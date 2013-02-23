Araştırma : Windows Azure testlere göre en iyi performans veren bulut depolama hizmeti





Son dönemlerde önemi giderek artan ve bireysel kullanıcıların yanında kurumsal kullanıcılar için de önemli çözümler sunan bulut altyapısı hizmetlerinde teknoloji devleri arasında rekabet yaşanıyor. Bulut altyapılarında okuma, yazma, silme hızları, tepki süreleri, erişilebilir olma oranları gibi performansı etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Bağımsız test merkezlerinden Nasuni, sektörün en önemli 5 bulut depolama hizmetini masaya yatırdı.





Teste alınan hizmetler Windows Azure, Amazon S3, Google Cloud, HP Cloud ve Rackspace Cloud şeklinde sıralanıyor. Hizmetler farklı testlerde en iyi performansı sergilese de Windows Azure 23 testin 14'ünü başarı ile tamamlayarak genel anlamda lider oldu. Geçen yıl aynı testte Amazon S3 liderliği göğüslemişti.





Bazı önemli testlere bakıldığında tüm dosya boyutları için yazma hızlarında Windows Azure yüzde 100 performans sergilerken, Amazon S3 yüzde 64, HP Cloud yüzde 62, Rackspace yüzde 34, Google Cloud yüzde 22 performans sergiliyor. Tüm dosya boyutları için okuma hızlarında ise Windows Azure yine yüzde 100 performans sergilerken, HP Cloud yüzde 72, Amazon S3 yüzde 58, Rackspace yüzde 53, Google Cloud yüzde 48 performans oranında bulunuyor.





Dosya silme hızlarında ise Windows Azure yine yüzde 100 performans sergiliyor. Amazon S3 yüzde 46, HP Cloud yüzde 42, Google Cloud yüzde 12, Rackspace yüzde 7 olarak performans gösteriyor.





Sunucuların erişim tepki sürelerine bakıldığında Windows Azure 0.48 saniye ile liderken, Amazon S3 0.64 saniye, Rackspace 0.97 saniye ile onu takip ediyor. HP 1.49 saniye, Google Cloud ise 1.87 saniye ile oldukça geç tepki sürelerine sahip.





Hem kendi altyapısı için hem de kiralama yoluyla firmalara depolama alanı sağlayan Amazon'un S3 servisi 1.5 trilyon nesne barındırıyor ve geçen yıl dünyanın en hızlı 42. süper bilgisayarına sahipti. Ancak bulut altyapısına önemli yatırımlar yapan Microsoft'un bunun meyvelerini toplamaya başladığı görülüyor.

http://www6.nasuni.com/rs/nasuni/images/2013_Nasuni_CSP_Report.pdf