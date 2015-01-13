Araştırma : Özçekim tutkunları kendini beğenmiş olabiliyor





İnsanların fotoğraflama ürünleri ile kendi resimlerini çekmesini tanımlayan selfie-özçekim kavramı yükselen bir trend haline geldi ve bu trende yönelik de önemli ürün geliştirmeleri karşımıza çıkıyor. Ancak uzmanlar özçekim olayının çok da masum olmadığını belirtiyor.





Kanada Ohio Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma çok sık bir şekilde özçekim fotoğraflarını paylaşan erkeklerin aşırı şekilde kendini beğenmiş veya dış görünüme göre kendini değerlendiren bir kişi olabileceğini gösteriyor.





Üniversite tarafından yaşları 18-40 arasında değişen 800 erkek ile birlikte yapılan ankette anti-sosyal ve kendini beğenmişlik konularında pek çok soru soruldu. Kadınlar ankete dahil edilmedi.





Sorulan sorular arasında ne sıklıkta özçekim fotoğrafı çekildiği, fotoğrafların nasıl düzenlendiği, nasıl filtre eklendiği veya hangi fotoğraf düzenleme yazılımının kullanıldığı yer alıyor. Araştırmaya göre fotoğraflarını yüklemeden önce düzenleyenlerin kendini beğenmişlik ve dış görünüme göre kendini değerlendirme düzeyinin yüksek olduğu görülmüş. Bu davranışların da zamanla kişiyi zamanla yeme bozukluğu ve depresyona götürdüğü tespit edilmiş. Özellikle dış görünüme göre kendini değerlendirenlerin özçekim fotoğraflarını paylaşarak insanlardan geri dönüş beklediği bunun sonucunda da daha fazla özçekim yapmaya yöneldiği belirtiliyor.





Araştırmanın her özçekim paylaşan erkek kesinlikle kendini beğenmiş olacağına dair bir kanı ortaya koyduğunu söylemek tabi ki mümkün değil. Ancak bu tür davranışların aşırı bencilliğe kapı araladığını da inkar etmemek gerek.

http://www.phonearena.com/news/Men-who-post-too-many-selfies-are-narcissistic-and-psychopathic_id64672