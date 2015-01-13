Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : Özçekim tutkunları kendini beğenmiş olabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
584
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırma : Özçekim tutkunları kendini beğenmiş olabiliyor

İnsanların fotoğraflama ürünleri ile kendi resimlerini çekmesini tanımlayan selfie-özçekim kavramı yükselen bir trend haline geldi ve bu trende yönelik de önemli ürün geliştirmeleri karşımıza çıkıyor. Ancak uzmanlar özçekim olayının çok da masum olmadığını belirtiyor. 

Kanada Ohio Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma çok sık bir şekilde özçekim fotoğraflarını paylaşan erkeklerin aşırı şekilde kendini beğenmiş veya dış görünüme göre kendini değerlendiren bir kişi olabileceğini gösteriyor. 

Üniversite tarafından yaşları 18-40 arasında değişen 800 erkek ile birlikte yapılan ankette anti-sosyal ve kendini beğenmişlik konularında pek çok soru soruldu. Kadınlar ankete dahil edilmedi. 

Sorulan sorular arasında ne sıklıkta özçekim fotoğrafı çekildiği, fotoğrafların nasıl düzenlendiği, nasıl filtre eklendiği veya hangi fotoğraf düzenleme yazılımının kullanıldığı yer alıyor. Araştırmaya göre fotoğraflarını yüklemeden önce düzenleyenlerin kendini beğenmişlik ve dış görünüme göre kendini değerlendirme düzeyinin yüksek olduğu görülmüş. Bu davranışların da zamanla kişiyi zamanla yeme bozukluğu ve depresyona götürdüğü tespit edilmiş. Özellikle dış görünüme göre kendini değerlendirenlerin özçekim fotoğraflarını paylaşarak insanlardan geri dönüş beklediği bunun sonucunda da daha fazla özçekim yapmaya yöneldiği belirtiliyor. 

Araştırmanın her özçekim paylaşan erkek kesinlikle kendini beğenmiş olacağına dair bir kanı ortaya koyduğunu söylemek tabi ki mümkün değil. Ancak bu tür davranışların aşırı bencilliğe kapı araladığını da inkar etmemek gerek.  

http://www.phonearena.com/news/Men-who-post-too-many-selfies-are-narcissistic-and-psychopathic_id64672 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Şu hayatta 3 kere özçekim yaptım, onlarda hatıra baabındaydı. Fakat ben,kendini beğenmiş biri olduğumu düşünüyorum, bunu her ne kadar pek dışarıya vurmasamda böyle olduğum aşikar. O halde araştırma yanlış, konu kilit; üniversite
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Kendini beğenmiş olmasa niye selfie çeksin? Olabiliyor değil, özçekim tutkunları zaten egoist, kendini beğenmiş kişilerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkest earth 4 yıl
Kendini beğenmeyen kendine güvenmez de. Kompleks vardır kendine güvenmeyenlerde. Kendini beğenmek, kendine güvenmek bence iyi bir şey. Ben de selfie çekerim ama tek çekmem genelde orta yerde. Sevgilimle falan çekerim arada. Ya da ona atmak için. Sosyal platformlarda paylaşmam hiç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
insan kendini beyen meyecek te kimi beğenecek !? :)
bize idöl diye gösterilen sanatçi zibidilerimi beğenelim şimdi !?
kendini bilen, kendine bakınca, yaradanın bi eserini görür
maneviyatta sözde biz, bile kendimize ait değiliz ki :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
nasıl bu kanıya varmışlar benim hic aklıma gelmezdi açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Nedense baslıga guldum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 4 yıl
Dünyadaki insanları tek tipleştirme projeleri bunlar. Herkes aynı şeyleri yapacak, elitlerin belirlediği moda ve gündemi takip eden robot yığınları istiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mebrar 4 yıl ø
ø

Dünyadaki insanları tek tipleştirme projeleri bunlar. Herkes aynı şeyleri yapacak, elitlerin belirlediği moda ve gündemi takip eden robot yığınları istiyorlar.

Başarılı da oluyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ConCarnage 4 yıl
Araştırma yapmaya gerek mi var ? Sorsaydınız bana söylerdim. Herkes demeyelim ama özçekim yapanların %90 ı kendini beğenmiş yada sözde ''ortam çocuğu''
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 yıl
Zaten öyleler kime neyi ispat etmeye çalışmaktır bu çaba anlamak güç. Üstelik eşşek kadar adamların bunu yapması cidden acınası. Hayır ortamda olursun güzel bir an gelir çekersin anlarım da yalnız başına kendini çekip duran tiplere uyuz oluyorum. Kimisi odada bir başına yüzlerce foto hayır anlamıyorum nesi farklı o fotoğrafların o da ayrı bir tartışma konusu. Retrica kullananları var bir de bunların. Hatta biri benim gerizekalı kuzenim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nokiahastasi 4 yıl
İnsanlar ne kadar aptal , moda oldunca kendisini ona ayak uydurmak zorunda hissediyor. Daha önce belki kimse özçekim yapmıyordu belkide 40 yılın başında 1 yapıyordu. Şimdi ise yolda gezerken bile insanları görüyorum , heryerde özçekim yapıyorlar. Bu eziklik değildirde nedir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 4 yıl
faceboook , twitter acmayana ne derler kim bilir ?

selfie yapanlarda öz güven/begenmis'lik var mis mis


bagzi vip siteler var tabi onlarda da "para" var :D

özgüven ile alakasi yok bence kimler ne resimler cekiyor, videolar cekiyor bos bir arastirma..( bir bakima )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
584 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, selfie ve smartphone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Whatsapp ve SMS'leri PC'den kontrol edin "Pushbullet inceleme" 4 yıl Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim