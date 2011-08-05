Araştırma: Gençlerin %47'si, yetişkinlerin %22'si tuvalette dahi telefon kullanıyor

Hızla gelişen teknolojiyle beraber gündelik yaşantımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonlarının bazı teknoloji meraklıları tarafından tam anlamıyla bağımlılık halini aldığını söylersek yanlış olmaz. Araştırma firmalarından Ofcom, İngiltere'de yaşayan gençler ve yetişkinler üzerinde bir analiz gerçekleştirdi. Analizin temel amacı insanların cep telefonu kullanım alışkanlıklarını gözler önüne serebilmek. İşte Ofcom'un İletişim Pazarı Raporu'ndan gözümüze çarpan bazı detaylar...

İngiltere'de yetişkinlerin %27'si, gençlerin ise %47'si tercihlerini akıllı telefonlardan yana yapmış.

Akıllı telefon kullanıcıları arasından seçilen yetişkinlerden %37'si, gençlerden %60'ı akıllı telefonlarına yüksek derecede bağımlı durumda.

Akıllı telefonlara bağımlı hale gelen gençler anti sosyal davranışlar sergilemeye başlıyor. Ayrıca gençlerin %23'ü daha az televizyon izlediklerini dile getirirken, %15'i daha az kitap okumaya başladıklarını belirtiyor.

Yetişkinlerin %23'ü, gençlerin %34'ü yemek esnasında dahi telefonları ellerinden düşürmüyor.

Yetişkinlerin %38'i, gençlerin %40'ı uyanıp yataktan kalkar kalmaz akıllı telefonlarına yapışıyor.



Hatta ve hatta gençlerin %47'si, yetişkinlerin %22'si tuvaletteyken dahi telefon kullanmayı, çağrılara cevap vermeyi sürdürüyor. Peki bizim ülkemizde durum nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Peki bizim ülkemizde durum nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2099460/addicts-smartphones-toilets