var... :))
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